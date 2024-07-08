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На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей - РИА Новости, 08.07.2024
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14:14 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kaluga-1958226475.html
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей - РИА Новости, 08.07.2024
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей
На бывшем заводе Volkswagen
2024-07-08T14:14
2024-07-08T14:14
экономика
авто
калуга
россия
санкт-петербург
антон алиханов
владислав шапша
volkswagen group
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Серийное производство автомобилей возобновлено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (нынешнее название "АГР"), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе у нас с их ("АГР" - ред.) потенциальными партнерами", - сказал министр, уточнив, что речь идет о серийном выпуске автомобилей. Деталей о бренде, моделях и объемах производства Алиханов не раскрыл. В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Также компания владеет бывшими активами корейского Hyundai в РФ, включая основную площадку в Санкт-Петербурге. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что на предприятии будут выпускать легковые автомобили.
https://ria.ru/20240617/avtovaz-1953441887.html
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экономика, авто, калуга, россия, санкт-петербург, антон алиханов, владислав шапша, volkswagen group, агр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen touareg, hyundai creta
Экономика, Авто, Калуга, Россия, Санкт-Петербург, Антон Алиханов, Владислав Шапша, Volkswagen Group, АГР, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Volkswagen Touareg, Hyundai Creta
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили выпуск автомобилей

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили производство автомобилей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСборка автомобилей на заводе
Сборка автомобилей на заводе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Сборка автомобилей на заводе. Архивное фото
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На бывшем заводе Volkswagen
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Серийное производство автомобилей возобновлено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (нынешнее название "АГР"), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе у нас с их ("АГР" - ред.) потенциальными партнерами", - сказал министр, уточнив, что речь идет о серийном выпуске автомобилей.
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Деталей о бренде, моделях и объемах производства Алиханов не раскрыл.
В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Также компания владеет бывшими активами корейского Hyundai в РФ, включая основную площадку в Санкт-Петербурге.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что на предприятии будут выпускать легковые автомобили.
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ЭкономикаАвтоКалугаРоссияСанкт-ПетербургАнтон АлихановВладислав ШапшаVolkswagen GroupАГРМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Volkswagen TouaregHyundai Creta
 
 
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