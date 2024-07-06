https://ria.ru/20240706/igry-1957907673.html

Не только медали: важный итог Игр "Дети Азии" – мотивация к будущим победам

Не только медали: важный итог Игр "Дети Азии" – мотивация к будущим победам - РИА Новости, 06.07.2024

Не только медали: важный итог Игр "Дети Азии" – мотивация к будущим победам

В Якутске завершились VIII Игры "Дети Азии". Результаты состязаний и фестиваля дружбы, каким зарекомендовал себя спортивный смотр, – в итоговом обзоре РИА... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:41

2024-07-06T18:41

2024-07-06T18:41

viii международные спортивные игры "дети азии"

международные спортивные игры (мси) "дети азии"

общество

казахстан

узбекистан

таиланд

владимир максимов

дети азии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Якутске завершились VIII Игры "Дети Азии". Результаты состязаний и фестиваля дружбы, каким зарекомендовал себя спортивный смотр, – в итоговом обзоре РИА Новости.В Играх этого года приняли участие 30 команд из 24 стран – это третий результат за историю игр. (Рекордным стал 2016 год – 36 стран, на втором месте – 2012 год, когда стран было 27). Нынешние участники Игр состязались в 24 видах спорта – 17 из них обязательные. В Играх этого года также были добавлены демонстрационные виды спорта: восточная игра Го и кыргызская борьба на поясах Алыш.В неофициальном медальном зачете Игр-2024 на первое место вышел – Узбекистан, на второе – сборная Сибирского федерального округа, третье место – у сборной Республики Беларусь В десятку лидеров вошли также сборные Республики Саха (Якутия) 1, Москвы, Уральского федерального округа, Казахстана, Дальневосточного федерального округа, Таиланда и Корейской Народно-Демократической Республики.Как и на взрослых мультисоревнованиях международного класса, в течение смотра лидеры менялись: в какой-то из дней лидировал Узбекистан, в другой – Беларусь, в третий – Россия. Одни команды преуспевали в вольной борьбе, другие – в дзюдо, третьи – в плавании.Например, один из дней соревнований стал триумфом для спортсменов КНДР – отличились девушки, забрав сразу три золота в дисциплине "Вольная борьба". (Причем это первые медали КНДР за историю Игр "Дети Азии"). Потом Беларусь завоевала сразу девять медалей в легкой атлетике – три золотых, три серебряных и три бронзовых. А Казахстан побил рекорд по общему числу наград разного достоинства в медальном зачете – 107!Как рассказал РИА Новости главный судья соревнований – чемпион мира и Азии, заслуженный мастер спорта Казахстана Мерей Акшалов, возглавивший судейскую коллегию из более чем 700 представителей 17 стран, минуты славы и триумфа испытали спортсмены многих сборных команд."Кыргызстан и Узбекистан, например, очень хорошо выступили в вольной борьбе, а еще в своих национальных видах единоборств: первые – в борьбе на поясах "алыш", вторые – в борьбе "кураш". Казахи хорошо выступили в дзюдо и в той же вольной борьбе. В стендовой стрельбе и кикбоксинге превосходно показали себя якуты. В плавании лидировали преимущественно россияне – Урал, Сибирь, Москва. Они же были сильны в легкой атлетике – они и спортсмены из Беларуси. Женская команда Северной Кореи по вольной борьбе поразила!" – поделился наблюдениями главный судья соревнований Мерей Акшалов.Участие – уже путь к победеСкромные результаты в общем медальном зачете ряда команд он объяснил тем, что сборные некоторых стран-участниц представлены пока так же скромно – буквально в двух-трех дисциплинах с минимальным количеством участников. Но тут главное – начать. И участие – уже путь к будущим победам, уверен главный судья.Он сам из большой семьи "Дети Азии". В 2004 году выступал на Играх и проиграл первый же бой. А через три месяца стал чемпионом Азии среди кадетов. В 2008-м участвовал в Олимпийских играх в Пекине, в 2013-м – завоевал золото чемпионатов Азии и мира."