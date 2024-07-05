https://ria.ru/20240705/dagestan-1957619683.html

Арестованный после терактов в Дагестане экс-глава района вышел на свободу

Арестованный после терактов в Дагестане экс-глава района вышел на свободу - РИА Новости, 05.07.2024

Арестованный после терактов в Дагестане экс-глава района вышел на свободу

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу, отсидев десять суток за хулиганство, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:26

2024-07-05T12:26

2024-07-05T13:51

происшествия

сергокалинский район

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

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МАХАЧКАЛА, 5 июл — РИА Новости. Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу, отсидев десять суток за хулиганство, сообщил РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. "Магомед Омаров вчера поздно вечером вышел на свободу, отбыв арест", — сказал он. Двадцать третьего июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, жертвами атаки стали 22 человека, среди них — православный священник Николай Котельников, охранники храма и синагоги. Еще более 40 человек пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын Омарова Осман. Самого бывшего главу Сергокалинского района арестовали по статье о мелком хулиганстве — за нецензурную брань в общественном месте.

https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html

сергокалинский район

дербент

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происшествия, сергокалинский район, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия