https://ria.ru/20240709/dagestan-1958505141.html

Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район

Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район - РИА Новости, 09.07.2024

Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Сергокалинский район республики, выходцами из которого были боевики, ликвидированные в ходе терактов 23 июня, передает... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:37

2024-07-09T14:37

2024-07-09T14:37

происшествия

сергокалинский район

махачкала

дербент

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Сергокалинский район республики, выходцами из которого были боевики, ликвидированные в ходе терактов 23 июня, передает корреспондент РИА Новости. В администрации района руководитель республики проведет совещание с активом муниципалитета. Предстоящую поездку в Сергокалинский район Меликов анонсировал на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Махачкале. Он отмечал, что местным жителям нужно дать понять, что никто их "с отъявленными бандитами" не отождествляет. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. На следующий день после терактов Меликов заявил, что атаки совершили выходцы из Сергокалинского района.

https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html

https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html

сергокалинский район

махачкала

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергокалинский район, махачкала, дербент, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале