https://ria.ru/20240705/dtp-1957744754.html

При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек

При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 05.07.2024

При столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области погиб человек

Один человек погиб и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:17

2024-07-05T18:17

2024-07-05T18:17

происшествия

ленинградская область

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957744259_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_6cfc6450d320d32a7264771820e4a164.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло на 95-м километре Новоприозерского шоссе в Приозерском районе Ленинградской области. "Произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате аварии погибла девушка (на вид 25 лет). Ее личность устанавливается. Кроме того, еще три человека пострадали", - говорится в сообщении. По факту массовой аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html

ленинградская область

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург