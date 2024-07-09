https://ria.ru/20240709/pravitelstvo-1958630314.html

Правительство усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств

Правительство усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств - РИА Новости, 09.07.2024

Правительство усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств

Правительство РФ усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств - теперь при продаже препаратов, подлежащих предметно-количественному учету,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:20

2024-07-09T22:20

2024-07-09T22:21

общество

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств - теперь при продаже препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, обязательно внесение сведений о рецепте на них в систему мониторинга, сообщила пресс-служба Минздрава России. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Кабмин внес изменения в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Согласно новой редакции, при передаче между субъектами обращения лекарственных средств лекарственных препаратов из перечня препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и отпускаемых по рецепту врача, станет обязательным прямой порядок представления сведений в систему мониторинга",- говорится в сообщении. Данные изменения направлены на совершенствование порядка мониторинга движения сильнодействующих препаратов, и призваны усилить контроль за оборотом такой продукции, пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html

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