https://ria.ru/20240708/pozdravleniya-1958233617.html

Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления ко Дню семьи

Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления ко Дню семьи - РИА Новости, 08.07.2024

Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления ко Дню семьи

Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления к Дню семьи, любви и верности на уличных экранах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:36

2024-07-08T14:36

2024-07-08T14:36

общество

россия

день семьи, любви и верности в россии

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления к Дню семьи, любви и верности на уличных экранах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР. "Семейными портретами украсили города России ко Дню семьи, любви и верности. Медиахолдинг МАЕР запустил в канун праздника сразу три медийных проекта. Цифровые поздравления на уличных экранах увидят более 12 миллионов россиян", - говорится в сообщении. Как отмечается, проект "Семейная история" подготовлен компанией МАЕР и Государственным историческим музеем. Так, на больших цифровых экранах и медиафасадах МАЕР оживают картины из коллекции живописного портрета XVIII-XIX веков. Портрет графини Евдокии Николаевны Апраксиной с дочерями, портрет графини Анны Александровны Чернышевой с дочерью Екатериной Ивановной Вадковской, портрет князей Голицыных в Риме, портрет князей Шаховских-Голынских. Кроме того, несколько лет подряд медиахолдинг МАЕР предоставляет возможность поздравить своих близких с Днем семьи с больших цифровых экранов. Сегодня цифровые поздравления разлетелись по всей стране. Их увидят в Москве, в Санкт-Петербурге, Анапе, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Перми, Тюмени, Воронеже и других городах. "Суть сегодняшнего праздника — в популяризации семейных ценностей и традиций, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Крепкие большие семьи – это основа стабильности как страны в целом, так и каждого отдельного предприятия и организации, в том числе нашего медиахолдинга. И здорово, что по поручению президента России Владимира Путина, в 2025 году у нас стартует новый нацпроект "Семья", – приводит пресс-служба слова генерального директора медиахолдинга МАЕР Константина Майора.

https://ria.ru/20240708/mishustin-1958161590.html

https://ria.ru/20240708/semya-1957690953.html

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общество, россия, день семьи, любви и верности в россии