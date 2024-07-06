https://ria.ru/20240706/belorussiya-1957866155.html

Белоруссия ценит единство взглядов участников ШОС

Белоруссия ценит единство взглядов участников ШОС - РИА Новости, 06.07.2024

Белоруссия ценит единство взглядов участников ШОС

Белоруссия в условиях мировой турбулентности особо ценит единство взглядов участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и их способность принимать... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:40

2024-07-06T14:40

2024-07-06T14:40

белоруссия

пекин

восток

шос

саммит шос в астане – 2024

в мире

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ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Белоруссия в условиях мировой турбулентности особо ценит единство взглядов участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и их способность принимать ориентированные в будущее согласованные решения, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. В субботу состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Белоруссии у здания секретариата ШОС в Пекине после того, как республика официально стала десятым государством-членом объединения. "С момента образования в 2001 году ШОС окрепла, стала уникальным многосторонним механизмом, влиятельным игроком в системе международных отношений. Сегодня солнце встает на Востоке и в прямом, и в переносном смысле. Сегодня здесь бьется сердце Евразии", - заявил Рыженков на церемонии. Он отметил, что "на собственном примере государства - члены ШОС дают народам и странам возможность ощутить, что в мире есть центры силы, где слышат голос всех без исключения, площадки, где возможен взаимоуважительный диалог, где стремятся понять и учесть исторические, культурные и национальные особенности государств". "В условиях мировой турбулентности особую ценность для нас представляют единство взглядов участников ШОС и их способность принимать ориентированные в будущее согласованные решения", - добавил он. Министр подчеркнул, что в Белоруссии сразу разглядели этот потенциал организации и последовательно продвигались к статусу ее полноправного члена. "ШОС для нашей страны - не просто одна из международных структур, это стратегическая перспектива", - резюмировал Рыженков. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957285050.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957289824.html

https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957264855.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957260812.html

белоруссия

пекин

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белоруссия, пекин, восток, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире