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Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров - РИА Новости, 05.07.2024
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17:46 05.07.2024 (обновлено: 17:50 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ushakov-1957736657.html
Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров
Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров - РИА Новости, 05.07.2024
Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров
Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласовывать на уровне помощников глав государств, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:46
2024-07-05T17:50
турция
владимир путин
россия
юрий ушаков
в мире
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласовывать на уровне помощников глав государств, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Вы знаете, что приглашение имеется, об этом президенты разговаривали сейчас в Астане. Конкретные сроки мы будем согласовывать сами уже, на нашем уровне", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать визита Путина в Турцию в ближайшее время.
https://ria.ru/20240705/erdogan-1957660289.html
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турция, владимир путин, россия, юрий ушаков, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, Владимир Путин, Россия, Юрий Ушаков, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Сроки визита Путина в Турцию согласуют на уровне помощников лидеров

Ушаков: сроки визита Путина в Турцию будут согласовывать на уровне глав

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию будут согласовывать на уровне помощников глав государств, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вы знаете, что приглашение имеется, об этом президенты разговаривали сейчас в Астане. Конкретные сроки мы будем согласовывать сами уже, на нашем уровне", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать визита Путина в Турцию в ближайшее время.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Эрдоган прокомментировал возможный визит Путина в Турцию
Вчера, 14:12
 
ТурцияВладимир ПутинРоссияЮрий УшаковВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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