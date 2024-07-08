https://ria.ru/20240708/kaluga-1958226475.html
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей - РИА Новости, 08.07.2024
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей
На бывшем заводе Volkswagen
2024-07-08T14:14
2024-07-08T14:14
2024-07-08T14:14
экономика
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Серийное производство автомобилей возобновлено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (нынешнее название "АГР"), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе у нас с их ("АГР" - ред.) потенциальными партнерами", - сказал министр, уточнив, что речь идет о серийном выпуске автомобилей. Деталей о бренде, моделях и объемах производства Алиханов не раскрыл. В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Также компания владеет бывшими активами корейского Hyundai в РФ, включая основную площадку в Санкт-Петербурге. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что на предприятии будут выпускать легковые автомобили.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, калуга, россия, санкт-петербург, антон алиханов, владислав шапша, volkswagen group, агр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen touareg, hyundai creta
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На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили производство автомобилей
На бывшем заводе Volkswagen