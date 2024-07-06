https://ria.ru/20240706/igry-1957907673.html
Не только медали: важный итог Игр "Дети Азии" – мотивация к будущим победам
Не только медали: важный итог Игр "Дети Азии" – мотивация к будущим победам - РИА Новости, 06.07.2024
Не только медали: важный итог Игр "Дети Азии" – мотивация к будущим победам
В Якутске завершились VIII Игры "Дети Азии". Результаты состязаний и фестиваля дружбы, каким зарекомендовал себя спортивный смотр, – в итоговом обзоре РИА... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:41
2024-07-06T18:41
2024-07-06T18:41
viii международные спортивные игры "дети азии"
международные спортивные игры (мси) "дети азии"
общество
казахстан
узбекистан
таиланд
владимир максимов
дети азии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957894762_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_a8552894753c6583aae0b7f2d0e335eb.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Якутске завершились VIII Игры "Дети Азии". Результаты состязаний и фестиваля дружбы, каким зарекомендовал себя спортивный смотр, – в итоговом обзоре РИА Новости.В Играх этого года приняли участие 30 команд из 24 стран – это третий результат за историю игр. (Рекордным стал 2016 год – 36 стран, на втором месте – 2012 год, когда стран было 27). Нынешние участники Игр состязались в 24 видах спорта – 17 из них обязательные. В Играх этого года также были добавлены демонстрационные виды спорта: восточная игра Го и кыргызская борьба на поясах Алыш.В неофициальном медальном зачете Игр-2024 на первое место вышел – Узбекистан, на второе – сборная Сибирского федерального округа, третье место – у сборной Республики Беларусь В десятку лидеров вошли также сборные Республики Саха (Якутия) 1, Москвы, Уральского федерального округа, Казахстана, Дальневосточного федерального округа, Таиланда и Корейской Народно-Демократической Республики.Как и на взрослых мультисоревнованиях международного класса, в течение смотра лидеры менялись: в какой-то из дней лидировал Узбекистан, в другой – Беларусь, в третий – Россия. Одни команды преуспевали в вольной борьбе, другие – в дзюдо, третьи – в плавании.Например, один из дней соревнований стал триумфом для спортсменов КНДР – отличились девушки, забрав сразу три золота в дисциплине "Вольная борьба". (Причем это первые медали КНДР за историю Игр "Дети Азии"). Потом Беларусь завоевала сразу девять медалей в легкой атлетике – три золотых, три серебряных и три бронзовых. А Казахстан побил рекорд по общему числу наград разного достоинства в медальном зачете – 107!Как рассказал РИА Новости главный судья соревнований – чемпион мира и Азии, заслуженный мастер спорта Казахстана Мерей Акшалов, возглавивший судейскую коллегию из более чем 700 представителей 17 стран, минуты славы и триумфа испытали спортсмены многих сборных команд."Кыргызстан и Узбекистан, например, очень хорошо выступили в вольной борьбе, а еще в своих национальных видах единоборств: первые – в борьбе на поясах "алыш", вторые – в борьбе "кураш". Казахи хорошо выступили в дзюдо и в той же вольной борьбе. В стендовой стрельбе и кикбоксинге превосходно показали себя якуты. В плавании лидировали преимущественно россияне – Урал, Сибирь, Москва. Они же были сильны в легкой атлетике – они и спортсмены из Беларуси. Женская команда Северной Кореи по вольной борьбе поразила!" – поделился наблюдениями главный судья соревнований Мерей Акшалов.Участие – уже путь к победеСкромные результаты в общем медальном зачете ряда команд он объяснил тем, что сборные некоторых стран-участниц представлены пока так же скромно – буквально в двух-трех дисциплинах с минимальным количеством участников. Но тут главное – начать. И участие – уже путь к будущим победам, уверен главный судья.Он сам из большой семьи "Дети Азии". В 2004 году выступал на Играх и проиграл первый же бой. А через три месяца стал чемпионом Азии среди кадетов. В 2008-м участвовал в Олимпийских играх в Пекине, в 2013-м – завоевал золото чемпионатов Азии и мира."Да, на Играх "Дети Азии" я проиграл. Но важно, что это мультисоревнования, и я видел радость ребят из нашей сборной, взявших медали в других видах спорта, и мне тоже хотелось добиться высоких результатов и познать вкус победы. Кроме того, выбыв из борьбы за медали, я наблюдал за другими боксерами, смотрел на их стиль, тактику ведения боя, понял свои ошибки – потом уже работал над ними. И успешно. То есть свою пользу от участия в соревнованиях я точно получил", – рассказал Мерей.Его пример наглядно показывает роль Игр "Дети Азии" в судьбе молодых и совсем юных спортсменов. И неслучайно именно Мерея Акшалова спустя 20 лет после участия в них пригласили на позицию главы судейской коллегии: помимо его связи с "Дети Азии", помимо высоких достижений в спорте и достойной карьеры у себя в Казахстане, он многое делает для развития детского спорта."Если сегодня не будет детского спорта, то завтра и спорта не будет. Мерею эта позиция близка – именно поэтому он с нами, – пояснил ранее в интервью РИА Новости президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов. – Когда речь идет о детях, важен каждый нюанс. Вот поэтому на первом месте у нас – справедливое судейство. А наряду с ним – комфортные условия пребывания, проживания и соревнований спортсменов. Особое внимание – к культурной составляющей и образовательным проектам. Дети должны не только повышать свой спортивный уровень – им нужно обогащаться культурно, ментально. А еще важно создать условия, чтобы дети подружились".Соперник – на арене, за пределами – другДружба – мощная объединяющая сила и весомый итог детской Олимпиады. Историй дружбы у выпускников Игр "Дети Азии" немало. Больше того, они создали одноименный международный союз выпускников."В прошлом году мы встречались в Кыргызстане, в этом году – в Таиланде. Как Союз выпускников "Дети Азии" проводим форумы, мастер-классы, рассказываем юным спортсменам об играх, которые нас объединили и о том, как они повлияли на нашу жизнь. Много выпускников приехали сюда, в Якутск – по приглашению организаторов Игр. (Благодарю их за то, что пригласили и меня, доверив такую ответственную позицию). Среди выпускников, к примеру, призер олимпийских игр из Индии, чемпионка мира по тхэквондо из Таиланда, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из России и мои соотечественники из Казахстана – тоже чемпионы мира, легкоатлетка и дзюдоист", – рассказал Мерей Акшалов.Более десяти титулованных нынче спортсменов (некоторые в свое время ничего не завоевали на Играх "Дети Азии", но многого добились позже) провели для сегодняшних участников соревнований серию мастер-классов и встреч в рамках образовательного и мотивирующего проекта "Путь к Олимпу", а также проектов Союза выпускников. На своих встречах они рассказывали юным спортсменам, как морально готовиться к выступлению, как отвлечься в ожидании соревнований, как общаться с журналистами и, наконец, как психологически пережить поражение и настроиться на будущие победы."Наша задача – развивать детский спорт, ведь дети – это будущее. Сегодняшние участники делают первые шаги в большом спорте, но некоторые из них обязательно станут чемпионами и олимпийцами. Они разъедутся по своим городам и странам – с победами или новым опытом. И будут вдохновлять других детей на занятия спортом. Сегодня на трибунах Якутска очень много молодежи, маленьких детей, и, я уверен, что Якутию в ближайшее время ждет бум – дети захотят идти в спорт после всех этих матчей, поединков, выступлений и церемоний награждения медалями. Это тоже мощная поддержка детского спорта, которая выйдет далеко за пределы Якутии и России и пойдет во все те страны, откуда сегодня в Якутск съехались юные спортсмены из 24 стран", – уверен главный судья VIII Игр "Дети Азии".
https://ria.ru/20240706/igry-1957898888.html
https://ria.ru/20240706/maksimov-1957848773.html
https://ria.ru/20240706/sbornaya-1957895425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международные спортивные игры (мси) "дети азии", общество, казахстан, узбекистан, таиланд, владимир максимов, дети азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Международные спортивные игры (МСИ) "Дети Азии", Общество, Казахстан, Узбекистан, Таиланд, Владимир Максимов, Дети Азии
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Якутске завершились VIII Игры "Дети Азии". Результаты состязаний и фестиваля дружбы, каким зарекомендовал себя спортивный смотр, – в итоговом обзоре РИА Новости.
В Играх этого года приняли участие 30 команд из 24 стран – это третий результат за историю игр. (Рекордным стал 2016 год – 36 стран, на втором месте – 2012 год, когда стран было 27). Нынешние участники Игр состязались в 24 видах спорта – 17 из них обязательные. В Играх этого года также были добавлены демонстрационные виды спорта: восточная игра Го и кыргызская борьба на поясах Алыш.
В неофициальном медальном зачете Игр-2024 на первое место вышел – Узбекистан
, на второе – сборная Сибирского федерального округа, третье место – у сборной Республики Беларусь В десятку лидеров вошли также сборные Республики Саха (Якутия) 1, Москвы
, Уральского федерального округа, Казахстана
, Дальневосточного федерального округа, Таиланда
и Корейской Народно-Демократической Республики.
Как и на взрослых мультисоревнованиях международного класса, в течение смотра лидеры менялись: в какой-то из дней лидировал Узбекистан, в другой – Беларусь
, в третий – Россия
. Одни команды преуспевали в вольной борьбе, другие – в дзюдо, третьи – в плавании.
Например, один из дней соревнований стал триумфом для спортсменов КНДР – отличились девушки, забрав сразу три золота в дисциплине "Вольная борьба". (Причем это первые медали КНДР за историю Игр "Дети Азии"). Потом Беларусь завоевала сразу девять медалей в легкой атлетике – три золотых, три серебряных и три бронзовых. А Казахстан побил рекорд по общему числу наград разного достоинства в медальном зачете – 107!
Как рассказал РИА Новости главный судья соревнований – чемпион мира и Азии
, заслуженный мастер спорта Казахстана Мерей Акшалов, возглавивший судейскую коллегию из более чем 700 представителей 17 стран, минуты славы и триумфа испытали спортсмены многих сборных команд.
