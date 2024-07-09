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Правительство усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств - РИА Новости, 09.07.2024
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22:20 09.07.2024 (обновлено: 22:21 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/pravitelstvo-1958630314.html
Правительство усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств
Правительство усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств - РИА Новости, 09.07.2024
Правительство усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств
Правительство РФ усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств - теперь при продаже препаратов, подлежащих предметно-количественному учету,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:20
2024-07-09T22:21
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств - теперь при продаже препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, обязательно внесение сведений о рецепте на них в систему мониторинга, сообщила пресс-служба Минздрава России. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Кабмин внес изменения в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Согласно новой редакции, при передаче между субъектами обращения лекарственных средств лекарственных препаратов из перечня препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и отпускаемых по рецепту врача, станет обязательным прямой порядок представления сведений в систему мониторинга",- говорится в сообщении. Данные изменения направлены на совершенствование порядка мониторинга движения сильнодействующих препаратов, и призваны усилить контроль за оборотом такой продукции, пояснили в министерстве.
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Правительство усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств

Правительство России усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств - теперь при продаже препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, обязательно внесение сведений о рецепте на них в систему мониторинга, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«
"Кабмин внес изменения в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Согласно новой редакции, при передаче между субъектами обращения лекарственных средств лекарственных препаратов из перечня препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и отпускаемых по рецепту врача, станет обязательным прямой порядок представления сведений в систему мониторинга",- говорится в сообщении.
Данные изменения направлены на совершенствование порядка мониторинга движения сильнодействующих препаратов, и призваны усилить контроль за оборотом такой продукции, пояснили в министерстве.
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