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Патриарх Кирилл объяснил, что объединяет народы Ирана и России
Патриарх Кирилл объяснил, что объединяет народы Ирана и России - РИА Новости, 07.07.2024
Патриарх Кирилл объяснил, что объединяет народы Ирана и России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием на президентский пост Масуда Пезешкиана, а также отметил, что народы Ирана и РФ объединяет... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T04:47
2024-07-07T04:47
2024-07-07T05:24
иран
россия
масуд пезешкиан
саид джалили
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием на президентский пост Масуда Пезешкиана, а также отметил, что народы Ирана и РФ объединяет стремление к сохранению духовных традиций, следует из письма, опубликованного на сайте РПЦ. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Уважаемый господин Пезешкиан! Сердечно поздравляю вас с избранием на высокий пост президента Исламской Республики Иран. Сограждане доверили вам будущее страны, ожидая необходимых шагов по дальнейшему социально-экономическому развитию общества, укреплению безопасности и стабильности в государстве. Наши народы объединяет стремление к сохранению своих исторических духовных и культурных традиций, приверженность непреходящим нравственным принципам", - написал патриарх Кирилл. Он отметил, что при поддержке властей Ирана "на протяжении многих лет успешно ведется диалог между Русской православной церковью и иранской исламской общиной". "Двусторонние встречи способствуют сближению позиций по целому ряду актуальных вопросов в области межрелигиозного и межкультурного сотрудничества. Надеясь на продолжение доброго взаимодействия, желаю вам крепкого здоровья и благословенных успехов в государственном служении", - заключил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20240704/putin-1957327695.html
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иран, россия, масуд пезешкиан, саид джалили, русская православная церковь
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл объяснил, что объединяет народы Ирана и России
Патриарх Кирилл: народы Ирана и РФ объединяет порыв сохранить духовные традиции
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с избранием на президентский пост Масуда Пезешкиана, а также отметил, что народы Ирана и РФ объединяет стремление к сохранению духовных традиций, следует из письма, опубликованного на сайте РПЦ.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
"Уважаемый господин Пезешкиан! Сердечно поздравляю вас с избранием на высокий пост президента Исламской Республики Иран. Сограждане доверили вам будущее страны, ожидая необходимых шагов по дальнейшему социально-экономическому развитию общества, укреплению безопасности и стабильности в государстве. Наши народы объединяет стремление к сохранению своих исторических духовных и культурных традиций, приверженность непреходящим нравственным принципам", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что при поддержке властей Ирана "на протяжении многих лет успешно ведется диалог между Русской православной церковью и иранской исламской общиной".
"Двусторонние встречи способствуют сближению позиций по целому ряду актуальных вопросов в области межрелигиозного и межкультурного сотрудничества. Надеясь на продолжение доброго взаимодействия, желаю вам крепкого здоровья и благословенных успехов в государственном служении", - заключил предстоятель РПЦ.