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В больницах остаются восемь пострадавших при терактах в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2024
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17:54 08.07.2024 (обновлено: 17:58 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/postradavshie-1958316599.html
В больницах остаются восемь пострадавших при терактах в Дагестане
В больницах остаются восемь пострадавших при терактах в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2024
В больницах остаются восемь пострадавших при терактах в Дагестане
Восемь пострадавших при теракте в Дербенте и Махачкале остаются в больницах, у всех пациентов положительная динамика, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:54
2024-07-08T17:58
происшествия
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
алексей кузнецов
россия
республика дагестан
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Восемь пострадавших при теракте в Дербенте и Махачкале остаются в больницах, у всех пациентов положительная динамика, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В больницах остаются восемь пострадавших в Дербенте и Махачкале, все они в состоянии средней или легкой степени тяжести с положительной динамикой", - сказал Кузнецов журналистам.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240627/dagestan-1955960277.html
дербент
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происшествия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, алексей кузнецов, россия, республика дагестан, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Алексей Кузнецов, Россия, Республика Дагестан, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В больницах остаются восемь пострадавших при терактах в Дагестане

Минздрав: в больницах остаются 8 пострадавших в терактах в Дербенте и Махачкале

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Восемь пострадавших при теракте в Дербенте и Махачкале остаются в больницах, у всех пациентов положительная динамика, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"В больницах остаются восемь пострадавших в Дербенте и Махачкале, все они в состоянии средней или легкой степени тяжести с положительной динамикой", - сказал Кузнецов журналистам.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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ПроисшествияДербентМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеАлексей КузнецовРоссияРеспублика ДагестанМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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