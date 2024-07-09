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Эксперт прокомментировала визит премьера Индии в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
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11:47 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ekspert-1958452572.html
Эксперт прокомментировала визит премьера Индии в Россию
Эксперт прокомментировала визит премьера Индии в Россию - РИА Новости, 09.07.2024
Эксперт прокомментировала визит премьера Индии в Россию
Индия - суверенное и независимое государство, и визит ее премьера Нарендры Моди в Россию, также суверенную и независимую, подчеркивает это, заявила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:47
2024-07-09T11:47
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индия
москва
нарендра моди
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия - суверенное и независимое государство, и визит ее премьера Нарендры Моди в Россию, также суверенную и независимую, подчеркивает это, заявила РИА Новости главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина. "Моди - премьер государства, суверенного и независимого, и руководствующегося в своей политике своими национальными интересами. Как и Россия", - сказала эксперт. Она напомнила о визите в РФ венгерского премьера Виктора Орбана, который был раскритикован представителями западных стран. "Дели не спрашивает ни у кого разрешения о том, как действовать на международной арене. И в наше время это редкость", - подчеркнула Ванина. Говоря о целях визита Моди, эксперт предположила, что лидеры обсудят состояние мировой политики и двусторонних отношений в обычном режиме. "Да, Моди не был в России с 2019 года, но был ковид, было много всего. Его приезд означает возврат к обычной рутине, которая была нарушена из-за ряда факторов. Наши лидеры общались на разных саммитах, по телефону. Они обсудят состояние мировой политики, экономики, двусторонние отношения", - подчеркнула Ванина. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20240708/putin-1958367055.html
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россия, индия, москва, нарендра моди, виктор орбан, владимир путин, российская академия наук
Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Виктор Орбан, Владимир Путин, Российская академия наук
Эксперт прокомментировала визит премьера Индии в Россию

Ванина: визит Моди в Россию подчеркивает суверенитет и независимость Индии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Индия - суверенное и независимое государство, и визит ее премьера Нарендры Моди в Россию, также суверенную и независимую, подчеркивает это, заявила РИА Новости главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.
"Моди - премьер государства, суверенного и независимого, и руководствующегося в своей политике своими национальными интересами. Как и Россия", - сказала эксперт.
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Она напомнила о визите в РФ венгерского премьера Виктора Орбана, который был раскритикован представителями западных стран.
"Дели не спрашивает ни у кого разрешения о том, как действовать на международной арене. И в наше время это редкость", - подчеркнула Ванина.
Говоря о целях визита Моди, эксперт предположила, что лидеры обсудят состояние мировой политики и двусторонних отношений в обычном режиме.
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"Да, Моди не был в России с 2019 года, но был ковид, было много всего. Его приезд означает возврат к обычной рутине, которая была нарушена из-за ряда факторов. Наши лидеры общались на разных саммитах, по телефону. Они обсудят состояние мировой политики, экономики, двусторонние отношения", - подчеркнула Ванина.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди проходят в Москве. Как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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РоссияИндияМоскваНарендра МодиВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
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