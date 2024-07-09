https://ria.ru/20240709/melikov-1958577370.html
Террористы 15 лет не давали Дагестану развиваться, заявил Меликов
Террористы 15 лет не давали Дагестану развиваться, заявил Меликов - РИА Новости, 09.07.2024
Террористы 15 лет не давали Дагестану развиваться, заявил Меликов
Террористы на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться, препятствовали развитию бизнеса и инфраструктуры, заявил глава региона Сергей... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:52
2024-07-09T17:52
2024-07-09T17:53
происшествия
махачкала
дербент
сергокалинский район
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Террористы на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться, препятствовали развитию бизнеса и инфраструктуры, заявил глава региона Сергей Меликов. Во вторник Меликов встретился с активом Сергокалинского района Дагестана, выходцами из которого были боевики, устроившие 23 июня теракты в Махачкале и Дербенте. "Эти негодяи (террористы – ред.) на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться. Потому что при их действиях в Дагестан не мог прийти нормальный бизнес, в Дагестане не могли развиваться предприятия, которые динамично развивались в других регионах", – сказал Меликов. По его словам, не могло быть речи о строительстве и реконструкции дорог и иных объектов инфраструктуры, потому что все они разрушались в результате террористических атак. "Нужно признать, что мы, наверно, ошибочно считали пройденным тот тяжелый этап в истории Дагестана, когда ослепленные извращенными представлениями о религии фанатики, прикрывающиеся лживыми лозунгами, в угоду своим личным интересам… насаждали свои порядки, идеологию культа террора и экстремизма", – сказал Меликов. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240705/melikov-1957776949.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955098993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, дербент, сергокалинский район, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Дербент, Сергокалинский район, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Террористы 15 лет не давали Дагестану развиваться, заявил Меликов
Меликов: террористы в течение 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться
СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Террористы на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться, препятствовали развитию бизнеса и инфраструктуры, заявил глава региона Сергей Меликов.
Во вторник Меликов встретился с активом Сергокалинского района
Дагестана, выходцами из которого были боевики, устроившие 23 июня теракты в Махачкале
и Дербенте
.
"Эти негодяи (террористы – ред.) на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться. Потому что при их действиях в Дагестан не мог прийти нормальный бизнес, в Дагестане не могли развиваться предприятия, которые динамично развивались в других регионах", – сказал Меликов.
По его словам, не могло быть речи о строительстве и реконструкции дорог и иных объектов инфраструктуры, потому что все они разрушались в результате террористических атак.
«
"Нужно признать, что мы, наверно, ошибочно считали пройденным тот тяжелый этап в истории Дагестана, когда ослепленные извращенными представлениями о религии фанатики, прикрывающиеся лживыми лозунгами, в угоду своим личным интересам… насаждали свои порядки, идеологию культа террора и экстремизма", – сказал Меликов.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.