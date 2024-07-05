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При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 05.07.2024
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18:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/dtp-1957744754.html
При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек
При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 05.07.2024
При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:17
2024-07-05T18:17
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло на 95-м километре Новоприозерского шоссе в Приозерском районе Ленинградской области. "Произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате аварии погибла девушка (на вид 25 лет). Ее личность устанавливается. Кроме того, еще три человека пострадали", - говорится в сообщении. По факту массовой аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург
При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек

МВД: один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП в Ленобласти

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП в Приозерском районе Ленобласти
ДТП в Приозерском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло на 95-м километре Новоприозерского шоссе в Приозерском районе Ленинградской области.
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"Произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате аварии погибла девушка (на вид 25 лет). Ее личность устанавливается. Кроме того, еще три человека пострадали", - говорится в сообщении.
По факту массовой аварии проводится проверка.
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