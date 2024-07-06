Рейтинг@Mail.ru
Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/belorussiya-1957887427.html
Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы
Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы - РИА Новости, 06.07.2024
Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о намерении Минска продвигать новые инициативы, важные для стран-участниц Шанхайской организации... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:02
2024-07-06T17:02
в мире
справки
белоруссия
минск
пекин
чжан мин
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561593_0:400:2928:2047_1920x0_80_0_0_a3f37c95a4ad00caf109b14281442ddd.jpg
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о намерении Минска продвигать новые инициативы, важные для стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и всего мирового сообщества, его слова передает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. В четверг было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск стал десятым участником этой организации. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине. "В преддверии торжественной церемонии состоялась встреча министра с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Обсуждены вопросы начала работы Республики Беларусь в качестве полноправного члена организации, обозначены приоритеты нашей страны. Подтверждена позиция Беларуси активно продвигать на основе консенсуса новые инициативы, важные не только для стран-участниц, но и для всего мирового сообщества", - говорится в сообщении пресс-службы. Рыженков на встрече напомнил, что одна из первых белорусских инициатив - это проведение Дня национальных культур стран - участниц ШОС на площадке фестиваля "Славянский базар в Витебске". В этой связи подтверждено приглашение в адрес генерального секретаря посетить данное мероприятие, оно было с благодарностью принято Чжан Мином. Дни национальных культур также впервые будут освещать журналисты стран ШОС, которые специально отправились в пресс-тур по Белоруссии. Согласно сообщению, Чжан Мин подчеркнул полное единство стран ШОС в вопросе приема Белоруссии и выразил уверенность, что членство страны даст организации новую энергию. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240706/shos-1957862026.html
https://ria.ru/20240706/shos-1957862286.html
белоруссия
минск
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561593_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_640a0f864438b7cd9046c984d76613b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, белоруссия, минск, пекин, чжан мин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Справки, Белоруссия, Минск, Пекин, Чжан Мин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы

Глава МИД Белоруссии: Минск будет продвигать важные для ШОС инициативы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭмблема саммита ШОС
Эмблема саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Эмблема саммита ШОС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о намерении Минска продвигать новые инициативы, важные для стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и всего мирового сообщества, его слова передает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
В четверг было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск стал десятым участником этой организации. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации
Вчера, 14:20
"В преддверии торжественной церемонии состоялась встреча министра с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Обсуждены вопросы начала работы Республики Беларусь в качестве полноправного члена организации, обозначены приоритеты нашей страны. Подтверждена позиция Беларуси активно продвигать на основе консенсуса новые инициативы, важные не только для стран-участниц, но и для всего мирового сообщества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Рыженков на встрече напомнил, что одна из первых белорусских инициатив - это проведение Дня национальных культур стран - участниц ШОС на площадке фестиваля "Славянский базар в Витебске". В этой связи подтверждено приглашение в адрес генерального секретаря посетить данное мероприятие, оно было с благодарностью принято Чжан Мином. Дни национальных культур также впервые будут освещать журналисты стран ШОС, которые специально отправились в пресс-тур по Белоруссии.
Согласно сообщению, Чжан Мин подчеркнул полное единство стран ШОС в вопросе приема Белоруссии и выразил уверенность, что членство страны даст организации новую энергию.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Церемония поднятия флага Республики Беларусь перед зданием Секретариата ШОС в Пекине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
У здания секретариата ШОС подняли флаг Белоруссии
Вчера, 14:20
 
В миреСправкиБелоруссияМинскПекинЧжан МинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала