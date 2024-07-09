https://ria.ru/20240709/melikov-1958577370.html

Террористы 15 лет не давали Дагестану развиваться, заявил Меликов

Террористы 15 лет не давали Дагестану развиваться, заявил Меликов - РИА Новости, 09.07.2024

Террористы 15 лет не давали Дагестану развиваться, заявил Меликов

Террористы на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться, препятствовали развитию бизнеса и инфраструктуры, заявил глава региона Сергей... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:52

2024-07-09T17:52

2024-07-09T17:53

происшествия

махачкала

дербент

сергокалинский район

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Террористы на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться, препятствовали развитию бизнеса и инфраструктуры, заявил глава региона Сергей Меликов. Во вторник Меликов встретился с активом Сергокалинского района Дагестана, выходцами из которого были боевики, устроившие 23 июня теракты в Махачкале и Дербенте. "Эти негодяи (террористы – ред.) на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться. Потому что при их действиях в Дагестан не мог прийти нормальный бизнес, в Дагестане не могли развиваться предприятия, которые динамично развивались в других регионах", – сказал Меликов. По его словам, не могло быть речи о строительстве и реконструкции дорог и иных объектов инфраструктуры, потому что все они разрушались в результате террористических атак. "Нужно признать, что мы, наверно, ошибочно считали пройденным тот тяжелый этап в истории Дагестана, когда ослепленные извращенными представлениями о религии фанатики, прикрывающиеся лживыми лозунгами, в угоду своим личным интересам… насаждали свои порядки, идеологию культа террора и экстремизма", – сказал Меликов. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240705/melikov-1957776949.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955098993.html

махачкала

дербент

сергокалинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, дербент, сергокалинский район, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале