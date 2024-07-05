https://ria.ru/20240705/briks-1957787604.html

Названы две страны, присоединение которых к БРИКС пугает США

Названы две страны, присоединение которых к БРИКС пугает США - РИА Новости, 05.07.2024

Названы две страны, присоединение которых к БРИКС пугает США

После присоединения Таиланда и Малайзии к БРИКС в объединении будет представлен жизненно важный регион — Юго-Восточная Азия — что должно насторожить Вашингтон,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:59

2024-07-05T21:59

2024-07-05T22:13

юрий ушаков

брикс

таиланд

россия

в мире

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. После присоединения Таиланда и Малайзии к БРИКС в объединении будет представлен жизненно важный регион — Юго-Восточная Азия — что должно насторожить Вашингтон, говорится в статье журнала Foreign Policy.Ранее 25 июня на открытии Примаковских чтений помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Таиланд и Малайзия."Жизненно важный регион на Глобальном Юге — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. <…> Это (их присоединение. — Прим. ред.) выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости", — говорится в материале.Автор статьи поясняет, что хотя страны Глобального Юга нельзя назвать явными "противниками" США (за исключением Ирана), в БРИКС они хотят вступить по двум причинам: чтобы устранить "нарушения" в выстроенном Вашингтоном мировом порядке, который ставит эти страны в невыгодное положение, а также из-за мировой неопределенности, продиктованной "тающей мощью" США. Это не только пошатнет американское влияние в регионе, но и усилит тенденцию к дедолларизации, поскольку БРИКС и Юго-Восточная Азия имеют совместный интерес в этом направлении, пишет автор."БРИКС достигает зрелости, и это означает растущую способность Глобального Юга включаться и утверждать себя в разговоры о будущем мирового порядка. Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит стремление к реформам и многополярности", — подводится итог в статье.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240703/briks-1956999423.html

https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955150239.html

таиланд

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юрий ушаков, брикс, таиланд, россия, в мире