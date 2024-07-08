https://ria.ru/20240708/ekaterinburg-1958130146.html

В Екатеринбурге показали макет головного вагона высокоскоростного поезда

В Екатеринбурге показали макет головного вагона высокоскоростного поезда - РИА Новости, 08.07.2024

В Екатеринбурге показали макет головного вагона высокоскоростного поезда

Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:33

2024-07-08T08:33

2024-07-08T10:01

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. На одной из сторон макета изображены крупные города, через которые пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Посетители выставки могут своими глазами увидеть интерьер будущего российского высокоскоростного поезда. Макет выполнен в кремовых тонах, благодаря этому глаза не устают. Вдоль стен идут деревянные панели шоколадного цвета. В макете вагона представлено сразу несколько классов обслуживания. Во всех установлены светлые бежевые кресла с ореховыми вставками. Рядом с сидениями установлены порты для зарядки. Подлокотник между креслами расширен, таким образом, туда можно поставить небольшую сумку или положить журнал. Также установлены подстаканники, куда удобно будет поставить воду. Кроме того, гости "Иннопрома" могут увидеть, как примерно будет выглядеть кабина машиниста. Вице-президент "Синары" Александр Мишарин говорил РИА Новости в июне, что презентация интерьера российского поезда для ВСМ, который будет строить группа в кооперации с "Трансмашхолдингом", состоится летом 2024 года. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации – 360 километров в час. "Синара" ранее уточняла, что на уличной экспозиции "Иннопрома" будет показан полноразмерный макет головного вагона высокоскоростного поезда с одним из вариантов интерьера. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а всего планируется создание пяти таких трасс. Планируемый интерьер состава был показан в макете на стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 в июне. Представитель "Синары" сообщал РИА Новости, что интерьер сделан на основе 3D-модели будущего поезда. В РЖД говорили, что окончательно утвержден только экстерьер, интерьер - еще обсуждается на рабочей группе. Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с "Синарой" договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.

https://ria.ru/20240606/poezd-1950868997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, москва, санкт-петербург, александр мишарин, олег белозеров, ржд, екатеринбург