Белоруссия ценит единство взглядов участников ШОС
Глава МИД Белоруссии Рыженков: страна ценит единство взглядов участников ШОС
© Шанхайская организация сотрудничестваЦеремония поднятия флага Республики Беларусь перед зданием Секретариата ШОС в Пекине. Кадр видео
Церемония поднятия флага Республики Беларусь перед зданием Секретариата ШОС в Пекине. Кадр видео. Архивное фото
ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Белоруссия в условиях мировой турбулентности особо ценит единство взглядов участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и их способность принимать ориентированные в будущее согласованные решения, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
В субботу состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Белоруссии у здания секретариата ШОС в Пекине после того, как республика официально стала десятым государством-членом объединения.
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"С момента образования в 2001 году ШОС окрепла, стала уникальным многосторонним механизмом, влиятельным игроком в системе международных отношений. Сегодня солнце встает на Востоке и в прямом, и в переносном смысле. Сегодня здесь бьется сердце Евразии", - заявил Рыженков на церемонии.
Он отметил, что "на собственном примере государства - члены ШОС дают народам и странам возможность ощутить, что в мире есть центры силы, где слышат голос всех без исключения, площадки, где возможен взаимоуважительный диалог, где стремятся понять и учесть исторические, культурные и национальные особенности государств".
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"В условиях мировой турбулентности особую ценность для нас представляют единство взглядов участников ШОС и их способность принимать ориентированные в будущее согласованные решения", - добавил он.
Министр подчеркнул, что в Белоруссии сразу разглядели этот потенциал организации и последовательно продвигались к статусу ее полноправного члена.
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"ШОС для нашей страны - не просто одна из международных структур, это стратегическая перспектива", - резюмировал Рыженков.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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