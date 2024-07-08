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Одному из последних посетителей выставки "Россия" подарили круиз по Волге - РИА Новости, 08.07.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
23:17 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/posetiteli-1958382300.html
Одному из последних посетителей выставки "Россия" подарили круиз по Волге
Одному из последних посетителей выставки "Россия" подарили круиз по Волге - РИА Новости, 08.07.2024
Одному из последних посетителей выставки "Россия" подарили круиз по Волге
Один из последних посетителей выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, пятилетний Дамир отправится вместе с семьей в путешествие по России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:17
2024-07-08T23:17
выставка-форум "россия"
россия
москва
ярославль
роман старовойт
северный речной вокзал
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один из последних посетителей выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, пятилетний Дамир отправится вместе с семьей в путешествие по России, сообщила пресс-служба дирекции выставки. "Восьмого июля прошла церемония вручения сертификата на семейное путешествие по России счастливому посетителю Международной выставки-форума "Россия". Им стал пятилетний Дамир Духнич из Москвы, который приехал на выставку со своей семьей: родителями Дмитрием и Инной, и трехлетним братом Захаром", - говорится в сообщении. Отец семейства рассказал, что они приехали на выставку впервые в честь праздника и не знали, что она в этот день закрывается. "Огромная благодарность всем организаторам! Для нас это большой сюрприз. Мы просто везунчики, счастливчики", — сказал Дмитрий Духнич. Гости получили подарки от выставки "Россия" и министерства транспорта РФ. Семье вручили сертификат на одиннадцатидневное путешествие по городам России разными видами транспорта. "У нас сегодня день, который войдет в историю. Выставка закрывается. Одни из последних гостей — это ваша семья, а счастливым посетителем стал Дамир, мы вручаем ему круиз по одной из главных рек — Волге — по историческим городам России. Благодаря Министерству транспорта у вашей семьи будет уникальная возможность посмотреть нашу великую страну", — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова. Дамир вместе с семьей посетит 11 городов России и познакомится с их культурой и историей. "Первый день семья проведет на экскурсии по достопримечательностям столицы. После их ждет круиз, который отправится с Северного речного вокзала. Далее в программе путешествия посещение Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Болгара, Самары, Саратова и Волгограда. Завершится путешествие в Ростове-на-Дону — столице Донского края и Южного федерального округа", - рассказали в дирекции. В свою очередь министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что семью ждет увлекательное путешествие на теплоходе по реке Волге. "Вы сможете по-настоящему оценить красоту и величие российских городов по пути следования. Поздравляю вас и желаю хорошей поездки и приятных впечатлений. Пусть это путешествие станет одним из многих удивительных событий, которые подарят вам незабываемые воспоминания", — сказал глава Минтранса. Традиция награждать миллионных гостей началась с Матвея из Ростова-на-Дону, в ноябре он стал полумиллионным посетителем выставки. Юбилейных гостей поздравляли на протяжении всей выставки. Ими стали гости из таких городов как Пенза, Казань, Барнаул, Тула, Катайск, Москва, Волжский, Тюмень, Ярославль и других. Все они получили в подарок сертификаты на путешествия с экскурсиями по городам нашей страны. Четвертого июля на выставке встретили 18-миллионного посетителя. Им стала 12-летняя Елизавета Савина, приехавшая на ВДНХ из Владимира вместе со своей семьей: родителями Алексеем и Ксенией, а также семилетним братом Макаром. Гости получили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область.
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россия, москва, ярославль, роман старовойт, северный речной вокзал, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Ярославль, Роман Старовойт, Северный Речной вокзал, Выставка-форум "Россия"
Одному из последних посетителей выставки "Россия" подарили круиз по Волге

Одному из последних посетителей выставки "Россия" подарили путешествие по России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТоржественный концерт "Россия нигде не заканчивается", посвящённый завершению выставки
Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Торжественный концерт "Россия нигде не заканчивается", посвящённый завершению выставки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один из последних посетителей выставки "Россия" на ВДНХ в Москве, пятилетний Дамир отправится вместе с семьей в путешествие по России, сообщила пресс-служба дирекции выставки.
"Восьмого июля прошла церемония вручения сертификата на семейное путешествие по России счастливому посетителю Международной выставки-форума "Россия". Им стал пятилетний Дамир Духнич из Москвы, который приехал на выставку со своей семьей: родителями Дмитрием и Инной, и трехлетним братом Захаром", - говорится в сообщении.
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Отец семейства рассказал, что они приехали на выставку впервые в честь праздника и не знали, что она в этот день закрывается.
"Огромная благодарность всем организаторам! Для нас это большой сюрприз. Мы просто везунчики, счастливчики", — сказал Дмитрий Духнич.
Гости получили подарки от выставки "Россия" и министерства транспорта РФ. Семье вручили сертификат на одиннадцатидневное путешествие по городам России разными видами транспорта.
"У нас сегодня день, который войдет в историю. Выставка закрывается. Одни из последних гостей — это ваша семья, а счастливым посетителем стал Дамир, мы вручаем ему круиз по одной из главных рек — Волге — по историческим городам России. Благодаря Министерству транспорта у вашей семьи будет уникальная возможность посмотреть нашу великую страну", — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
Дамир вместе с семьей посетит 11 городов России и познакомится с их культурой и историей.
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"Первый день семья проведет на экскурсии по достопримечательностям столицы. После их ждет круиз, который отправится с Северного речного вокзала. Далее в программе путешествия посещение Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Болгара, Самары, Саратова и Волгограда. Завершится путешествие в Ростове-на-Дону — столице Донского края и Южного федерального округа", - рассказали в дирекции.
В свою очередь министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что семью ждет увлекательное путешествие на теплоходе по реке Волге.
«
"Вы сможете по-настоящему оценить красоту и величие российских городов по пути следования. Поздравляю вас и желаю хорошей поездки и приятных впечатлений. Пусть это путешествие станет одним из многих удивительных событий, которые подарят вам незабываемые воспоминания", — сказал глава Минтранса.
Традиция награждать миллионных гостей началась с Матвея из Ростова-на-Дону, в ноябре он стал полумиллионным посетителем выставки. Юбилейных гостей поздравляли на протяжении всей выставки. Ими стали гости из таких городов как Пенза, Казань, Барнаул, Тула, Катайск, Москва, Волжский, Тюмень, Ярославль и других. Все они получили в подарок сертификаты на путешествия с экскурсиями по городам нашей страны.
Четвертого июля на выставке встретили 18-миллионного посетителя. Им стала 12-летняя Елизавета Савина, приехавшая на ВДНХ из Владимира вместе со своей семьей: родителями Алексеем и Ксенией, а также семилетним братом Макаром. Гости получили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область.
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