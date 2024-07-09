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Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район - РИА Новости, 09.07.2024
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14:37 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/dagestan-1958505141.html
Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район
Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район - РИА Новости, 09.07.2024
Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район
Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Сергокалинский район республики, выходцами из которого были боевики, ликвидированные в ходе терактов 23 июня, передает... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:37
2024-07-09T14:37
происшествия
сергокалинский район
махачкала
дербент
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Сергокалинский район республики, выходцами из которого были боевики, ликвидированные в ходе терактов 23 июня, передает корреспондент РИА Новости. В администрации района руководитель республики проведет совещание с активом муниципалитета. Предстоящую поездку в Сергокалинский район Меликов анонсировал на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Махачкале. Он отмечал, что местным жителям нужно дать понять, что никто их "с отъявленными бандитами" не отождествляет. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. На следующий день после терактов Меликов заявил, что атаки совершили выходцы из Сергокалинского района.
https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
сергокалинский район
махачкала
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происшествия, сергокалинский район, махачкала, дербент, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Сергокалинский район, Махачкала, Дербент, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район

Глава Дагестана приехал в район, выходцами из которого были участники терактов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Сергокалинский район республики, выходцами из которого были боевики, ликвидированные в ходе терактов 23 июня, передает корреспондент РИА Новости.
В администрации района руководитель республики проведет совещание с активом муниципалитета.
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу
8 июля, 11:36
Предстоящую поездку в Сергокалинский район Меликов анонсировал на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Махачкале. Он отмечал, что местным жителям нужно дать понять, что никто их "с отъявленными бандитами" не отождествляет.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.
На следующий день после терактов Меликов заявил, что атаки совершили выходцы из Сергокалинского района.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане
24 июня, 16:27
 
ПроисшествияСергокалинский районМахачкалаДербентСергей МеликовВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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