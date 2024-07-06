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Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра - РИА Новости, 06.07.2024
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08:00 06.07.2024 (обновлено: 09:16 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра - РИА Новости, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
Виктор Орбан не успел еще доехать до Кремля, как в Европе поспешили отречься от его поездки в Россию. "Премьер-министр не получал мандата от Совета Евросоюза на РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:00
2024-07-06T09:16
аналитика
европа
россия
украина
виктор орбан
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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Виктор Орбан не успел еще доехать до Кремля, как в Европе поспешили отречься от его поездки в Россию. "Премьер-министр не получал мандата от Совета Евросоюза на визит в Москву. Позиция ЕС исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, венгерский премьер-министр не представляет ЕС ни в какой форме", — заявили в Европарламенте. Орбана осудили Урсула фон дер Ляйен ("умиротворение не остановит Путина") и председатель Евросовета Шарль Мишель: "Ротационный президент ЕС не имеет мандата на обсуждение с Россией от имени ЕС. &lt;...&gt; Никакие дискуссии об Украине не могут проводиться без Украины".Действительно, Орбан с 1 июля является, по сути, временным президентом Евросоюза, потому что началось полугодовое председательство Венгрии в ЕС. Вот другой "президент Европы" — Мишель — и возмущается. Ему, впрочем, скоро уходить с должности, однако и сменщики не отстают. Будущий глава европейской дипломатии Кая Каллас возмущается тем, что Орбан "использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", но при этом уверена, что "ЕС един и однозначно стоит за Украину и против российской агрессии".Тут есть некоторое противоречие: если Европа едина, то о какой смуте нужно волноваться? А если нет? Ведь не одна лишь Венгрия имеет особую позицию, есть еще и ее соседка Словакия, да и в целом настроения в Европе (как минимум у избирателей) уже далеко не столь прокиевские, как раньше. Поэтому Европа так забеспокоилась?Кстати, Орбан сразу же заявил, что едет в Москву не в качестве руководителя Евросоюза. Его встреча с Путиным действительно стала первой с начала СВО, и вообще ни один европейский руководитель (за исключением австрийского премьера, посетившего Москву с "миротворческой миссией" в апреле 2022-го) с тех пор в Россию не приезжал. У Орбана и Путина давние личные отношения: они знакомы уже почти четверть века, а за последние годы (с тех пор как в 2010-м Орбан вернулся в кресло премьер-министра) встречались больше десяти раз (сам Орбан насчитал 11 встреч). Точно так же и у Венгрии с Россией особые отношения, что стало очевидно за последние два с половиной года. Да, Будапешт был вынужден присоединиться к общеевропейским санкциям, но выторговал себе различные поблажки, в том числе в области поставок энергоресурсов из России. Да и на нынешней встрече в Кремле обсуждались среди прочего и двусторонние отношения, хотя понятно: всех интересовало, что же говорилось про Украину.О ней действительно шла речь, ведь Орбан только во вторник посетил Киев. Никакого послания Зеленского Путину он, конечно, не привез — ему было важно услышать мнение президента России:"За последние два с половиной года мы поняли, что без дипломатии и без каналов связи мы не достигнем мира. Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом: хотел узнать, какой самый короткий путь к окончанию войны. Я хотел услышать — и услышал — мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, — это видение Европы после войны".То есть Орбан не просто пересказал Путину позицию ЕС — ее в Москве и так хорошо знают — и не только повторил свою приверженность скорейшему урегулированию конфликта, но и интересовался соображениями президента России о том, что будет после его окончания. А это как раз то, что Европу как бы не волнует — ей важно "остановить русскую экспансию", которая якобы угрожает после Украины перекинуться на территорию ЕС и НАТО. Странно, да? Главный европейский тезис — "мы помогаем Украине защищать нашу безопасность" — как-то плохо стыкуется с тем, что у России будто бы есть планы напасть на Европу. Если Путин действительно хочет дойти до Варшавы, то, конечно, зачем Европе вести с ним переговоры — надо помочь Украине победить на поле боя. Ну а что если Путин все-таки не сумасшедший и не собирается объявлять войну НАТО (то есть нападать на одну из входящих в нее стран, а это ведь все граничащие с нами и Украиной страны, кроме Молдавии)? Тогда ведь сыпется вся концепция "войны до украинской победы", если, конечно, у Европы нет цели уничтожить Украину как таковую.Все эти неприятные вопросы не принято задавать европейским лидерам — и только Виктор Орбан постоянно говорит об этом. И о том, что нужно думать, каким будет мир после окончания войны и какой будет Европа. Ее будущее зависит от России, как бы европейцев ни пытались убедить в обратном. Не от русской доброй воли (хотя и такое бывало в истории наших отношений, в том числе недавних), а от того, как Россия будет относиться к Европе после того, как не даст ей забрать Украину. А в том, что именно этим все это и закончится, можно не сомневаться — попытки Запада отодвинуть историческую границу с русским миром закончатся так же, как и всегда.Виктор Орбан понимает это гораздо лучше абсолютного большинства европейских лидеров — и не боится говорить об этом. Это их и злит, а еще их очень беспокоит то, что урегулирование украинского кризиса в итоге произойдет вообще без их участия. Ведь Орбан — единственный европейский лидер, который за последние четыре месяца встречался не только с Зеленским, но и с Си Цзиньпином, Путиным и Трампом (то есть с тем, кто уже через несколько месяцев будет стоять во главе США). Иными словами, лучшего посредника для переговоров (между великими державами) просто нет — и Европа к этому действительно не будет иметь никакого отношения.
https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html
https://ria.ru/20240705/orban-1957734775.html
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аналитика, европа, россия, украина, виктор орбан, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, совет евросоюза
Аналитика, Европа, Россия, Украина, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Совет Евросоюза

Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Виктор Орбан не успел еще доехать до Кремля, как в Европе поспешили отречься от его поездки в Россию. "Премьер-министр не получал мандата от Совета Евросоюза на визит в Москву. Позиция ЕС исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, венгерский премьер-министр не представляет ЕС ни в какой форме", — заявили в Европарламенте. Орбана осудили Урсула фон дер Ляйен ("умиротворение не остановит Путина") и председатель Евросовета Шарль Мишель: "Ротационный президент ЕС не имеет мандата на обсуждение с Россией от имени ЕС. <...> Никакие дискуссии об Украине не могут проводиться без Украины".
Действительно, Орбан с 1 июля является, по сути, временным президентом Евросоюза, потому что началось полугодовое председательство Венгрии в ЕС. Вот другой "президент Европы" — Мишель — и возмущается. Ему, впрочем, скоро уходить с должности, однако и сменщики не отстают. Будущий глава европейской дипломатии Кая Каллас возмущается тем, что Орбан "использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту", но при этом уверена, что "ЕС един и однозначно стоит за Украину и против российской агрессии".
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Безумная": во Франции изумились реакции главы ЕК на визит Орбана в Москву
Вчера, 18:12
Тут есть некоторое противоречие: если Европа едина, то о какой смуте нужно волноваться? А если нет? Ведь не одна лишь Венгрия имеет особую позицию, есть еще и ее соседка Словакия, да и в целом настроения в Европе (как минимум у избирателей) уже далеко не столь прокиевские, как раньше. Поэтому Европа так забеспокоилась?
Кстати, Орбан сразу же заявил, что едет в Москву не в качестве руководителя Евросоюза. Его встреча с Путиным действительно стала первой с начала СВО, и вообще ни один европейский руководитель (за исключением австрийского премьера, посетившего Москву с "миротворческой миссией" в апреле 2022-го) с тех пор в Россию не приезжал. У Орбана и Путина давние личные отношения: они знакомы уже почти четверть века, а за последние годы (с тех пор как в 2010-м Орбан вернулся в кресло премьер-министра) встречались больше десяти раз (сам Орбан насчитал 11 встреч). Точно так же и у Венгрии с Россией особые отношения, что стало очевидно за последние два с половиной года. Да, Будапешт был вынужден присоединиться к общеевропейским санкциям, но выторговал себе различные поблажки, в том числе в области поставок энергоресурсов из России. Да и на нынешней встрече в Кремле обсуждались среди прочего и двусторонние отношения, хотя понятно: всех интересовало, что же говорилось про Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на идею о прекращении огня
Вчера, 17:40
О ней действительно шла речь, ведь Орбан только во вторник посетил Киев. Никакого послания Зеленского Путину он, конечно, не привез — ему было важно услышать мнение президента России:
"За последние два с половиной года мы поняли, что без дипломатии и без каналов связи мы не достигнем мира. Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом: хотел узнать, какой самый короткий путь к окончанию войны. Я хотел услышать — и услышал — мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, — это видение Европы после войны".
То есть Орбан не просто пересказал Путину позицию ЕС — ее в Москве и так хорошо знают — и не только повторил свою приверженность скорейшему урегулированию конфликта, но и интересовался соображениями президента России о том, что будет после его окончания. А это как раз то, что Европу как бы не волнует — ей важно "остановить русскую экспансию", которая якобы угрожает после Украины перекинуться на территорию ЕС и НАТО. Странно, да? Главный европейский тезис — "мы помогаем Украине защищать нашу безопасность" — как-то плохо стыкуется с тем, что у России будто бы есть планы напасть на Европу. Если Путин действительно хочет дойти до Варшавы, то, конечно, зачем Европе вести с ним переговоры — надо помочь Украине победить на поле боя. Ну а что если Путин все-таки не сумасшедший и не собирается объявлять войну НАТО (то есть нападать на одну из входящих в нее стран, а это ведь все граничащие с нами и Украиной страны, кроме Молдавии)? Тогда ведь сыпется вся концепция "войны до украинской победы", если, конечно, у Европы нет цели уничтожить Украину как таковую.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Три вопроса Путину: чего Орбан добивался в Москве
Вчера, 17:52
Все эти неприятные вопросы не принято задавать европейским лидерам — и только Виктор Орбан постоянно говорит об этом. И о том, что нужно думать, каким будет мир после окончания войны и какой будет Европа. Ее будущее зависит от России, как бы европейцев ни пытались убедить в обратном. Не от русской доброй воли (хотя и такое бывало в истории наших отношений, в том числе недавних), а от того, как Россия будет относиться к Европе после того, как не даст ей забрать Украину. А в том, что именно этим все это и закончится, можно не сомневаться — попытки Запада отодвинуть историческую границу с русским миром закончатся так же, как и всегда.
Виктор Орбан понимает это гораздо лучше абсолютного большинства европейских лидеров — и не боится говорить об этом. Это их и злит, а еще их очень беспокоит то, что урегулирование украинского кризиса в итоге произойдет вообще без их участия. Ведь Орбан — единственный европейский лидер, который за последние четыре месяца встречался не только с Зеленским, но и с Си Цзиньпином, Путиным и Трампом (то есть с тем, кто уже через несколько месяцев будет стоять во главе США). Иными словами, лучшего посредника для переговоров (между великими державами) просто нет — и Европа к этому действительно не будет иметь никакого отношения.
 
АналитикаЕвропаРоссияУкраинаВиктор ОрбанШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОСовет Евросоюза
 
 
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