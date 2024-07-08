https://ria.ru/20240708/ochki-1958386348.html

Папа Римский неожиданно уехал из Ватикана

Папа Римский неожиданно уехал из Ватикана - РИА Новости, 08.07.2024

Папа Римский неожиданно уехал из Ватикана

Папа Римский Франциск в понедельник неожиданно покинул Ватикан, чтобы лично посетить магазин оптики и приобрести пару новых очков, говорится в репортаже... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:55

2024-07-08T23:55

2024-07-08T23:55

религия

в мире

ватикан

рим

триест

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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РИМ, 8 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск в понедельник неожиданно покинул Ватикан, чтобы лично посетить магазин оптики и приобрести пару новых очков, говорится в репортаже телеканала Rai1. На минувших выходных понтифик совершил поездку в Триест, где пожаловался на яркое солнце, которое не давало ему прочесть проповедь. Это случай, вероятно, навел его на мысль о необходимости посетить своего старого знакомого, владельца магазина оптики в центре Рима. На улицу Via del Babuino Папа прибыл в Fiat 500 с ватиканскими номерами в сопровождении помощника. В магазине папа Франциск пробыл около 40 минут. Он попросил использовать для новых линз старую оправу и настоял на том, что заплатит за них сам. При этом понтифик согласился на запасную пару, несмотря на свои заверения в том, что хранит очки бережно, в футляре. Неожиданный визит понтифика привлек к салону толпу любопытствующих – иностранных туристов и местных жителей. Выйдя из магазина, понтифик сидя в кресле-каталке согласился на несколько селфи и подарил детям карамельки. Папа Франциск порой покидает Ватикан ради покупки лично необходимых ему товаров. В январе 2022 года он посетил небольшой магазин музыкальных дисков, а в декабре 2016 года появился в одной из аптек, расположенных у стен Ватикана, чтобы купить себе ортопедическую обувь. Годом ранее он заглянул в магазин, куда он наведался и на этот раз. В одном из интервью папа Франциск признался, что скучает без обычных прогулок по Риму и жалеет, что у него нет возможности в любой момент выйти в город за пиццей.

https://ria.ru/20240528/papa-1948980749.html

https://ria.ru/20231106/papa-1907699434.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ватикан, рим, триест, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский