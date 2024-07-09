https://ria.ru/20240709/boeviki-1958571982.html

Меликов рассказал подробности о боевиках, устроивших теракты в Дагестане

Меликов рассказал подробности о боевиках, устроивших теракты в Дагестане - РИА Новости, 09.07.2024

Меликов рассказал подробности о боевиках, устроивших теракты в Дагестане

Теракт в Дагестане 23 июня устроили выходцы из уважаемых семей, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями общественности... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:38

2024-07-09T17:38

2024-07-09T18:38

происшествия

сергокалинский район

дербент

махачкала

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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СЕРГОКАЛА (Дагестан), 9 июл — РИА Новости. Теракт в Дагестане 23 июня устроили выходцы из уважаемых семей, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями общественности Сергокалинского района, которая прошла в администрации муниципалитета."Террористами оказались выходцы из Сергокалинского района, причем из уважаемых семей, достигших определенных результатов в обществе, в бизнесе, в спорте", — сказал руководитель региона.При этом он подчеркнул, что местные жители не поддерживают идеи террористов, а огульные обвинения в адрес Дагестана и муниципалитета абсолютно беспочвенны.Предстоящую поездку в Сергокалинский район Меликов анонсировал на прошлой неделе. Он отмечал, что местным жителям нужно дать понять, что никто их "с отъявленными бандитами" не отождествляет. "Эти негодяи (террористы. — Прим. ред.) на протяжении 15 лет не давали Дагестану динамично развиваться. Потому что при их действиях в Дагестан не мог прийти нормальный бизнес, в Дагестане не могли развиваться предприятия, которые динамично развивались в других регионах", — сказал глава республики.По его словам, не могло идти и речи о строительстве и реконструкции дорог и других объектов инфраструктуры, потому что все они разрушались в результате террористических атак."Нужно признать, что мы, наверное, ошибочно считали пройденным тот тяжелый этап в истории Дагестана, когда ослепленные извращенными представлениями о религии фанатики, прикрывающиеся лживыми лозунгами, в угоду своим личным интересам <…> насаждали свои порядки, идеологию культа террора и экстремизма", — сказал Меликов.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате теракта погибли 22 человека, более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.

https://ria.ru/20240705/melikov-1957776949.html

https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

сергокалинский район

дербент

махачкала

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Меликов: "Боевики были из уважаемых семей" Боевики из Сергокалинского района Дагестана, устроившие теракты 23 июня, были из уважаемых семей, заявил глава региона Сергей Меликов. При этом он подчеркнул, что местные жители не поддерживают идеи террористов, и обвинения в адрес сергокалинцев “абсолютно беспочвенны”. 2024-07-09T17:38 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергокалинский район, дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале