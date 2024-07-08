https://ria.ru/20240708/uchitelya-1958202570.html

В Совфеде призвали установить нижний порог зарплаты для учителей

В Совфеде призвали установить нижний порог зарплаты для учителей - РИА Новости, 08.07.2024

В Совфеде призвали установить нижний порог зарплаты для учителей

Необходимо установить единый нижний порог зарплаты для учителей по всей России в размере не ниже двух МРОТ, сейчас в разных школах и регионах труд педагога... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:47

2024-07-08T12:47

2024-07-08T12:54

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Необходимо установить единый нижний порог зарплаты для учителей по всей России в размере не ниже двух МРОТ, сейчас в разных школах и регионах труд педагога оценивается по-разному, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 19242 рубля. "Когда в разных школах и регионах труд педагога оценивается по-разному, а тем более когда учителя получают оклад ниже уровня МРОТ — просто недопустимо. Поэтому считаю, что все виды выплат должны быть понятными и прозрачными и приведены к единому стандарту, закрепленному на уровне правительства Российской Федерации, и главное, что необходимо — это установление нижнего порога зарплаты учителей как минимум на уровне двух МРОТ", - сказал Гибатдинов. Сенатор сообщил, что обращался к министру просвещения РФ Сергею Кравцову (текст обращения есть в распоряжении агентства) с просьбой рассказать о результатах проведения с 2021 по 2023 года пилотного проекта по модернизации системы оплаты труда педагогов. В обращении Гибатдинов, в частности, указывал на дисбаланс зарплаты педагогов в разных регионах: так, в 2023 году средняя зарплата педагога в Ульяновской области составляет 36914 рублей, а в Москве за аналогичный объем работы — 111744 рубля. В ответе (также есть в распоряжении РИА Новости) сенатору от министерства за подписью замминистра Татьяны Васильевой говорится, что "в 2023 году проведено 89 совещаний" с регионами по выявлению проблем в данной сфере. В ведомстве также отметили, что необходимо "принять во внимание, что субъекты РФ отличаются друг от друга по уровню социально-экономического развития, которое напрямую влияет на уровень средней заработной платы". "Необходимо отметить, что работа по внедрению единых подходов к системам оплаты труда педагогических работников не завершена, Контрольным управлением президента Российской Федерации срок исполнения поручения (президента по совершенствованию системы оплаты труда педагогов) продлен", - добавила замминистра. -0-

https://ria.ru/20231102/shtraf-1906830831.html

https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898392734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ульяновская область, москва, айрат гибатдинов, сергей кравцов, татьяна васильева (актриса), совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование