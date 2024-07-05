https://ria.ru/20240705/dtp-1957744754.html
При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек
При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 05.07.2024
При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:17
2024-07-05T18:17
2024-07-05T18:17
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957744259_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_6cfc6450d320d32a7264771820e4a164.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло на 95-м километре Новоприозерского шоссе в Приозерском районе Ленинградской области. "Произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате аварии погибла девушка (на вид 25 лет). Ее личность устанавливается. Кроме того, еще три человека пострадали", - говорится в сообщении. По факту массовой аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html
ленинградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957744259_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4e7a1d2691f0efd6ba21a5c2146e1d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург
При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек
МВД: один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП в Ленобласти