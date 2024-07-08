https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html

"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае

"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае - РИА Новости, 08.07.2024

"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае

Россия и Китай хотят добиться поражения США и Североатлантического альянса на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:22

2024-07-08T09:22

2024-07-08T10:24

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си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия и Китай хотят добиться поражения США и Североатлантического альянса на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS."Конфликт на Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. <…> Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин хотят, чтобы НАТО и США потерпели неудачу на Украине", — утверждает он.Столтенберг также подчеркнул важность военного блока для США. Он заявил, что Вашингтону необходим этот альянс для решения вопросов с Китаем.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, на саммите ожидается встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским.Читайте в Дзен: "А поужинать?..": политический директор Орбана с издевкой ответил возмущенному Боррелю"Уничтожит все". На Западе встревожены ответом Путина на провокацию США. Они разбудили медведя

https://ria.ru/20240707/nato-1958030632.html

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китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, сша, йенс столтенберг, си цзиньпин, владимир путин, нато