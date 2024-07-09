https://ria.ru/20240709/enterovirusy-1958557598.html
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусами
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусами - РИА Новости, 09.07.2024
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусами
Сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями отмечается в России, он может быть связан с началом купального сезона и периодом отпусков, сообщила... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:51
2024-07-09T16:51
2024-07-09T16:51
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями отмечается в России, он может быть связан с началом купального сезона и периодом отпусков, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заслушала доклад об эпидемиологической ситуации и оперативной обстановке в регионах РФ. "Отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ), который обычно наблюдается в весенне-летние и осенние месяцы, и связан с началом купального сезона и отпускного периода", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/rospotrebnadzor-1958551385.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусами
Роспотребнадзор: в России отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусами