https://ria.ru/20230327/premiya-1860983530.html

В Москве вручили "Золотую маску" за вклад в развитие театрального искусства

В Москве вручили "Золотую маску" за вклад в развитие театрального искусства - РИА Новости, 27.03.2023

В Москве вручили "Золотую маску" за вклад в развитие театрального искусства

Премию "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" вручили в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:31

2023-03-27T16:31

2023-03-27T19:41

культура

новости культуры

александр калягин

маквала касрашвили

большой театр

константин хабенский

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861055238_0:322:3001:2010_1920x0_80_0_0_4eb49aef81bc1aa85331e82390f0c3d3.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премию "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" вручили в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Премию получили десять человек. Среди них певица, солистка Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили, солистка балета ГАБТа с 1952 по 1980 годы, народная артистка СССР Марина Кондратьева, актриса Иркутского драмтеатра имени Охлопкова, народная артистка России Наталья Королева, народная артистка РСФСР, актриса БДТ имени Товстоногова Светлана Крючкова. Кроме того, премию получил театральный режиссер и педагог, завкафедрой актерского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств, заслуженный деятель искусств России Вениамин Фильштинский. "Золотую маску" ему вручил его ученик – худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Обладателями премии стали также художник театра, педагог, доцент кафедры сценографии ГИТИСа Виктор Архипов, солисты Московского театра оперетты, народные артисты РСФСР Светлана Варгузова и Юрий Веденеев, народный артист РСФСР, актер Краснодарского театра драмы имени Горького Анатолий Горгуль и народный артист России, актер, худрук Театра-студии Владимирского театра драмы Николай Горохов.Союз театральных деятелей РФ учредил Национальную театральную премию и фестиваль "Золотая маска" в 1993 году. Премия "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" — специальная. Лауреатов определили 12 декабря 2022 года, награждение состоялось в Международный день театра, 27 марта. Ранее сообщалось о премьере футуристической версии "Турандот" в Театре на Бронной.

https://ria.ru/20230327/teatr-1860384237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр калягин, маквала касрашвили, большой театр, константин хабенский, знаменитости, звезды, театральный фестиваль "золотая маска", театр