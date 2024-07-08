Рейтинг@Mail.ru
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 08.07.2024 (обновлено: 10:24 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае - РИА Новости, 08.07.2024
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае
Россия и Китай хотят добиться поражения США и Североатлантического альянса на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:22
2024-07-08T10:24
в мире
китай
россия
сша
йенс столтенберг
си цзиньпин
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия и Китай хотят добиться поражения США и Североатлантического альянса на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS."Конфликт на Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. &lt;…&gt; Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин хотят, чтобы НАТО и США потерпели неудачу на Украине", — утверждает он.Столтенберг также подчеркнул важность военного блока для США. Он заявил, что Вашингтону необходим этот альянс для решения вопросов с Китаем.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, на саммите ожидается встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским.Читайте в Дзен: "А поужинать?..": политический директор Орбана с издевкой ответил возмущенному Боррелю"Уничтожит все". На Западе встревожены ответом Путина на провокацию США. Они разбудили медведя
https://ria.ru/20240707/nato-1958030632.html
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_70de81a6c615056d4b2321350813c913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, йенс столтенберг, си цзиньпин, владимир путин, нато
В мире, Китай, Россия, США, Йенс Столтенберг, Си Цзиньпин, Владимир Путин, НАТО
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае

Столтенберг: Китай и Россия намерены добиться поражения США и НАТО на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия и Китай хотят добиться поражения США и Североатлантического альянса на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS.
"Конфликт на Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. <…> Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин хотят, чтобы НАТО и США потерпели неудачу на Украине", — утверждает он.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
СМИ: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе
Вчера, 14:58
Столтенберг также подчеркнул важность военного блока для США. Он заявил, что Вашингтону необходим этот альянс для решения вопросов с Китаем.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, на саммите ожидается встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским.
Читайте в Дзен: "А поужинать?..": политический директор Орбана с издевкой ответил возмущенному Боррелю
"Уничтожит все". На Западе встревожены ответом Путина на провокацию США. Они разбудили медведя
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"В отчаянии". Экс-советник Пентагона высказался о планах НАТО по Украине
Вчера, 09:17
 
В миреКитайРоссияСШАЙенс СтолтенбергСи ЦзиньпинВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала