https://ria.ru/20240708/ochki-1958386348.html
Папа Римский неожиданно уехал из Ватикана
Папа Римский неожиданно уехал из Ватикана - РИА Новости, 08.07.2024
Папа Римский неожиданно уехал из Ватикана
Папа Римский Франциск в понедельник неожиданно покинул Ватикан, чтобы лично посетить магазин оптики и приобрести пару новых очков, говорится в репортаже... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:55
2024-07-08T23:55
2024-07-08T23:55
религия
в мире
ватикан
рим
триест
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358910_1243:793:2886:1717_1920x0_80_0_0_2b9adfc387ae83222f7437d14a6515d3.jpg
РИМ, 8 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск в понедельник неожиданно покинул Ватикан, чтобы лично посетить магазин оптики и приобрести пару новых очков, говорится в репортаже телеканала Rai1. На минувших выходных понтифик совершил поездку в Триест, где пожаловался на яркое солнце, которое не давало ему прочесть проповедь. Это случай, вероятно, навел его на мысль о необходимости посетить своего старого знакомого, владельца магазина оптики в центре Рима. На улицу Via del Babuino Папа прибыл в Fiat 500 с ватиканскими номерами в сопровождении помощника. В магазине папа Франциск пробыл около 40 минут. Он попросил использовать для новых линз старую оправу и настоял на том, что заплатит за них сам. При этом понтифик согласился на запасную пару, несмотря на свои заверения в том, что хранит очки бережно, в футляре. Неожиданный визит понтифика привлек к салону толпу любопытствующих – иностранных туристов и местных жителей. Выйдя из магазина, понтифик сидя в кресле-каталке согласился на несколько селфи и подарил детям карамельки. Папа Франциск порой покидает Ватикан ради покупки лично необходимых ему товаров. В январе 2022 года он посетил небольшой магазин музыкальных дисков, а в декабре 2016 года появился в одной из аптек, расположенных у стен Ватикана, чтобы купить себе ортопедическую обувь. Годом ранее он заглянул в магазин, куда он наведался и на этот раз. В одном из интервью папа Франциск признался, что скучает без обычных прогулок по Риму и жалеет, что у него нет возможности в любой момент выйти в город за пиццей.
https://ria.ru/20240528/papa-1948980749.html
https://ria.ru/20231106/papa-1907699434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ватикан, рим, триест, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Религия, В мире, Ватикан, Рим, Триест, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Папа Римский неожиданно уехал из Ватикана
Папа Римский покинул Ватикан, чтобы посетить магазин оптики и приобрести очки
РИМ, 8 июл - РИА Новости.
Папа Римский Франциск в понедельник неожиданно покинул Ватикан, чтобы лично посетить магазин оптики и приобрести пару новых очков, говорится в репортаже телеканала Rai1
.
На минувших выходных понтифик совершил поездку в Триест
, где пожаловался на яркое солнце, которое не давало ему прочесть проповедь. Это случай, вероятно, навел его на мысль о необходимости посетить своего старого знакомого, владельца магазина оптики в центре Рима
. На улицу Via del Babuino Папа прибыл в Fiat 500 с ватиканскими номерами в сопровождении помощника.
В магазине папа Франциск пробыл около 40 минут. Он попросил использовать для новых линз старую оправу и настоял на том, что заплатит за них сам. При этом понтифик согласился на запасную пару, несмотря на свои заверения в том, что хранит очки бережно, в футляре.
Неожиданный визит понтифика привлек к салону толпу любопытствующих – иностранных туристов и местных жителей. Выйдя из магазина, понтифик сидя в кресле-каталке согласился на несколько селфи и подарил детям карамельки.
Папа Франциск порой покидает Ватикан ради покупки лично необходимых ему товаров. В январе 2022 года он посетил небольшой магазин музыкальных дисков, а в декабре 2016 года появился в одной из аптек, расположенных у стен Ватикана, чтобы купить себе ортопедическую обувь. Годом ранее он заглянул в магазин, куда он наведался и на этот раз.
В одном из интервью папа Франциск признался, что скучает без обычных прогулок по Риму и жалеет, что у него нет возможности в любой момент выйти в город за пиццей.