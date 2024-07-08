https://ria.ru/20240708/kondrateva-1958142139.html

Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева

Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости, 08.07.2024

Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева

Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:36

2024-07-08T09:36

2024-07-08T12:45

культура

большой театр

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98167/28/981672841_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7c1fd836cf3d52fd8d08690357891d3e.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра."Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что информация о дате и месте прощания будет известна позже.Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище (класс Галины Петровой) и стала артисткой балетной труппы Большого театра. Кроме того, в 1980 году окончила ГИТИС, после чего преподавала там, а затем в Московской государственной академии хореографии.Кондратьева с 1980 года была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина, Нина Бирюкова.

https://ria.ru/20240708/kondrateva-1958185722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

большой театр, россия