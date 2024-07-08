https://ria.ru/20240708/kondrateva-1958142139.html
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости, 08.07.2024
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:36
2024-07-08T09:36
2024-07-08T12:45
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра."Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что информация о дате и месте прощания будет известна позже.Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище (класс Галины Петровой) и стала артисткой балетной труппы Большого театра. Кроме того, в 1980 году окончила ГИТИС, после чего преподавала там, а затем в Московской государственной академии хореографии.Кондратьева с 1980 года была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина, Нина Бирюкова.
https://ria.ru/20240708/kondrateva-1958185722.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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большой театр, россия
Культура, Большой театр, Россия
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
Умерла балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
«
"Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что информация о дате и месте прощания будет известна позже.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище
(класс Галины Петровой) и стала артисткой балетной труппы Большого театра. Кроме того, в 1980 году окончила ГИТИС
, после чего преподавала там, а затем в Московской государственной академии хореографии
.
Кондратьева с 1980 года была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина, Нина Бирюкова.