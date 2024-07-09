https://ria.ru/20240709/dagestan-1958505141.html
Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район
Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район - РИА Новости, 09.07.2024
Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район
Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Сергокалинский район республики, выходцами из которого были боевики, ликвидированные в ходе терактов 23 июня, передает... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:37
2024-07-09T14:37
2024-07-09T14:37
происшествия
сергокалинский район
махачкала
дербент
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Сергокалинский район республики, выходцами из которого были боевики, ликвидированные в ходе терактов 23 июня, передает корреспондент РИА Новости. В администрации района руководитель республики проведет совещание с активом муниципалитета. Предстоящую поездку в Сергокалинский район Меликов анонсировал на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Махачкале. Он отмечал, что местным жителям нужно дать понять, что никто их "с отъявленными бандитами" не отождествляет. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. На следующий день после терактов Меликов заявил, что атаки совершили выходцы из Сергокалинского района.
https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
сергокалинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергокалинский район, махачкала, дербент, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Сергокалинский район, Махачкала, Дербент, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район
Глава Дагестана приехал в район, выходцами из которого были участники терактов