https://ria.ru/20240709/omarov-1958634714.html

Экс-главу дагестанского района обвинили в фиктивном трудоустройстве

Экс-главу дагестанского района обвинили в фиктивном трудоустройстве - РИА Новости, 09.07.2024

Экс-главу дагестанского района обвинили в фиктивном трудоустройстве

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:52

2024-07-09T22:52

2024-07-09T23:38

происшествия

сергокалинский район

махачкала

россия

сергей меликов

единая россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан водителями в местную газету, в результате чего было похищено более 695 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе верховного суда республики. Во вторник Советский районный суд Махачкалы арестовал Омарова до 5 сентября по обвинению в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ). "По версии следствия, Омаров М. в период с июля 2016 года по август 2022 года в сговоре с другими лицами фиктивно трудоустроили двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 695 000 рублей", – говорится в сообщении. Кроме того, Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности. После терактов Магомед Омаров получил 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Вскоре после отбытия наказания он был повторно задержан в своем доме в селе Сергокала.

https://ria.ru/20240709/boeviki-1958571982.html

https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html

сергокалинский район

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергокалинский район, махачкала, россия, сергей меликов, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале