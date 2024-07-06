https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957826079.html
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека - РИА Новости, 06.07.2024
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека
Двадцать два человека, в том числе 13 детей, обратились в больницу с признаками острого отравления в бурятском Гусиноозерске, сообщает прокуратура республики в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:54
2024-07-06T08:54
2024-07-06T10:09
происшествия
республика бурятия
гусиноозерск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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УЛАН-УДЭ, 6 июл - РИА Новости. Двадцать два человека, в том числе 13 детей, обратились в больницу с признаками острого отравления в бурятском Гусиноозерске, сообщает прокуратура республики в своем Telegram-канале."По предварительным данным, 05.07.2024 в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 22 заболевших, в том числе 13 несовершеннолетних, с признаками острого гастроэнтерита… В ходе эпидемиологического расследования Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия установило, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретенную в одном из кафе города", - говорится в сообщении.Отмечается, что госпитализация потребовалась десяти заболевшим, восемь из которых - дети. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.Прокуратурой Бурятии начата проверка, будет дана оценка исполнению хозяйствующими субъектами требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения."Также на контроле находятся ход и результаты проверки, проводимой органами Роспотребнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, отравившиеся употребляли еду, купленную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. По информации, опубликованной на официальной странице заведения в соцсети "ВКонтакте", в субботу кафе закрылось на ремонт.
https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html
https://ria.ru/20240705/primore-1957622310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, гусиноозерск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Республика Бурятия, Гусиноозерск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека, в том числе 13 детей