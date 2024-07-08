https://ria.ru/20240708/spetsoperatsiya-1958342029.html

Спецоперация, 8 июля: ФСБ пресекла попытку ВСУ угнать ракетоносец Ту-22М3

Спецоперация, 8 июля: ФСБ пресекла попытку ВСУ угнать ракетоносец Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024

Спецоперация, 8 июля: ФСБ пресекла попытку ВСУ угнать ракетоносец Ту-22М3

ФСБ пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного летчика и склонить его к угону бомбардировщика Ту-22М3, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:18

2024-07-08T19:18

2024-07-08T22:22

специальная военная операция на украине

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си цзиньпин

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку украинской разведки завербовать российского военного летчика и склонить его к угону бомбардировщика Ту-22М3, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.Как рассказал россиянин, которого пытались завербовать, его собеседник в Telegram даже не скрывал, что работает в киевских спецслужбах. Вербовщик требовал бортовые номера, а также данные о техническом состоянии и графике обслуживания самолетов. Российский летчик доложил обо всем командованию.За угон ракетоносца — носителя ядерного оружия пилоту сулили три миллиона долларов. Чтобы склонить к преступлению, украинские спецслужбы оформили его семье польские документы и счет в банке. По их планам, семья летчика должна была выехать в Турцию, затем в Молдавию, а дальше на Украину. Выглядело все это, по словам мужчины, неправдоподобно.Истерика перед саммитом НАТО В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Как подчеркнули в Минобороны, военные поразили намеченные цели.При этом в ведомстве отвергли заявления о "намеренном российском ударе" по гражданским объектам на Украине: в Минобороны пояснили, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. Там также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из города однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте города. В Минобороны особо отметили, что "аналогичные истерики" киевского режима уже случались ранее, так же как и сейчас, 8 июля, накануне проведения очередного саммита НАТО. С помощью таких провокаций Киев хочет "обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", добавили в военном ведомстве. Как следует из сводки Минобороны, подразделения российских группировок нанесли поражение живой силе и технике противника в ДНР, ЛНР, Запорожской области, а также в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, военные отразили девять атак и контратак. Потери противника составили порядка 1940 солдат.Помимо этого, Киев лишился двух танков, в том числе одного американского M1A1 Abrams, самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация", гаубицы Д-30 и трех Д-20, гаубицы М119 производства США и двух GH-70 производства Великобритании, пяти боевых бронированных машин и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Также Вооруженные силы ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ и три полевых склада боеприпасов."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, три 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровая гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — уточнили в Минобороны.Кроме того, авиация и артиллерия, а также расчеты беспилотников уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS и до десяти иностранных специалистов, которые их обслуживали. ПВО сбила четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 30 дронов. Фабрикация доказательствНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в понедельник рассказал, что во время спецоперации удалось зафиксировать более 400 случаев применения Украиной нелетальных токсичных химикатов.По его словам, Вооруженные силы обнаружили под Авдеевкой лабораторию, а найденные в ней вещества однозначно говорят о том, что ее использовали для производства отравляющих веществ общеядовитого действия. Лаборатория могла выдавать не менее трех килограммов отравляющих веществ в сутки. Украинский пленный, по словам Кириллова, рассказал, что в аналогичных лабораториях в его стране работают американские специалисты.США, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование фактов применения химоружия на Украине. По его итогам планируется сфальсифицировать обвинения в адрес Москвы, а на фабрикацию "доказательств" США уже выделили порядка 400 тысяч долларов.Потери среди мирных жителейКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 33 снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, украинские войска сбросили на Горловку с беспилотника несколько снарядов и совершили на этот город атаку дроном-камикадзе.