https://ria.ru/20240708/kondrateva-1958185722.html

Биография Марины Кондратьевой

Биография Марины Кондратьевой - РИА Новости, 08.07.2024

Биография Марины Кондратьевой

Выдающаяся прима-балерина и педагог, народная артистка СССР Марина Викторовна Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:02

2024-07-08T12:02

2024-07-08T12:02

справки

ссср

санкт-петербург

марина кондратьева

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Выдающаяся прима-балерина и педагог, народная артистка СССР Марина Викторовна Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) в семье известного советского физикохимика, академика АН СССР Виктора Кондратьева (1902-1979). В 1952 году окончила Московское хореографическое училище (сейчас Московская государственная академия хореографии). В выпускном классе занималась у Галины Петровой.В 1980 окончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС).По окончании хореографического училища была принята в балетную труппу Большого театра. В театре совершенствовалась у Марины Семеновой. Еще будучи студенткой училища, танцевала партию Маши в балете Петра Чайковского "Щелкунчик" (1951). В 1954 году Кондратьева дебютировала в двух репертуарных спектаклях – станцевала Золушку в одноименном балете Сергея Прокофьева и Марию в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева.В 1955 году в репертуар балерины добавились партии Девушки-птицы в балете Фарида Яруллина "Шурале" и Принцессы Авроры в "Спящей красавице" Петра Чайковского в редакции Асафа Мессерера и Михаила Габовича.В 1957 году дебютировала в роли Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.В 1959 году Кондратьева станцевала Повелительницу дриад в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса и Джульетту в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева. В этом же году участвовала в премьере балета "Каменный цветок" Прокофьева и стала первой исполнительницей роли Катерины.В 1960 году стала первой исполнительницей роли Водяницы в балете Родиона Щедрина "Конек-горбунок" и роли Музы в балете на музыку Сергея Рахманинова "Паганини".В 1961 году Кондратьева дебютировала в заглавной партии в балете "Жизель" Адольфа Адана. Эта роль стала визитной карточкой балерины в ее лирико-романтическом амплуа. В том же году станцевала Хозяйку Медной горы в "Каменном цветке" и Диану Мирель в "Пламени Парижа" Асафьева.В 1962 году балерина станцевала партию Фригии в "Спартаке" Арама Хачатуряна в хореографии Леонида Якобсона.В 1965 году в репертуаре Кондратьевой появились роли Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" Чайковского и Ширин в "Легенде о любви" Арифа Меликова.Одним из главных партнеров Марины Кондратьевой в Большом театре был премьер Большого театра Марис Лиепа. Кроме "Жизели", которую они регулярно танцевали вместе, Кондратьева принимала участие в инициированных Марисом Лиепой постановках балетов Михаила Фокина на сцене Большого. В 1967 они вместе станцевали "Видение розы" Фокина, где балерина исполнила партию Девушки.В 1977 году Кондратьева стала первой исполнительницей роли Магнолии в балете "Чиполлино" Карена Хачатуряна.Среди других ролей балерины – Фригия в балете "Спартак" Арама Хачатуряна в хореографии Юрия Григоровича, Вакханка (картина "Вальпургиева ночь" в опере "Фауст" Шарля Гуно, 1960), Анна Каренина в одноименном балете Родиона Щедрина (1972), Эола в "Икаре" Сергея Слонимского (1977), Солистка в балете "Эти чарующие звуки" на музыку Джузеппе Торелли, Арканджело Корелли, Жан-Филиппа Рамо, Вольфганга Амадея Моцарта (1978) и др.В 1980 году покинула балетную труппу Большого театра и начала педагогическую деятельность сначала в ансамбле Московский классический балет (сейчас Государственный академический театр классического балета) под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева, потом в Большом театре. Ученицами Марины Кондратьевой стали примы-балерины Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова и др.С 1988 года выступала в качестве балетмейстера-постановщика. Восстановила для труппы Большого театра гран па из балета "Пахита" Людвига Минкуса и "Па де катр" на музыку Цезаря Пуни, перенесла на сцены зарубежных театров балеты "Спящая красавица" Чайковского (Королевский балет Новой Зеландии), "Дон Кихот" Минкуса (Корейский национальный балет (Сеул, Республика Корея), "Корсар" Адана (Центральный балет Китая) и др.В 1980-1987 годах Марина Кондратьева преподавала в ГИТИСе, в 1990-2000 годах – в Московской государственной академии хореографии. Кроме того, балерина давала мастер-классы в США, Японии, Италии.8 июля 2024 года стало известно, что Марина Кондратьева скончалась. Творчество Марины Кондратьевой было отмечено рядом наград: в 1976 году ей было присвоено звание народной артистки СССР, вручены ордена "Знак почета" (1959) и Почета (2001).В 2009 году балерина получила Премию города Москвы в области литературы и искусства "За сохранение лучших традиций русской классической школы балета", в 2023 году – специальную премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", вручаемую в рамках фестиваля "Золотая Маска" за сезон 2021/22. Балерине посвящены телефильм-концерт "Балерина Марина Кондратьева" (1979), документальные фильмы "Это бесконечное фуэте" режиссера Эммы Агаджанян (2002) и "Имя музы – Марина" Никиты Тихонова (2009).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

санкт-петербург

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, санкт-петербург, марина кондратьева