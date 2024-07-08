Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге показали макет головного вагона высокоскоростного поезда - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 08.07.2024 (обновлено: 10:01 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ekaterinburg-1958130146.html
В Екатеринбурге показали макет головного вагона высокоскоростного поезда
В Екатеринбурге показали макет головного вагона высокоскоростного поезда - РИА Новости, 08.07.2024
В Екатеринбурге показали макет головного вагона высокоскоростного поезда
Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:33
2024-07-08T10:01
экономика
технологии
москва
санкт-петербург
александр мишарин
олег белозеров
ржд
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958146836_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_2caedfd946e18b22e695cd4c11e28baa.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. На одной из сторон макета изображены крупные города, через которые пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Посетители выставки могут своими глазами увидеть интерьер будущего российского высокоскоростного поезда. Макет выполнен в кремовых тонах, благодаря этому глаза не устают. Вдоль стен идут деревянные панели шоколадного цвета. В макете вагона представлено сразу несколько классов обслуживания. Во всех установлены светлые бежевые кресла с ореховыми вставками. Рядом с сидениями установлены порты для зарядки. Подлокотник между креслами расширен, таким образом, туда можно поставить небольшую сумку или положить журнал. Также установлены подстаканники, куда удобно будет поставить воду. Кроме того, гости "Иннопрома" могут увидеть, как примерно будет выглядеть кабина машиниста. Вице-президент "Синары" Александр Мишарин говорил РИА Новости в июне, что презентация интерьера российского поезда для ВСМ, который будет строить группа в кооперации с "Трансмашхолдингом", состоится летом 2024 года. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации – 360 километров в час. "Синара" ранее уточняла, что на уличной экспозиции "Иннопрома" будет показан полноразмерный макет головного вагона высокоскоростного поезда с одним из вариантов интерьера. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а всего планируется создание пяти таких трасс. Планируемый интерьер состава был показан в макете на стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 в июне. Представитель "Синары" сообщал РИА Новости, что интерьер сделан на основе 3D-модели будущего поезда. В РЖД говорили, что окончательно утвержден только экстерьер, интерьер - еще обсуждается на рабочей группе. Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с "Синарой" договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.
https://ria.ru/20240606/poezd-1950868997.html
москва
санкт-петербург
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958146836_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0b3ce92312ee06bacd3f71255844e6e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, москва, санкт-петербург, александр мишарин, олег белозеров, ржд, екатеринбург
Экономика, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Александр Мишарин, Олег Белозеров, РЖД, Екатеринбург
В Екатеринбурге показали макет головного вагона высокоскоростного поезда

Макет вагона российского поезда ВСМ впервые показали на "Иннопроме"

© РИА НовостиМакет вагона высокоскоростного поезда
Макет вагона высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости
Макет вагона высокоскоростного поезда
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
На одной из сторон макета изображены крупные города, через которые пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.
© РИА НовостиМакет вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке в Екатеринбурге
Макет вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости
Макет вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке в Екатеринбурге
Посетители выставки могут своими глазами увидеть интерьер будущего российского высокоскоростного поезда. Макет выполнен в кремовых тонах, благодаря этому глаза не устают. Вдоль стен идут деревянные панели шоколадного цвета. В макете вагона представлено сразу несколько классов обслуживания. Во всех установлены светлые бежевые кресла с ореховыми вставками. Рядом с сидениями установлены порты для зарядки. Подлокотник между креслами расширен, таким образом, туда можно поставить небольшую сумку или положить журнал. Также установлены подстаканники, куда удобно будет поставить воду. Кроме того, гости "Иннопрома" могут увидеть, как примерно будет выглядеть кабина машиниста.
Вице-президент "Синары" Александр Мишарин говорил РИА Новости в июне, что презентация интерьера российского поезда для ВСМ, который будет строить группа в кооперации с "Трансмашхолдингом", состоится летом 2024 года. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации – 360 километров в час.
"Синара" ранее уточняла, что на уличной экспозиции "Иннопрома" будет показан полноразмерный макет головного вагона высокоскоростного поезда с одним из вариантов интерьера.
© РИА НовостиМакет вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке в Екатеринбурге
Макет вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости
Макет вагона российского высокоскоростного поезда впервые показали в натуральную величину на выставке в Екатеринбурге
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а всего планируется создание пяти таких трасс.
Планируемый интерьер состава был показан в макете на стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 в июне. Представитель "Синары" сообщал РИА Новости, что интерьер сделан на основе 3D-модели будущего поезда. В РЖД говорили, что окончательно утвержден только экстерьер, интерьер - еще обсуждается на рабочей группе.
Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с "Синарой" договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ МоскваСанкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.
В цехе завода Калугапутьмаш - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году
6 июня, 07:09
 
ЭкономикаТехнологииМоскваСанкт-ПетербургАлександр МишаринОлег БелозеровРЖДЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала