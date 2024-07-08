https://ria.ru/20240708/moskva-1958290128.html

Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе

Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе - РИА Новости, 08.07.2024

Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе

Сотрудники полиции вернули украденный образ преподобного Гавриила в московский храм преподобного Сергия Радонежского в Таганском районе, сообщила представитель... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:50

2024-07-08T16:50

2024-07-08T17:41

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции вернули украденный образ преподобного Гавриила в московский храм преподобного Сергия Радонежского в Таганском районе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По данным столичной прокуратуры, 50-летняя женщина 10 марта похитила из храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе икону стоимостью 45 тысячи рублей, спрятав под одеждой, ее обвинили в краже, дело уже в суде."Похищенную святыню вернули в храм мои коллеги из ОМВД России по Таганскому району столицы. Образ преподобного Гавриила вновь находится в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе, откуда среди бела дня был украден москвичкой", - написала Волк в своем Telegram-канале.По ее словам, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее московские полицейские задержали подозреваемую и изъяли похищенный образ."Уголовное дело с утвержденным 27 мая Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением уже рассматривается судом", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

https://ria.ru/20240706/ikona-1957833827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергий радонежский, ирина волк, религия, москва