https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае - РИА Новости, 08.07.2024
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае
Россия и Китай хотят добиться поражения США и Североатлантического альянса на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:22
2024-07-08T09:22
2024-07-08T10:24
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия и Китай хотят добиться поражения США и Североатлантического альянса на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS."Конфликт на Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. <…> Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин хотят, чтобы НАТО и США потерпели неудачу на Украине", — утверждает он.Столтенберг также подчеркнул важность военного блока для США. Он заявил, что Вашингтону необходим этот альянс для решения вопросов с Китаем.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, на саммите ожидается встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским.Читайте в Дзен: "А поужинать?..": политический директор Орбана с издевкой ответил возмущенному Боррелю"Уничтожит все". На Западе встревожены ответом Путина на провокацию США. Они разбудили медведя
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в мире, китай, россия, сша, йенс столтенберг, си цзиньпин, владимир путин, нато
В мире, Китай, Россия, США, Йенс Столтенберг, Си Цзиньпин, Владимир Путин, НАТО
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае
Столтенберг: Китай и Россия намерены добиться поражения США и НАТО на Украине