Да, на Играх "Дети Азии" я проиграл. Но важно, что это мультисоревнования, и я видел радость ребят из нашей сборной, взявших медали в других видах спорта, и мне тоже хотелось добиться высоких результатов и познать вкус победы. Кроме того, выбыв из борьбы за медали, я наблюдал за другими боксерами, смотрел на их стиль, тактику ведения боя, понял свои ошибки – потом уже работал над ними. И успешно. То есть свою пользу от участия в соревнованиях я точно получил", – рассказал Мерей.Его пример наглядно показывает роль Игр "Дети Азии" в судьбе молодых и совсем юных спортсменов. И неслучайно именно Мерея Акшалова спустя 20 лет после участия в них пригласили на позицию главы судейской коллегии: помимо его связи с "Дети Азии", помимо высоких достижений в спорте и достойной карьеры у себя в Казахстане, он многое делает для развития детского спорта."Если сегодня не будет детского спорта, то завтра и спорта не будет. Мерею эта позиция близка – именно поэтому он с нами, – пояснил ранее в интервью РИА Новости президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов. – Когда речь идет о детях, важен каждый нюанс. Вот поэтому на первом месте у нас – справедливое судейство. А наряду с ним – комфортные условия пребывания, проживания и соревнований спортсменов. Особое внимание – к культурной составляющей и образовательным проектам. Дети должны не только повышать свой спортивный уровень – им нужно обогащаться культурно, ментально. А еще важно создать условия, чтобы дети подружились".Соперник – на арене, за пределами – другДружба – мощная объединяющая сила и весомый итог детской Олимпиады. Историй дружбы у выпускников Игр "Дети Азии" немало. Больше того, они создали одноименный международный союз выпускников."В прошлом году мы встречались в Кыргызстане, в этом году – в Таиланде. Как Союз выпускников "Дети Азии" проводим форумы, мастер-классы, рассказываем юным спортсменам об играх, которые нас объединили и о том, как они повлияли на нашу жизнь. Много выпускников приехали сюда, в Якутск – по приглашению организаторов Игр. (Благодарю их за то, что пригласили и меня, доверив такую ответственную позицию). Среди выпускников, к примеру, призер олимпийских игр из Индии, чемпионка мира по тхэквондо из Таиланда, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из России и мои соотечественники из Казахстана – тоже чемпионы мира, легкоатлетка и дзюдоист", – рассказал Мерей Акшалов.Более десяти титулованных нынче спортсменов (некоторые в свое время ничего не завоевали на Играх "Дети Азии", но многого добились позже) провели для сегодняшних участников соревнований серию мастер-классов и встреч в рамках образовательного и мотивирующего проекта "Путь к Олимпу", а также проектов Союза выпускников. На своих встречах они рассказывали юным спортсменам, как морально готовиться к выступлению, как отвлечься в ожидании соревнований, как общаться с журналистами и, наконец, как психологически пережить поражение и настроиться на будущие победы."Наша задача – развивать детский спорт, ведь дети – это будущее. Сегодняшние участники делают первые шаги в большом спорте, но некоторые из них обязательно станут чемпионами и олимпийцами. Они разъедутся по своим городам и странам – с победами или новым опытом. И будут вдохновлять других детей на занятия спортом. Сегодня на трибунах Якутска очень много молодежи, маленьких детей, и, я уверен, что Якутию в ближайшее время ждет бум – дети захотят идти в спорт после всех этих матчей, поединков, выступлений и церемоний награждения медалями. Это тоже мощная поддержка детского спорта, которая выйдет далеко за пределы Якутии и России и пойдет во все те страны, откуда сегодня в Якутск съехались юные спортсмены из 24 стран", – уверен главный судья VIII Игр "Дети Азии".

https://ria.ru/20240706/igry-1957898888.html

https://ria.ru/20240706/maksimov-1957848773.html

https://ria.ru/20240706/sbornaya-1957895425.html

https://ria.ru/20240705/yakutsk-1957760005.html

казахстан

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

международные спортивные игры (мси) "дети азии", общество, казахстан, узбекистан, таиланд, владимир максимов, дети азии