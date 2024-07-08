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Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище - РИА Новости, 08.07.2024
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20:12 08.07.2024 (обновлено: 20:17 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/uchilische-1958353958.html
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище - РИА Новости, 08.07.2024
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища, соответствующий документ... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:12
2024-07-08T20:17
россия
михаил мишустин
правительство рф
безопасность
саратовская область
саратов
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Создать федеральное государственное, казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее артиллерийское командное училище" Министерства обороны Российской Федерации (далее - казенное учреждение). ﻿﻿﻿Основными целями деятельности казенного учреждения определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны ﻿﻿", - говорится в документе. Согласно документу, предельная численность военнослужащих и гражданского персонала училища составит шесть тысяч человек.В марте спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявил, что артиллерийское училище, расформированное в 2003 году, уже в этом году будет воссоздано в Саратове. Пресс-служба Минобороны РФ 17 июня сообщила, что главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков представил министру обороны РФ Андрею Белоусову план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища на три ближайшие года.Саратовское артиллерийское училище было создано 3 июля 1918 года как военно-инструкторское училище. Затем оно стало пехотно-пулеметными курсами, в 1920-е годы - школой переподготовки командиров запаса, с 1931 по 1959 год - танковой школой. В 1959 году на базе танкового училища было создано Саратовское Краснознаменное ордена Красной Звезды артиллерийское артиллерийско-техническое училище имени А. И. Лизюкова, которое сначала в 1961 году преобразовано в Саратовское высшее командно-инженерное училище, а затем в 1983 году - в Саратовское высшее командно-инженерное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова. В ноябре 2002 года училище присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету (Санкт-Петербург) в качестве филиала, а уже в 2003 году расформировали. Среди воспитанников училища - 130 Героев Советского Союза, видные военачальники.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, безопасность, саратовская область, саратов, вячеслав володин, олег салюков, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Безопасность, Саратовская область, Саратов, Вячеслав Володин, Олег Салюков, Госдума РФ
Мишустин распорядился создать Саратовское артиллерийское командное училище

Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Создать федеральное государственное, казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее артиллерийское командное училище" Министерства обороны Российской Федерации (далее - казенное учреждение). ﻿﻿﻿Основными целями деятельности казенного учреждения определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны ﻿﻿", - говорится в документе.
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Согласно документу, предельная численность военнослужащих и гражданского персонала училища составит шесть тысяч человек.
В марте спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявил, что артиллерийское училище, расформированное в 2003 году, уже в этом году будет воссоздано в Саратове. Пресс-служба Минобороны РФ 17 июня сообщила, что главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков представил министру обороны РФ Андрею Белоусову план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища на три ближайшие года.
Саратовское артиллерийское училище было создано 3 июля 1918 года как военно-инструкторское училище. Затем оно стало пехотно-пулеметными курсами, в 1920-е годы - школой переподготовки командиров запаса, с 1931 по 1959 год - танковой школой. В 1959 году на базе танкового училища было создано Саратовское Краснознаменное ордена Красной Звезды артиллерийское артиллерийско-техническое училище имени А. И. Лизюкова, которое сначала в 1961 году преобразовано в Саратовское высшее командно-инженерное училище, а затем в 1983 году - в Саратовское высшее командно-инженерное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова. В ноябре 2002 года училище присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету (Санкт-Петербург) в качестве филиала, а уже в 2003 году расформировали. Среди воспитанников училища - 130 Героев Советского Союза, видные военачальники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 08:00
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФБезопасностьСаратовская областьСаратовВячеслав ВолодинОлег СалюковГосдума РФ
 
 
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