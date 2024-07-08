Полиция вернула похищенную икону в московский храм в Рогожской слободе
Полиция вернула украденный образ преподобного Гавриила в московский храм
© МВД РоссииКадр видеозаписи похищения образа преподобного Гавриила в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе
© МВД России
Кадр видеозаписи похищения образа преподобного Гавриила в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции вернули украденный образ преподобного Гавриила в московский храм преподобного Сергия Радонежского в Таганском районе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным столичной прокуратуры, 50-летняя женщина 10 марта похитила из храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе икону стоимостью 45 тысячи рублей, спрятав под одеждой, ее обвинили в краже, дело уже в суде.
"Похищенную святыню вернули в храм мои коллеги из ОМВД России по Таганскому району столицы. Образ преподобного Гавриила вновь находится в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе, откуда среди бела дня был украден москвичкой", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее московские полицейские задержали подозреваемую и изъяли похищенный образ.
"Уголовное дело с утвержденным 27 мая Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением уже рассматривается судом", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.