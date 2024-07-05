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Визит Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза, считают в ЕК - РИА Новости, 05.07.2024
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13:36 05.07.2024 (обновлено: 15:27 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/evrokomissiya-1957642332.html
Визит Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза, считают в ЕК
Визит Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза, считают в ЕК - РИА Новости, 05.07.2024
Визит Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза, считают в ЕК
РИА Новости РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:36
2024-07-05T15:27
еврокомиссия
евросоюз
россия
украина
венгрия
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РИА НовостиБРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Еврокомиссии считают, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Речь идет о снижении напряженности, но не о мире, мы считаем что это подрывает единство и целеустремленность, которую мы должны демонстрировать, чтобы эта война закончилась", - сказал Мамер.По его словам, есть четкая европейская политика по конфликту на Украине. "Это официальная позиция, которую поддержал Евросовет, совет министров иностранных дел на все уровнях. Вопрос в том, как реализовывать такую стратегию. Во-первых, это поддержка Украины… Кроме того, при любых обсуждениях урегулирования Украина должна быть за столом переговоров", - пояснил Мамер. "Еще одним принципом является призыв к России вывести войска с Украины", - добавил он.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался о поездке Орбана еще более жестко. Глава правительства страны, вступившей в НАТО и поставляющей оружие киевскому режиму, счел "безответственным" поступок Орбана, назвавшего свою поездку "миссией мира"."Виктор Орбан в этом одинок. Он не говорит от имени Европейского Союза и не говорит от имени глав государств и правительств других стран ЕС", — говорится в сообщении шведского премьера в соцсети X.Неодобрение выразил и глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни."Мне кажется, сейчас не время посещать Россию, но каждый волен делать то, что хочет", - заявил он на пресс-конференции в Риме.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.Ранее во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html
https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html
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еврокомиссия, евросоюз, россия, украина, венгрия
Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, Украина, Венгрия
Визит Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза, считают в ЕК

Еврокомиссия: визит Орбана направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. В Еврокомиссии считают, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
«
"Речь идет о снижении напряженности, но не о мире, мы считаем что это подрывает единство и целеустремленность, которую мы должны демонстрировать, чтобы эта война закончилась", - сказал Мамер.
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По его словам, есть четкая европейская политика по конфликту на Украине. "Это официальная позиция, которую поддержал Евросовет, совет министров иностранных дел на все уровнях. Вопрос в том, как реализовывать такую стратегию. Во-первых, это поддержка Украины… Кроме того, при любых обсуждениях урегулирования Украина должна быть за столом переговоров", - пояснил Мамер. "Еще одним принципом является призыв к России вывести войска с Украины", - добавил он.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался о поездке Орбана еще более жестко. Глава правительства страны, вступившей в НАТО и поставляющей оружие киевскому режиму, счел "безответственным" поступок Орбана, назвавшего свою поездку "миссией мира".
«
"Виктор Орбан в этом одинок. Он не говорит от имени Европейского Союза и не говорит от имени глав государств и правительств других стран ЕС", — говорится в сообщении шведского премьера в соцсети X.
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Неодобрение выразил и глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
«
"Мне кажется, сейчас не время посещать Россию, но каждый волен делать то, что хочет", - заявил он на пресс-конференции в Риме.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
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Ранее во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.
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