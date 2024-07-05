https://ria.ru/20240705/ukraina-1957772323.html
Суд обязал представителей УПЦ покинуть Елецкий монастырь
Суд обязал представителей УПЦ покинуть Елецкий монастырь - РИА Новости, 05.07.2024
Суд обязал представителей УПЦ покинуть Елецкий монастырь
Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве постановил, что управление Черниговской епархии канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) не имеет... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:31
2024-07-05T20:31
2024-07-05T20:31
религия
украина
киев
черниговская область
религия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве постановил, что управление Черниговской епархии канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) не имеет права находиться на территории Елецкого монастыря, и обязал священнослужителей покинуть обитель, сообщает в пятницу минкультуры Украины. В октябре прошлого года комиссия министерства культуры Украины сообщала о начале работы по передаче в государственную собственность объектов заповедника "Чернигов древний", среди которых соборы и церкви, находящиеся в пользовании канонической УПЦ. "Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда (в городе Киеве - ред.) по делу от 04.07.2024 года, иск Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" удовлетворен в полном объеме. Также было отменено решение хозяйственного суда Черниговской области по иску заповедника к управлению Черниговской епархии УПЦ об обязательстве вернуть имущество и устранить препятствия в пользовании имуществом путем выселения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минкультуры. Таким образом, суд принял решение о лишении законных оснований УПЦ находиться на территории Свято-Успенского Елецкого женского монастыря. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956102988.html
https://ria.ru/20240620/tserkov-1954334155.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, киев, черниговская область, религия
Религия, Украина, Киев, Черниговская область, Религия
Суд обязал представителей УПЦ покинуть Елецкий монастырь
Суд в Киеве обязал УПЦ вернуть Елецкий монастырь минкультуры и покинуть обитель
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве постановил, что управление Черниговской епархии канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) не имеет права находиться на территории Елецкого монастыря, и обязал священнослужителей покинуть обитель, сообщает в пятницу минкультуры Украины.
В октябре прошлого года комиссия министерства культуры Украины сообщала о начале работы по передаче в государственную собственность объектов заповедника "Чернигов древний", среди которых соборы и церкви, находящиеся в пользовании канонической УПЦ.
"Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда (в городе Киеве - ред.) по делу от 04.07.2024 года, иск Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" удовлетворен в полном объеме. Также было отменено решение хозяйственного суда Черниговской области
по иску заповедника к управлению Черниговской епархии УПЦ об обязательстве вернуть имущество и устранить препятствия в пользовании имуществом путем выселения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минкультуры.
Таким образом, суд принял решение о лишении законных оснований УПЦ находиться на территории Свято-Успенского Елецкого женского монастыря.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решение о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о её фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".