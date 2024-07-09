https://ria.ru/20240709/mishustin-1958392064.html

Мишустин выступит на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Мишустин выступит на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.07.2024

Мишустин выступит на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:08

2024-07-09T01:08

2024-07-09T01:08

экономика

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оаэ

михаил мишустин

роман головченко

акылбек жапаров

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе кабмина. Глава российского правительства во время поездки на "Иннопром" выступит на главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса". В ее работе также примут участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В графике Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В мероприятиях поездки примут участие вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Открытие стенда ОАЭ Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Ежегодно ее посещают порядка 40 тысяч человек. Ранее партнерами выставки становились Китай, Индия, Япония, Корея, Турция, Италия, Казахстан и Белоруссия. В этом году "Иннопром" длится с 8 по 11 июля, а страной-партнером выставки являются Объединенные Арабские Эмираты. Накануне делегаты из ОАЭ торжественно открыли стенд своего государства на площадке выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, исполнив традиционный национальной танец Аль-Айяла. Национальная экспозиция ОАЭ представляет перспективные разработки и приоритетные направления промышленно-экономического сотрудничества. Также в рамках деловой программы пройдет стратегический бизнес-форум "Россия – ОАЭ", на котором специалисты обсудят уже реализующиеся совместные проекты и перспективы расширения взаимодействия в области промышленной и технологической кооперации. Важная площадка для обмена практиками "Иннопром" является очень важной площадкой для обмена мнениями и лучшими практиками, поиска оптимальных путей развития ключевых отраслей, отмечал премьер-министр РФ во время визита на выставку в прошлом году. В ходе выступления на пленарной сессии Мишустин тогда оценил взаимодействие российского бизнеса с зарубежными партнерами, прокомментировал успехи российской экономики, отметив, что Россия справляется со всеми вызовами. Также Мишустин говорил о важных задачах, которые стоят перед российской промышленностью. К примеру, глава правительства РФ говорил о необходимости повышения устойчивости производственной сферы в новых условиях и снижения влияния неблагоприятной внешней конъюнктуры, достижения полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях. Наверняка в ходе выступления 9 июля премьер-министр выскажется и на тему антироссийских санкций. В прошлом году Мишустин посвятил этой теме часть своего выступления, отметив, что каждый сегмент промышленности – от автопрома до энергетического машиностроения – должен обладать максимальной стойкостью против санкций. Для этого во всех основных обрабатывающих отраслях нужно выйти на более высокий уровень конкурентоспособности. А основные ориентиры для дальнейшей работы предприятий – предельно глубокая локализация промышленных изделий, насыщение внутреннего спроса, увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью.

https://ria.ru/20230925/mishustin-1898419465.html

https://ria.ru/20240708/ekaterinburg-1958130146.html

https://ria.ru/20230924/mishustin-1898328045.html

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экономика, россия, екатеринбург, оаэ, михаил мишустин, роман головченко, акылбек жапаров