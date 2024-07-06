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Протоиерей: изменение собственника Владимирской иконы не планируется - РИА Новости, 06.07.2024
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Религия
 
09:51 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/protoierej-1957832018.html
Протоиерей: изменение собственника Владимирской иконы не планируется
Протоиерей: изменение собственника Владимирской иконы не планируется - РИА Новости, 06.07.2024
Протоиерей: изменение собственника Владимирской иконы не планируется
Изменение юридического собственника чудотворной Владимирской иконы Божией Матери в настоящее время не планируется, рассказал РИА Новости в день посвященного... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:51
2024-07-06T09:51
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москва
владимир
иерусалим
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третьяковская галерея
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Изменение юридического собственника чудотворной Владимирской иконы Божией Матери в настоящее время не планируется, рассказал РИА Новости в день посвященного Владимирской иконе праздника протоиерей Николай Соколов – настоятель Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее, где хранится икона. "Таких планов нет. Она сегодня юридически принадлежит государству, это государственная, так сказать, регалия, и она всегда принадлежала государству. Так же, как шапка Мономаха и скипетр, она хранилась в Кремле до революции, поэтому и сегодня она принадлежит Минкультуры и хранится в Третьяковской галерее как в величайшем музее, который может сохранить её, и действующем храме", – сказал протоиерей. Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В году есть несколько дней памяти иконы. Один из них – 6 июля – посвящён спасению Москвы от хана Ахмата при Иване III. В 1480 году войско хана отправилось на Русь, но развернулось в результате Стояния на реке Угре. Считается, что Владимирская икона, перевезённая тогда в Москву, сыграла в этом существенную роль. До середины V века икона пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и получила имя Владимирской. В Москву икону принесли в 1395 году, установив в новом Успенском соборе. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор. В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея.
https://ria.ru/20240703/ikona-1741888906.html
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москва, владимир, иерусалим, иван iii, третьяковская галерея, религия
Религия, Москва, Владимир, Иерусалим, Иван III, Третьяковская галерея, Религия
Протоиерей: изменение собственника Владимирской иконы не планируется

Протоиерей: изменение собственника чудотворной Владимирской иконы не планируется

© РИА Новости / А. Стребков | Перейти в медиабанкИкона "Богоматерь Владимирская"
Икона Богоматерь Владимирская - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / А. Стребков
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Икона "Богоматерь Владимирская". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Изменение юридического собственника чудотворной Владимирской иконы Божией Матери в настоящее время не планируется, рассказал РИА Новости в день посвященного Владимирской иконе праздника протоиерей Николай Соколов – настоятель Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее, где хранится икона.
"Таких планов нет. Она сегодня юридически принадлежит государству, это государственная, так сказать, регалия, и она всегда принадлежала государству. Так же, как шапка Мономаха и скипетр, она хранилась в Кремле до революции, поэтому и сегодня она принадлежит Минкультуры и хранится в Третьяковской галерее как в величайшем музее, который может сохранить её, и действующем храме", – сказал протоиерей.
Верующие в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казани - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Казанская икона Богоматери: почему она популярна именно в России
3 июля, 13:26
Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В году есть несколько дней памяти иконы. Один из них – 6 июля – посвящён спасению Москвы от хана Ахмата при Иване III. В 1480 году войско хана отправилось на Русь, но развернулось в результате Стояния на реке Угре. Считается, что Владимирская икона, перевезённая тогда в Москву, сыграла в этом существенную роль.
До середины V века икона пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и получила имя Владимирской.
В Москву икону принесли в 1395 году, установив в новом Успенском соборе. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор. В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея.
Икона-список Богоматерь Владимирская XIX века, вывезенная во спасение из Храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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