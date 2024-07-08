https://ria.ru/20240708/postradavshie-1958316599.html

В больницах остаются восемь пострадавших при терактах в Дагестане

В больницах остаются восемь пострадавших при терактах в Дагестане - РИА Новости, 08.07.2024

В больницах остаются восемь пострадавших при терактах в Дагестане

Восемь пострадавших при теракте в Дербенте и Махачкале остаются в больницах, у всех пациентов положительная динамика, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:54

2024-07-08T17:54

2024-07-08T17:58

происшествия

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

алексей кузнецов

россия

республика дагестан

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Восемь пострадавших при теракте в Дербенте и Махачкале остаются в больницах, у всех пациентов положительная динамика, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В больницах остаются восемь пострадавших в Дербенте и Махачкале, все они в состоянии средней или легкой степени тяжести с положительной динамикой", - сказал Кузнецов журналистам.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240627/dagestan-1955960277.html

дербент

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, алексей кузнецов, россия, республика дагестан, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)