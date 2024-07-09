https://ria.ru/20240709/ekspert-1958452572.html

Эксперт прокомментировала визит премьера Индии в Россию

Эксперт прокомментировала визит премьера Индии в Россию - РИА Новости, 09.07.2024

Эксперт прокомментировала визит премьера Индии в Россию

Индия - суверенное и независимое государство, и визит ее премьера Нарендры Моди в Россию, также суверенную и независимую, подчеркивает это, заявила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:47

2024-07-09T11:47

2024-07-09T11:47

россия

индия

москва

нарендра моди

виктор орбан

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия - суверенное и независимое государство, и визит ее премьера Нарендры Моди в Россию, также суверенную и независимую, подчеркивает это, заявила РИА Новости главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина. "Моди - премьер государства, суверенного и независимого, и руководствующегося в своей политике своими национальными интересами. Как и Россия", - сказала эксперт. Она напомнила о визите в РФ венгерского премьера Виктора Орбана, который был раскритикован представителями западных стран. "Дели не спрашивает ни у кого разрешения о том, как действовать на международной арене. И в наше время это редкость", - подчеркнула Ванина. Говоря о целях визита Моди, эксперт предположила, что лидеры обсудят состояние мировой политики и двусторонних отношений в обычном режиме. "Да, Моди не был в России с 2019 года, но был ковид, было много всего. Его приезд означает возврат к обычной рутине, которая была нарушена из-за ряда факторов. Наши лидеры общались на разных саммитах, по телефону. Они обсудят состояние мировой политики, экономики, двусторонние отношения", - подчеркнула Ванина. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20240708/putin-1958367055.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958365015.html

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россия

индия

москва

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россия, индия, москва, нарендра моди, виктор орбан, владимир путин, российская академия наук