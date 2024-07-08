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Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления ко Дню семьи - РИА Новости, 08.07.2024
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14:36 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/pozdravleniya-1958233617.html
Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления ко Дню семьи
Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления ко Дню семьи - РИА Новости, 08.07.2024
Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления ко Дню семьи
Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления к Дню семьи, любви и верности на уличных экранах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:36
2024-07-08T14:36
общество
россия
день семьи, любви и верности в россии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления к Дню семьи, любви и верности на уличных экранах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР. "Семейными портретами украсили города России ко Дню семьи, любви и верности. Медиахолдинг МАЕР запустил в канун праздника сразу три медийных проекта. Цифровые поздравления на уличных экранах увидят более 12 миллионов россиян", - говорится в сообщении. Как отмечается, проект "Семейная история" подготовлен компанией МАЕР и Государственным историческим музеем. Так, на больших цифровых экранах и медиафасадах МАЕР оживают картины из коллекции живописного портрета XVIII-XIX веков. Портрет графини Евдокии Николаевны Апраксиной с дочерями, портрет графини Анны Александровны Чернышевой с дочерью Екатериной Ивановной Вадковской, портрет князей Голицыных в Риме, портрет князей Шаховских-Голынских. Кроме того, несколько лет подряд медиахолдинг МАЕР предоставляет возможность поздравить своих близких с Днем семьи с больших цифровых экранов. Сегодня цифровые поздравления разлетелись по всей стране. Их увидят в Москве, в Санкт-Петербурге, Анапе, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Перми, Тюмени, Воронеже и других городах. "Суть сегодняшнего праздника — в популяризации семейных ценностей и традиций, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Крепкие большие семьи – это основа стабильности как страны в целом, так и каждого отдельного предприятия и организации, в том числе нашего медиахолдинга. И здорово, что по поручению президента России Владимира Путина, в 2025 году у нас стартует новый нацпроект "Семья", – приводит пресс-служба слова генерального директора медиахолдинга МАЕР Константина Майора.
https://ria.ru/20240708/mishustin-1958161590.html
https://ria.ru/20240708/semya-1957690953.html
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общество, россия, день семьи, любви и верности в россии
Общество, Россия, День семьи, любви и верности в России
Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления ко Дню семьи

Более 12 млн россиян увидят поздравления к Дню семьи на уличных экранах

© iStock.com / 35007Многодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© iStock.com / 35007
Многодетная семья . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 12 миллионов россиян увидят цифровые поздравления к Дню семьи, любви и верности на уличных экранах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР.
"Семейными портретами украсили города России ко Дню семьи, любви и верности. Медиахолдинг МАЕР запустил в канун праздника сразу три медийных проекта. Цифровые поздравления на уличных экранах увидят более 12 миллионов россиян", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи
Вчера, 10:38
Как отмечается, проект "Семейная история" подготовлен компанией МАЕР и Государственным историческим музеем. Так, на больших цифровых экранах и медиафасадах МАЕР оживают картины из коллекции живописного портрета XVIII-XIX веков. Портрет графини Евдокии Николаевны Апраксиной с дочерями, портрет графини Анны Александровны Чернышевой с дочерью Екатериной Ивановной Вадковской, портрет князей Голицыных в Риме, портрет князей Шаховских-Голынских.
Кроме того, несколько лет подряд медиахолдинг МАЕР предоставляет возможность поздравить своих близких с Днем семьи с больших цифровых экранов. Сегодня цифровые поздравления разлетелись по всей стране. Их увидят в Москве, в Санкт-Петербурге, Анапе, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Перми, Тюмени, Воронеже и других городах.
"Суть сегодняшнего праздника — в популяризации семейных ценностей и традиций, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Крепкие большие семьи – это основа стабильности как страны в целом, так и каждого отдельного предприятия и организации, в том числе нашего медиахолдинга. И здорово, что по поручению президента России Владимира Путина, в 2025 году у нас стартует новый нацпроект "Семья", – приводит пресс-служба слова генерального директора медиахолдинга МАЕР Константина Майора.
Счастливая семья - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
День семьи, любви и верности в России
Вчера, 01:37
 
ОбществоРоссияДень семьи, любви и верности в России
 
 
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