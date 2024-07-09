https://ria.ru/20240709/semi-1958564287.html
Православная служба "Милосердие" запустила проект помощи многодетным семьям
Православная служба "Милосердие" запустила проект помощи многодетным семьям - РИА Новости, 09.07.2024
Православная служба "Милосердие" запустила проект помощи многодетным семьям
Православная служба помощи "Милосердие" объявила о запуске нового проекта "Милосердие Семье", адресованного многодетным семьям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:15
2024-07-09T17:15
2024-07-09T17:15
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" объявила о запуске нового проекта "Милосердие Семье", адресованного многодетным семьям, сообщает пресс-служба организации."Православная служба помощи "Милосердие" объявила о запуске нового бессрочного проекта "Милосердие Семье". Наша цель – повышение качества жизни многодетных семей, оказание им духовной помощи, материальной и хозяйственной поддержки, организация досуга, развивающих занятий и обучения для детей и взрослых. Проект стал 26-м проектом организации", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, обращаться за помощью могут люди из всех регионов страны. В организации могут оказать социально-бытовую помощь (ремонт, перевозка, проезд, детский отдых), помощь нянь, сиделок, добровольцев, консультации для оформления государственной поддержки, выплат и льготных документов, помогут организовать и оплатить лечение, получить лекарства, а также организовать благотворительный сбор для крупных бытовых покупок.В пресс-службе отметили, что первыми подопечными проекта стали более 150 семей из Москвы и Подмосковья. "Каждая из них воспитывает от 3 до 16 детей. Среди самых простых и постоянных потребностей многодетных семей – помощь нянь, детские подгузники размеров 3, 4, 5, 6 и продукты питания. Проект "Милосердие Семье" финансируется за счет пожертвований физических и юридических лиц, грантов и субсидий", - рассказали в службе помощи.Как утоняется на сайте организации, служба помощи "Милосердие" - крупнейшая православная социальная служба в России, ее проекты расположены в Москве, а некоторые программы распространяются на всю страну.
https://ria.ru/20240630/evtanaziya-1956523278.html
https://ria.ru/20240705/blagovernye-1740146581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), россия, религия
Религия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Религия
Православная служба "Милосердие" запустила проект помощи многодетным семьям
Православная служба "Милосердие" объявила о запуске проекта "Милосердие Семье"
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" объявила о запуске нового проекта "Милосердие Семье", адресованного многодетным семьям, сообщает пресс-служба организации.
"Православная служба помощи "Милосердие" объявила о запуске нового бессрочного проекта "Милосердие Семье". Наша цель – повышение качества жизни многодетных семей, оказание им духовной помощи, материальной и хозяйственной поддержки, организация досуга, развивающих занятий и обучения для детей и взрослых. Проект стал 26-м проектом организации", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, обращаться за помощью могут люди из всех регионов страны. В организации могут оказать социально-бытовую помощь (ремонт, перевозка, проезд, детский отдых), помощь нянь, сиделок, добровольцев, консультации для оформления государственной поддержки, выплат и льготных документов, помогут организовать и оплатить лечение, получить лекарства, а также организовать благотворительный сбор для крупных бытовых покупок.
В пресс-службе отметили, что первыми подопечными проекта стали более 150 семей из Москвы
и Подмосковья
. "Каждая из них воспитывает от 3 до 16 детей. Среди самых простых и постоянных потребностей многодетных семей – помощь нянь, детские подгузники размеров 3, 4, 5, 6 и продукты питания. Проект "Милосердие Семье" финансируется за счет пожертвований физических и юридических лиц, грантов и субсидий", - рассказали в службе помощи.
Как утоняется на сайте организации, служба помощи "Милосердие" - крупнейшая православная социальная служба в России
, ее проекты расположены в Москве, а некоторые программы распространяются на всю страну.