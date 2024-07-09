https://ria.ru/20240709/enterovirusy-1958557598.html

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусами

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусами - РИА Новости, 09.07.2024

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусами

Сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями отмечается в России, он может быть связан с началом купального сезона и периодом отпусков, сообщила... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:51

2024-07-09T16:51

2024-07-09T16:51

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями отмечается в России, он может быть связан с началом купального сезона и периодом отпусков, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заслушала доклад об эпидемиологической ситуации и оперативной обстановке в регионах РФ. "Отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ), который обычно наблюдается в весенне-летние и осенние месяцы, и связан с началом купального сезона и отпускного периода", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/rospotrebnadzor-1958551385.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)