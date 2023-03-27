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В Москве вручили "Золотую маску" за вклад в развитие театрального искусства - РИА Новости, 27.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:31 27.03.2023 (обновлено: 19:41 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/premiya-1860983530.html
В Москве вручили "Золотую маску" за вклад в развитие театрального искусства
В Москве вручили "Золотую маску" за вклад в развитие театрального искусства - РИА Новости, 27.03.2023
В Москве вручили "Золотую маску" за вклад в развитие театрального искусства
Премию "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" вручили в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:31
2023-03-27T19:41
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премию "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" вручили в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Премию получили десять человек. Среди них певица, солистка Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка балета ГАБТа с 1952 по 1980 годы, народная артистка СССР Марина Кондратьева, актриса Иркутского драмтеатра имени Охлопкова, народная артистка России Наталья Королева, народная артистка РСФСР, актриса БДТ имени Товстоногова Светлана Крючкова. Кроме того, премию получил театральный режиссер и педагог, завкафедрой актерского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств, заслуженный деятель искусств России Вениамин Фильштинский. "Золотую маску" ему вручил его ученик – худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Обладателями премии стали также художник театра, педагог, доцент кафедры сценографии ГИТИСа Виктор Архипов, солисты Московского театра оперетты, народные артисты РСФСР Светлана Варгузова и Юрий Веденеев, народный артист РСФСР, актер Краснодарского театра драмы имени Горького Анатолий Горгуль и народный артист России, актер, худрук Театра-студии Владимирского театра драмы Николай Горохов.Союз театральных деятелей РФ учредил Национальную театральную премию и фестиваль "Золотая маска" в 1993 году. Премия "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" — специальная. Лауреатов определили 12 декабря 2022 года, награждение состоялось в Международный день театра, 27 марта. Ранее сообщалось о премьере футуристической версии "Турандот" в Театре на Бронной.
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новости культуры, александр калягин, маквала касрашвили, большой театр, константин хабенский, знаменитости, звезды, театральный фестиваль "золотая маска", театр
Культура, Новости культуры, Александр Калягин, Маквала Касрашвили, Большой театр, Константин Хабенский, Знаменитости, звезды, Театральный фестиваль "Золотая Маска", Театр
В Москве вручили "Золотую маску" за вклад в развитие театрального искусства

В Большом вручили премию "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент премии и фестиваля "Золотая Маска" Игорь Костолевский награждает народную артистку РФ, актрису театра и педагога Наталию Королёву
Президент премии и фестиваля Золотая Маска Игорь Костолевский награждает народную артистку РФ, актрису театра и педагога Наталию Королёву - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Игорь Костолевский награждает народную артистку РФ, актрису театра и педагога Наталию Королёву
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премию "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" вручили в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Премию получили десять человек. Среди них певица, солистка Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка балета ГАБТа с 1952 по 1980 годы, народная артистка СССР Марина Кондратьева, актриса Иркутского драмтеатра имени Охлопкова, народная артистка России Наталья Королева, народная артистка РСФСР, актриса БДТ имени Товстоногова Светлана Крючкова.
Кроме того, премию получил театральный режиссер и педагог, завкафедрой актерского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств, заслуженный деятель искусств России Вениамин Фильштинский. "Золотую маску" ему вручил его ученик – худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУчастники церемонии вручения театральной премии "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" в Бетховенском зале Большого театра
Участники церемонии вручения театральной премии Золотая Маска - За выдающийся вклад в развитие театрального искусства в Бетховенском зале Большого театра - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Участники церемонии вручения театральной премии "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" в Бетховенском зале Большого театра
Обладателями премии стали также художник театра, педагог, доцент кафедры сценографии ГИТИСа Виктор Архипов, солисты Московского театра оперетты, народные артисты РСФСР Светлана Варгузова и Юрий Веденеев, народный артист РСФСР, актер Краснодарского театра драмы имени Горького Анатолий Горгуль и народный артист России, актер, худрук Театра-студии Владимирского театра драмы Николай Горохов.
Союз театральных деятелей РФ учредил Национальную театральную премию и фестиваль "Золотая маска" в 1993 году. Премия "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" — специальная. Лауреатов определили 12 декабря 2022 года, награждение состоялось в Международный день театра, 27 марта.
Ранее сообщалось о премьере футуристической версии "Турандот" в Театре на Бронной.
Мариинский театр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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КультураНовости культурыАлександр КалягинМаквала КасрашвилиБольшой театрКонстантин ХабенскийЗнаменитостизвездыТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Театр
 
 
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