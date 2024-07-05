https://ria.ru/20240705/ushakov-1957736657.html

Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров

Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров - РИА Новости, 05.07.2024

Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров

Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласовывать на уровне помощников глав государств, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:46

2024-07-05T17:46

2024-07-05T17:50

турция

владимир путин

россия

юрий ушаков

в мире

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_6a9e217126485a0824001b2f8889f133.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласовывать на уровне помощников глав государств, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Вы знаете, что приглашение имеется, об этом президенты разговаривали сейчас в Астане. Конкретные сроки мы будем согласовывать сами уже, на нашем уровне", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать визита Путина в Турцию в ближайшее время.

https://ria.ru/20240705/erdogan-1957660289.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, владимир путин, россия, юрий ушаков, в мире, реджеп тайип эрдоган