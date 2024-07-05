Названы две страны, присоединение которых к БРИКС пугает США
Foreign Policy: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. После присоединения Таиланда и Малайзии к БРИКС в объединении будет представлен жизненно важный регион — Юго-Восточная Азия — что должно насторожить Вашингтон, говорится в статье журнала Foreign Policy.
Ранее 25 июня на открытии Примаковских чтений помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Таиланд и Малайзия.
Ранее 25 июня на открытии Примаковских чтений помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Таиланд и Малайзия.
"Жизненно важный регион на Глобальном Юге — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. <…> Это (их присоединение. — Прим. ред.) выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости", — говорится в материале.
Автор статьи поясняет, что хотя страны Глобального Юга нельзя назвать явными "противниками" США (за исключением Ирана), в БРИКС они хотят вступить по двум причинам: чтобы устранить "нарушения" в выстроенном Вашингтоном мировом порядке, который ставит эти страны в невыгодное положение, а также из-за мировой неопределенности, продиктованной "тающей мощью" США. Это не только пошатнет американское влияние в регионе, но и усилит тенденцию к дедолларизации, поскольку БРИКС и Юго-Восточная Азия имеют совместный интерес в этом направлении, пишет автор.
"БРИКС достигает зрелости, и это означает растущую способность Глобального Юга включаться и утверждать себя в разговоры о будущем мирового порядка. Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит стремление к реформам и многополярности", — подводится итог в статье.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Автор статьи поясняет, что хотя страны Глобального Юга нельзя назвать явными "противниками" США (за исключением Ирана), в БРИКС они хотят вступить по двум причинам: чтобы устранить "нарушения" в выстроенном Вашингтоном мировом порядке, который ставит эти страны в невыгодное положение, а также из-за мировой неопределенности, продиктованной "тающей мощью" США. Это не только пошатнет американское влияние в регионе, но и усилит тенденцию к дедолларизации, поскольку БРИКС и Юго-Восточная Азия имеют совместный интерес в этом направлении, пишет автор.
"БРИКС достигает зрелости, и это означает растущую способность Глобального Юга включаться и утверждать себя в разговоры о будущем мирового порядка. Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит стремление к реформам и многополярности", — подводится итог в статье.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.