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Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе - РИА Новости, 08.07.2024
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Религия
 
16:50 08.07.2024 (обновлено: 17:41 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/moskva-1958290128.html
Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе
Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе - РИА Новости, 08.07.2024
Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе
Сотрудники полиции вернули украденный образ преподобного Гавриила в московский храм преподобного Сергия Радонежского в Таганском районе, сообщила представитель... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:50
2024-07-08T17:41
религия
россия
сергий радонежский
ирина волк
религия
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции вернули украденный образ преподобного Гавриила в московский храм преподобного Сергия Радонежского в Таганском районе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По данным столичной прокуратуры, 50-летняя женщина 10 марта похитила из храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе икону стоимостью 45 тысячи рублей, спрятав под одеждой, ее обвинили в краже, дело уже в суде."Похищенную святыню вернули в храм мои коллеги из ОМВД России по Таганскому району столицы. Образ преподобного Гавриила вновь находится в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе, откуда среди бела дня был украден москвичкой", - написала Волк в своем Telegram-канале.По ее словам, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее московские полицейские задержали подозреваемую и изъяли похищенный образ."Уголовное дело с утвержденным 27 мая Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением уже рассматривается судом", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
https://ria.ru/20240706/ikona-1957833827.html
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россия, сергий радонежский, ирина волк, религия, москва
Религия, Россия, Сергий Радонежский, Ирина Волк, Религия, Москва
Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе

Полиция вернула украденный образ преподобного Гавриила в московский храм

© МВД РоссииКадр видеозаписи похищения образа преподобного Гавриила в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе
Кадр видеозаписи похищения образа преподобного Гавриила в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© МВД России
Кадр видеозаписи похищения образа преподобного Гавриила в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции вернули украденный образ преподобного Гавриила в московский храм преподобного Сергия Радонежского в Таганском районе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным столичной прокуратуры, 50-летняя женщина 10 марта похитила из храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе икону стоимостью 45 тысячи рублей, спрятав под одеждой, ее обвинили в краже, дело уже в суде.
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"Похищенную святыню вернули в храм мои коллеги из ОМВД России по Таганскому району столицы. Образ преподобного Гавриила вновь находится в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе, откуда среди бела дня был украден москвичкой", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее московские полицейские задержали подозреваемую и изъяли похищенный образ.
"Уголовное дело с утвержденным 27 мая Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением уже рассматривается судом", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
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