"Кыргызстан и Узбекистан, например, очень хорошо выступили в вольной борьбе, а еще в своих национальных видах единоборств: первые – в борьбе на поясах "алыш", вторые – в борьбе "кураш". Казахи хорошо выступили в дзюдо и в той же вольной борьбе. В стендовой стрельбе и кикбоксинге превосходно показали себя якуты. В плавании лидировали преимущественно россияне – Урал
, Сибирь, Москва. Они же были сильны в легкой атлетике – они и спортсмены из Беларуси. Женская команда Северной Кореи по вольной борьбе поразила!" – поделился наблюдениями главный судья соревнований Мерей Акшалов.
Участие – уже путь к победе
Скромные результаты в общем медальном зачете ряда команд он объяснил тем, что сборные некоторых стран-участниц представлены пока так же скромно – буквально в двух-трех дисциплинах с минимальным количеством участников. Но тут главное – начать. И участие – уже путь к будущим победам, уверен главный судья.
Он сам из большой семьи "Дети Азии". В 2004 году выступал на Играх и проиграл первый же бой. А через три месяца стал чемпионом Азии среди кадетов. В 2008-м участвовал в Олимпийских играх в Пекине
, в 2013-м – завоевал золото чемпионатов Азии и мира.
"Да, на Играх "Дети Азии" я проиграл. Но важно, что это мультисоревнования, и я видел радость ребят из нашей сборной, взявших медали в других видах спорта, и мне тоже хотелось добиться высоких результатов и познать вкус победы. Кроме того, выбыв из борьбы за медали, я наблюдал за другими боксерами, смотрел на их стиль, тактику ведения боя, понял свои ошибки – потом уже работал над ними. И успешно. То есть свою пользу от участия в соревнованиях я точно получил", – рассказал Мерей.
Его пример наглядно показывает роль Игр "Дети Азии" в судьбе молодых и совсем юных спортсменов. И неслучайно именно Мерея Акшалова спустя 20 лет после участия в них пригласили на позицию главы судейской коллегии: помимо его связи с "Дети Азии", помимо высоких достижений в спорте и достойной карьеры у себя в Казахстане, он многое делает для развития детского спорта.
"Если сегодня не будет детского спорта, то завтра и спорта не будет. Мерею эта позиция близка – именно поэтому он с нами, – пояснил ранее в интервью РИА Новости президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов
. – Когда речь идет о детях, важен каждый нюанс. Вот поэтому на первом месте у нас – справедливое судейство. А наряду с ним – комфортные условия пребывания, проживания и соревнований спортсменов. Особое внимание – к культурной составляющей и образовательным проектам. Дети должны не только повышать свой спортивный уровень – им нужно обогащаться культурно, ментально. А еще важно создать условия, чтобы дети подружились".
Соперник – на арене, за пределами – друг
Дружба
– мощная объединяющая сила и весомый итог детской Олимпиады. Историй дружбы у выпускников Игр "Дети Азии" немало. Больше того, они создали одноименный международный союз выпускников.
"В прошлом году мы встречались в Кыргызстане, в этом году – в Таиланде. Как Союз выпускников "Дети Азии" проводим форумы, мастер-классы, рассказываем юным спортсменам об играх, которые нас объединили и о том, как они повлияли на нашу жизнь. Много выпускников приехали сюда, в Якутск
– по приглашению организаторов Игр. (Благодарю их за то, что пригласили и меня, доверив такую ответственную позицию). Среди выпускников, к примеру, призер олимпийских игр из Индии
, чемпионка мира по тхэквондо из Таиланда, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из России и мои соотечественники из Казахстана – тоже чемпионы мира, легкоатлетка и дзюдоист", – рассказал Мерей Акшалов.
Более десяти титулованных нынче спортсменов (некоторые в свое время ничего не завоевали на Играх "Дети Азии", но многого добились позже) провели для сегодняшних участников соревнований серию мастер-классов и встреч в рамках образовательного и мотивирующего проекта "Путь к Олимпу
", а также проектов Союза выпускников. На своих встречах они рассказывали юным спортсменам, как морально готовиться к выступлению, как отвлечься в ожидании соревнований, как общаться с журналистами и, наконец, как психологически пережить поражение и настроиться на будущие победы.
"Наша задача – развивать детский спорт, ведь дети – это будущее. Сегодняшние участники делают первые шаги в большом спорте, но некоторые из них обязательно станут чемпионами и олимпийцами. Они разъедутся по своим городам и странам – с победами или новым опытом. И будут вдохновлять других детей на занятия спортом. Сегодня на трибунах Якутска очень много молодежи, маленьких детей, и, я уверен, что Якутию в ближайшее время ждет бум – дети захотят идти в спорт после всех этих матчей, поединков, выступлений и церемоний награждения медалями. Это тоже мощная поддержка детского спорта, которая выйдет далеко за пределы Якутии и России и пойдет во все те страны, откуда сегодня в Якутск съехались юные спортсмены из 24 стран", – уверен главный судья VIII Игр "Дети Азии".