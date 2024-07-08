https://ria.ru/20240708/importozameschenie-1958253993.html

Импортозамещение техрешений в закупочных процессах обсудили на "Иннопроме"

Импортозамещение техрешений в закупочных процессах обсудили на "Иннопроме" - РИА Новости, 08.07.2024

Импортозамещение техрешений в закупочных процессах обсудили на "Иннопроме"

Генеральный директор компании "Максмарт" Елена Суховей в рамках тематической сессии "Контуры инноваций в промышленности: главные индустриальные тренды на годы... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:28

2024-07-08T15:28

2024-07-08T15:28

экономика

технологии

маркетплейс

импортозамещение

иннопром

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Генеральный директор компании "Максмарт" Елена Суховей в рамках тематической сессии "Контуры инноваций в промышленности: главные индустриальные тренды на годы вперед" рассказала об инновационных российских технологичных решениях по цифровой трансформации закупочных процессов промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе компании. Одной из основных тем дискуссии стала цифровая трансформация систем управления закупочными процессами промышленных предприятий. Участники рынка рассмотрели опыт своих компаний по импортозамещению в цифровизации закупочных процессов. На текущий момент у промышленных и производственных компаний существует высокая потребность в оптимизации и цифровизации закупочной деятельности. Необходимы альтернативные российские решения взамен ушедшим иностранным вендорам. Суховей рассказала, что цифровизация закупок – это безусловный прорыв в вопросе обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий. Также Елена сообщила, что одним из основных и перспективных трендов последних лет является движение закупок промышленных компаний в направлении аутсорсинга. "Цифровизация закупочных процедур дает сокращение транзакционных издержек компании, а также высвобождение рабочего капитала вследствие оптимизации складских запасов. На текущий момент трансформация закупок в сторону максимальной автоматизации процессов является важным фокусом промышленных компаний, потому что приводит к повышению операционной эффективности. По оценкам одной из крупнейших консалтинговых мировых компаний сквозная автоматизация закупочного процесса может дать оптимизацию и улучшение EBITDA до 2-3%", приводятся в сообщении слова Суховей. Одной из главных тем обсуждения стал искусственный интеллект и его применение для автоматизации закупочных процессов. По общему мнению экспертов, применение и развитие технологий ИИ таких, как ML-алгоритмы и предиктивная аналитика являются одним из самых перспективных направлений и трендов в цифровизации промышленности на ближайшие 10 лет. Суховей привела примеры из практики компаний, что основными трендами применения искусственного интеллекта в промышленности, которые применяют российские компании, являются Machine learning (ML) - направление, сосредоточенное на создании систем, которые обучаются и развиваются на основе получаемых ими данных и предиктивная аналитика – комплекс методов анализа данных и способов их интерпретации, позволяющие принимать решения в будущем на основании результатов прошлых событий. Спикер добавила, что сегодня крупные российские предприятия готовы расходовать на автоматизацию сквозного процесса закупок по 50-100 миллионов рублей с пониманием эффекта на бизнес в долгосрочной перспективе. Общий объема рынка технологий, включающий интернет вещей, искусственный интеллект, цифровых двойников, аналитику больших данных, автоматизацию, робототехнику и кибербезопасность, на 2022 год оценивался в 109,3 миллиарда долларов, а по результатам 2023 года его рост составил в среднем 19%. По оценке экспертов, мировой и российский рынок технологий для промышленности будут расти сопоставимыми темпами в среднем на 20,7% в год и к 2032 году коридор роста может составить 480- 555,1 миллиарда долларов. Участники сессии обсудили, что в контексте развития технологий искусственного интеллекта вырастет потребность в массовой цифровой грамотности сотрудников промышленных предприятий, что потребует пересмотра процессов на предприятиях, переобучения и изменения должностных инструкций, а также выстраивание отдельных образовательных процессов с совершенно новой технологической базой. Эксперты рынка прогнозируют, что к 2030 году автоматизация позволит упростить работу около 800 миллионов сотрудников по всему миру. В конце дискуссии участники сессии обозначили проблематику, с которой сталкивается отрасль, а у игроков рынка есть запрос на быстрое решение для оптимизации взаимодействия государства и бизнеса. "Мы видим, что рынок российского программного обеспечения активно развивается особенно в части планирования, автоматизации закупок и операционного контроля. Этот фактор будет решающим не только в 2024 году, но и в перспективе 2025–2026 годов, так как внедрение цифровых продуктов часто занимает не один год, особенно в крупнейших компаниях. При этом, работая с лидерами различных отраслей промышленности, мы получаем большое количество запросов о возможности закупок на B2B-маркетплейсах среди компаний, которые работают по 223 ФЗ", - пояснила Суховей. По ее словам, данные компании не могут в полной мере использовать все сервисы маркетплейса: высокую конкурсность и одновременно – снижение транзакционных издержек, поэтому становятся менее конкурентными по отношению к коммерческим компаниям. "При этом, мы понимаем, что де-факто маркетплейсы могут решить проблему закупок компаний, работающих по 223 ФЗ, но для преодоления данной ситуации нужны разъяснения от профильных министерств о возможности закупок на B2B-маркетплейсах в рамках текущего законодательства. Данная инициатива способна сильно повлиять на отрасль и упростить организацию работы данного типа предприятий в области закупочных процессов и повысить их цифровую зрелость", - резюмировала Суховей.

https://ria.ru/20231213/tsifrovizatsiyalanit-1914364733.html

https://ria.ru/20231013/pribory-1902415155.html

https://ria.ru/20231213/importozameschenie-1915599048.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, маркетплейс, импортозамещение, иннопром