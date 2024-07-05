https://ria.ru/20240705/ushakov-1957736657.html
Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров
Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров - РИА Новости, 05.07.2024
Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров
Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласовывать на уровне помощников глав государств, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:46
2024-07-05T17:46
2024-07-05T17:50
турция
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россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласовывать на уровне помощников глав государств, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Вы знаете, что приглашение имеется, об этом президенты разговаривали сейчас в Астане. Конкретные сроки мы будем согласовывать сами уже, на нашем уровне", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать визита Путина в Турцию в ближайшее время.
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турция, владимир путин, россия, юрий ушаков, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, Владимир Путин, Россия, Юрий Ушаков, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров
Ушаков: сроки визита Путина в Турцию будут согласовывать на уровне глав