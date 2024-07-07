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Источник: экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между арестами - РИА Новости, 07.07.2024
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05:11 07.07.2024 (обновлено: 05:28 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/omarov-1957962225.html
Источник: экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между арестами
Источник: экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между арестами - РИА Новости, 07.07.2024
Источник: экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между арестами
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, но уже в следующую ночь был задержан у себя в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T05:11
2024-07-07T05:28
происшествия
махачкала
дербент
сергокалинский район
сергей меликов
единая россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, но уже в следующую ночь был задержан у себя в доме по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В субботу источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Омаров был задержан по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. В пятницу бывший чиновник вышел из-под ареста, в котором находился 10 суток после теракта в Махачкале и Дербенте. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных в ходе контртеррористической операции был 31-летний сын Омарова Осман. "Он был дома, но потом ночью прошло задержание", - рассказал собеседник агентства. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. На фоне сообщений об участии родственников Магомеда Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
https://ria.ru/20240703/dagestan-1957140931.html
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махачкала
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происшествия, махачкала, дербент, сергокалинский район, сергей меликов, единая россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Дербент, Сергокалинский район, Сергей Меликов, Единая Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Источник: экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между арестами

Экс-глава района в Дагестане Омаров успел побывать дома между задержаниями

© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
Магомед Омаров в суде - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, но уже в следующую ночь был задержан у себя в доме по подозрению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В субботу источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Омаров был задержан по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. В пятницу бывший чиновник вышел из-под ареста, в котором находился 10 суток после теракта в Махачкале и Дербенте. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных в ходе контртеррористической операции был 31-летний сын Омарова Осман.
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"Он был дома, но потом ночью прошло задержание", - рассказал собеседник агентства.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
На фоне сообщений об участии родственников Магомеда Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
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ПроисшествияМахачкалаДербентСергокалинский районСергей МеликовЕдиная РоссияВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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