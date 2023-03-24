https://ria.ru/20230324/teatr-1860387209.html
Действие в бункере, Китай правит миром: как создавали "Турандот" на Бронной
Действие в бункере, Китай правит миром: как создавали "Турандот" на Бронной - РИА Новости, 24.03.2023
Действие в бункере, Китай правит миром: как создавали "Турандот" на Бронной
В Театре на Малой Бронной представили футуристическую версию "Турандот", в ней Китай правит миром, а финал отличается от оригинала Карло Гоцци. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:17
2023-03-24T18:17
2023-03-24T18:17
китай
гарри поттер
культура
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театр на бронной
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Театре на Малой Бронной представили футуристическую версию "Турандот", в ней Китай правит миром, а финал отличается от оригинала Карло Гоцци.На сцене театра – микс классической комедии дель арте, "комедии характера" Карло Гольдони, кинематографический звук, неожиданные спецэффекты и атмосферные костюмы. Действие происходит в бункере, добавляя драмы действию.В новой версии истории в мире будущего нет ничего, кроме Поднебесной, Турандот (Василиса Перелыгина) – на самой вершине власти, но она несчастна. Калаф (Никита Худяков) пытается спасти героиню своими искренними чувствами, но Турандот боится любви и отвергает ее.В постановке главные герои больше напоминают Ромео и Джульетту, нежели классические прототипы. Их диалоги понятны и современны, а финал – не такой, как у Гоцци.Калаф, или, как его называют в театре "Тот, чье имя нельзя угадать", выступает не только как лирический герой, но и полный противоречий и страстей персонаж. Никита Худяков всего месяц репетировал постановку, но ему удалось четко показать драму своего персонажа.Самым ярким цветовым пятном на сцене становятся Турандот в массивных мантиях-кимоно, сшитых из шелка. Красные, желтые, черные одеяния затрудняют движения Перелыгиной, делая ее походку величественной и царской. Дополняют ее образ фрейлины – Адельма (Елизавета Базыкина), Зелима (Аня Патокина).Сценическое оформление не менее эффектно, особенно удачным получился саунд-дизйн. Интерактивное пространство реагирует на движения актеровВ спектакле создатели высмеивают театральные штампы, заигрывают со зрителем, включая свет в зале и вступая в диалог с аудиторией, а еще делают отсылки к профильным Телеграм-каналам и "Гарри Поттеру".Премьерные постановки "Турандот" намечены на 24, 25 марта, 10, 18 апреля.
https://ria.ru/20230318/teatr-1858700591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, гарри поттер, театр, театр на бронной, что посмотреть , новости культуры
Китай, Гарри Поттер, Культура, Театр, Театр на Бронной, что посмотреть , Новости культуры
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Театре на Малой Бронной представили футуристическую версию "Турандот", в ней Китай правит миром, а финал отличается от оригинала Карло Гоцци.
На сцене театра – микс классической комедии дель арте, "комедии характера" Карло Гольдони, кинематографический звук, неожиданные спецэффекты и атмосферные костюмы. Действие происходит в бункере, добавляя драмы действию.
В новой версии истории в мире будущего нет ничего, кроме Поднебесной, Турандот (Василиса Перелыгина) – на самой вершине власти, но она несчастна. Калаф (Никита Худяков) пытается спасти героиню своими искренними чувствами, но Турандот боится любви и отвергает ее.
В постановке главные герои больше напоминают Ромео и Джульетту, нежели классические прототипы. Их диалоги понятны и современны, а финал – не такой, как у Гоцци.
«
"Мотивы главных героев изменились, как и ощущение эпохи, – пояснил РИА Новости режиссер, хореограф и автор текста Андрей Прикотенко. – При этом в нашей версии много "приветов" и поклонов Вахтанговскому театру и их постановке. Лично мне было важно понять персонаж Турандот, почему она убила столько людей"
Показ спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
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Момент спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
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Фрагмент спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
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Показ спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
1 из 3
Момент спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
2 из 3
Фрагмент спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
3 из 3
Калаф, или, как его называют в театре "Тот, чье имя нельзя угадать", выступает не только как лирический герой, но и полный противоречий и страстей персонаж. Никита Худяков всего месяц репетировал постановку, но ему удалось четко показать драму своего персонажа.
«
"Я хотел создать собирательный образ, особенно вдохновлялся Достоевским и его князем Мышкиным – таким неидеальным. Но со своими достоинствами и недостатками", – рассказал актер РИА Новости.
Самым ярким цветовым пятном на сцене становятся Турандот в массивных мантиях-кимоно, сшитых из шелка. Красные, желтые, черные одеяния затрудняют движения Перелыгиной, делая ее походку величественной и царской. Дополняют ее образ фрейлины – Адельма (Елизавета Базыкина), Зелима (Аня Патокина).
«
"На каждое кимоно из натурального шелка уходило минимум 12 метров ткани, они двусторонние, с подкладкой. Мы хотели сделать их современными и узнаваемыми. Не фальшивыми. Антураж – мультикультурная ассоциация. Мы трансформируем разные предметы одежды", – рассказала РИА Новости художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили.
Показ спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
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Момент спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
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Фрагмент спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
3 из 3
Показ спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
1 из 3
Момент спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
2 из 3
Фрагмент спектакля "Турандот" в Театре на Бронной
3 из 3
Сценическое оформление не менее эффектно, особенно удачным получился саунд-дизйн. Интерактивное пространство реагирует на движения актеров
В спектакле создатели высмеивают театральные штампы, заигрывают со зрителем, включая свет в зале и вступая в диалог с аудиторией, а еще делают отсылки к профильным Телеграм-каналам и "Гарри Поттеру".
Премьерные постановки "Турандот" намечены на 24, 25 марта, 10, 18 апреля.
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