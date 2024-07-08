Рейтинг@Mail.ru
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:36 08.07.2024 (обновлено: 12:45 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kondrateva-1958142139.html
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости, 08.07.2024
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:36
2024-07-08T12:45
культура
большой театр
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98167/28/981672841_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7c1fd836cf3d52fd8d08690357891d3e.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.&quot;Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью&quot;, — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что информация о дате и месте прощания будет известна позже.Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище (класс Галины Петровой) и стала артисткой балетной труппы Большого театра. Кроме того, в 1980 году окончила ГИТИС, после чего преподавала там, а затем в Московской государственной академии хореографии.Кондратьева с 1980 года была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина, Нина Бирюкова.
https://ria.ru/20240708/kondrateva-1958185722.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98167/28/981672841_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_ce2f51f4b7587ecddc32b4bca98ba2f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр, россия
Культура, Большой театр, Россия
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева

Умерла балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкБалетмейстер-педагог Большого театра Марина Кондратьева
Балетмейстер-педагог Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Балетмейстер-педагог Большого театра Марина Кондратьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народная артистка СССР, выдающаяся прима-балерина и педагог, балетмейстер-репетитор Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Большого театра.
«

"Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Большого театра скончалась сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что информация о дате и месте прощания будет известна позже.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище (класс Галины Петровой) и стала артисткой балетной труппы Большого театра. Кроме того, в 1980 году окончила ГИТИС, после чего преподавала там, а затем в Московской государственной академии хореографии.
Кондратьева с 1980 года была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Под ее руководством репетировали Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина, Нина Бирюкова.
Народная артистка СССР Марина Викторовна Кондратьева в роли Принцессы Авроры - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Биография Марины Кондратьевой
12:02
 
КультураБольшой театрРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала