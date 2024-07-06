https://ria.ru/20240706/belorussiya-1957887427.html

Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы

Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы - РИА Новости, 06.07.2024

Минск заявил, что будет продвигать важные для ШОС инициативы

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о намерении Минска продвигать новые инициативы, важные для стран-участниц Шанхайской организации... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:02

2024-07-06T17:02

2024-07-06T17:02

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саммит шос в астане – 2024

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о намерении Минска продвигать новые инициативы, важные для стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и всего мирового сообщества, его слова передает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. В четверг было официально оформлено полноправное членство Белоруссии в ШОС. Минск стал десятым участником этой организации. В субботу государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине. "В преддверии торжественной церемонии состоялась встреча министра с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Обсуждены вопросы начала работы Республики Беларусь в качестве полноправного члена организации, обозначены приоритеты нашей страны. Подтверждена позиция Беларуси активно продвигать на основе консенсуса новые инициативы, важные не только для стран-участниц, но и для всего мирового сообщества", - говорится в сообщении пресс-службы. Рыженков на встрече напомнил, что одна из первых белорусских инициатив - это проведение Дня национальных культур стран - участниц ШОС на площадке фестиваля "Славянский базар в Витебске". В этой связи подтверждено приглашение в адрес генерального секретаря посетить данное мероприятие, оно было с благодарностью принято Чжан Мином. Дни национальных культур также впервые будут освещать журналисты стран ШОС, которые специально отправились в пресс-тур по Белоруссии. Согласно сообщению, Чжан Мин подчеркнул полное единство стран ШОС в вопросе приема Белоруссии и выразил уверенность, что членство страны даст организации новую энергию. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240706/shos-1957862026.html

https://ria.ru/20240706/shos-1957862286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, белоруссия, минск, пекин, чжан мин, шос, саммит шос в астане – 2024