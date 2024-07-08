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Иерей рассказал, что ждет общества с настроем против семьи и деторождения

Иерей рассказал, что ждет общества с настроем против семьи и деторождения - РИА Новости, 08.07.2024

Иерей рассказал, что ждет общества с настроем против семьи и деторождения

Пример жизни святых Петра и Февронии - святых покровителей семьи и брака - показывает, что общества, негативно относящиеся к семье и деторождению, ждет "мрак и... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T04:19

2024-07-08T04:19

2024-07-08T04:19

россия

москва

муром

федор лукьянов

русская православная церковь

день семьи, любви и верности

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Пример жизни святых Петра и Февронии - святых покровителей семьи и брака - показывает, что общества, негативно относящиеся к семье и деторождению, ждет "мрак и разрушение", также их брак - это пример должного отношения друг к другу и общественному служению, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Также 8 июля в более чем 100 городах России пройдет Всероссийский парад семьи. В Москве парад состоится на ВДНХ. "Пример жизни святых Петра и Февронии показывает нам, что страны и общества, которые пытаются изгнать семью и деторождение из повседневной жизни, ожидает мрак и разрушение, ибо семья является основой мира, ковчегом любви, которая, по словам святителя Иоанна Златоуста, не просто соединяет личности, но и "изменяет самое существо вещей", - сказал отец Фёдор Лукьянов. Священник напомнил, что благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича и вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого он заболел недугом, от которого не мог излечиться. "В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Когда князь увидел Февронию, так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией", - пояснил отец Федор. По его словам, святые супруги прославились благочестием и милосердием, по преданию, они были многодетными - у святой пары было трое детей. Скончались в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния, добавил иерей, а вскоре после канонизации, которая состоялась 1547 году, была составлена известная "Повесть о Петре и Февронии Муромских". "Святые Петр и Феврония дали пример истинно христианской семьи, для которой любовь и верность Богу и ближнему стали силой, неодолимой никакими внешними обстоятельствами и невзгодами. Именно за это они удостоены церковного почитания, именно поэтому их жизнь вот уже более восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку, друг к другу и к своему общественному служению. Ведь от любви к Богу рождается любовь к ближнему, а от нее, в свою очередь, - любовь к своему Отечеству", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240707/murom-1957495229.html

https://ria.ru/20240705/blagovernye-1740146581.html

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россия, москва, муром, федор лукьянов, русская православная церковь, день семьи, любви и верности