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за прямого попадания снаряда повреждения получил многоквартирный дом в микрорайоне "Квартал 88". Кроме того, по его данным, пострадал мирный житель, а три поселка оказались обесточенными. При этом ВСУ дважды открывали огонь по Кременной в ЛНР. Два мирных жителя получили ранения, повреждены около 25 квартир и частных домов, уточнил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за минувшие сутки украинские войска выпустили более 50 снарядов, сбросили с дрона два боеприпаса и использовали 37 беспилотников для атаки по семи приграничным районам региона, но обошлось без пострадавших. Помимо этого, ВСУ нанесли удары по Белгородскому району, один человек погиб, еще трое получили ранения. При атаке украинского дрона-камикадзе на деревню Рубанщина Суджанского района Курской области один человек пострадал, второго контузило, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Выработать план Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее в рамках своей "миссии мира" посетивший Киев и Москву, совершил визит в Пекин, встретился там с председателем КНР Си Цзиньпином и проинформировал его о предыдущих поездках. Приоритетное внимание лидеры двух стран уделили углубленному обсуждению украинского кризиса.Китайский лидер заявил, что интересам всех сторон отвечает скорейшее прекращение огня и поиск политического решения. По его словам, важно не допускать эскалации конфликта и подливания масла в огонь какой-либо из сторон. При этом международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины, уверен Си Цзиньпин. Китай, по его словам, постоянно по-своему активно продвигает проведение мирных переговоров. Как считает председатель КНР, позиции и направление усилий Китая и Венгрии в вопросе урегулирования украинского кризиса совпадают.Как заявил после визита глава администрации Орбана Гергей Гуйяш, у Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта, однако сначала необходимо прекращение огня. Премьер Венгрии подчеркнул, что разрешать кризис должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.Также в Пекине встретились министры иностранных дел Белоруссии и КНР Максим Рыженков и Ван И, они в том числе обсудили урегулирование на Украине, сообщил близкий к белорусскому внешнеполитическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа". Утверждается, что "без позиции Беларуси в этом вопросе тоже никак, да и подходы во многом совпадают".Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс по итогам визита на Украину сообщил о скорой поставке Киеву истребителей F-16 и частей систем Patriot — радара и трех пусковых установок.Президент Польши Анджей Дуда констатировал на заседании Совета национальной безопасности, что страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе. В то же время в блоке есть убежденность в том, что этот процесс должен продолжаться, добавил он.США передали украинским пограничникам четыре патрульных катера, сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк.Еще одно соглашение Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли утром дважды на территории всей страны. В некоторых областях она после этого звучала еще несколько раз.Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Сумской области, Кривом Роге Днепропетровской области, Кропивницком Кировоградской области, причем в некоторых городах неоднократно.В нескольких районах Киева зафиксировали задымления, в Одессе остановилось движение электротранспорта, в Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры. По информации украинского энергохолдинга ДТЭК, три трансформаторные подстанции в Киеве разрушены или повреждены.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по подразделения "Метинвеста" в Кривом Роге Днепропетровской области, где ВСУ обшивали тяжелую военную технику сетками и куда прибыли военнослужащие.Кроме того, Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве. Соглашение будет действовать десять лет. Ранее аналогичные документы с Киевом подписали 17 стран, в том числе США, Япония, Литва и Эстония.В офисе Зеленского заявили, что Польша в рамках этого соглашения рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной эскадрильи истребителей МиГ-29. Кроме того, как утверждает глава киевского режима, соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве постсоветской республики.

https://ria.ru/20240708/zelenskaya-1958122129.html

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html

https://ria.ru/20240708/sanktsii-1958113757.html

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Бойцы группировки "Север" ведут огонь по пехоте ВСУ Бойцы группировки "Север" ведут огонь по пехоте ВСУ 2024-07-08T19:18 true PT0M17S

Минобороны: уничтоженные пусковые установки HIMARS использовались для удара по Севастополю ❗️Уничтоженные пусковые установки HIMARS (об их поражении сообщалось (https://t.me/rian_ru/252465) в сводке) использовались украинскими военными для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны 2024-07-08T19:18 true PT1M45S

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украина, россия, сша, владимир зеленский, си цзиньпин, виктор орбан, нато, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)