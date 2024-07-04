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Процедура выборов в парламент Великобритании

Процедура выборов в парламент Великобритании - РИА Новости, 04.07.2024

Процедура выборов в парламент Великобритании

Великобритания – парламентская монархия. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T00:21

2024-07-04T00:21

2024-07-04T00:21

справки

великобритания

карл iii

англия

уэльс

риши сунак

шотландская национальная партия

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Великобритания – парламентская монархия.Глава государства – король Карл III – практическое руководство страной не осуществляет.Высшим законодательным органом в Соединенном Королевстве и Королевских заморских территориях является двухпалатный парламент, который включает верхнюю палату, которая называется Палата лордов, и нижнюю палату – Палату общин.Члены Палаты лордов назначаются королем по рекомендации премьер-министра. Некоторые беспартийные и политические члены рекомендуются независимым органом – Комиссией по назначениям в Палату лордов. До 1999 года Палата лордов в основном состояла из потомственных пэров, унаследовавших свой титул через семью. После 1999 года большинство лордов стали "пожизненными пэрами". Это означает, что они назначаются за свои знания или опыт в определенной области, но не передают свое звание.В настоящее время в работе Палаты лордов имеют право участвовать около 800 членов. Верхнего предела общего числа членов не существует. Палата общин состоит из 650 депутатов, которые избираются путем всеобщих и прямых выборов по мажоритарной избирательной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.По закону о роспуске и созыве парламента, принятом в 2022 году, парламент может быть распущен монархом по представлению премьер-министра или распускается автоматически, когда истекает 5 лет со дня первого собрания после всеобщих парламентских выборов. Новые всеобщие выборы проводятся через 25 рабочих дней после роспуска. Никаких законодательных ограничений относительно того, когда премьер-министр может потребовать роспуска, не существует. Однако во время принятия Закона о роспуске и созыве парламента 2022 года правительство заявило, что "у суверена остается возможность в исключительных обстоятельствах отклонить просьбу о роспуске парламента".22 мая 2024 года британский премьер Риши Сунак, выступая с обращением к нации у здания своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщил, что получил королевскую санкцию на роспуск парламента 30 мая и проведение выборов 4 июля. На следующий день после опубликования сообщения о выборах начинается процесс выдвижения кандидатов.Право быть избранным в Великобритании предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет, имеющим гражданство Великобритании или Ирландии либо страны Содружества, которому не требуется разрешение на въезд или пребывание в Великобритании или который имеет бессрочное разрешение на пребывание в Великобритании.Определенным группам людей не разрешается выдвигать свою кандидатуру: сотрудникам полиции; военнослужащим; государственным служащим и судьям; лицам, на которых распространяется постановление об ограничениях при банкротстве в Англии или Уэльсе или постановление об ограничениях по облегчению долгового бремени; лица, признанные банкротами в Северной Ирландии; лица, чье имущество было конфисковано в Шотландии.Каждому кандидату также необходимо внести депозит в размере 500 фунтов стерлингов.Большинство депутатов являются членами одной из основных политических партий Великобритании: Лейбористской, Консервативной, Шотландской национальной партии или Либерально-демократической. Некоторые депутаты представляют более мелкие партии или являются независимыми кандидатами. Великобритания разделена на 650 избирательных округов: Англия – 543 избирательных округа; Шотландия – 57 избирательных округов; Уэльс – 32 избирательных округа; Северная Ирландия – 18 избирательных округов.От каждого избирательного округа избирается один депутат, который представляет своих жителей в парламенте. В случае смерти или выхода на пенсию депутата в данном округе проводятся дополнительные выборы для поиска нового депутата для данной территории. Голосовать на выборах может гражданин Великобритании, включенный в список избирателей, которому на день голосования исполнилось 18 лет. Голосовать также могут граждане Содружества, соответствующие определенным требованиями, или граждане Республики Ирландия, имеющие адрес в Великобритании.Все граждане Великобритании, проживающие за рубежом, могут зарегистрироваться для голосования в избирательном округе, где они ранее проживали или были включены в избирательный список.К числу лиц, не имеющих права голоса на всеобщих выборах, относятся заключенные, отбывающие наказание в тюрьме, и пэры из Палаты лордов.По закону король и остальные члены королевской семьи имеют право голосовать, но на практике не делают этого, чтобы избежать спекуляций и сохранять политическую нейтральность.По закону выборы могут проводиться в любой будний день. Однако с 1935 года всеобщие выборы традиционно проводятся в четверг.В день выборов зарегистрированные избиратели голосуют на избирательных участках по месту жительства, которые открыты с 07:00 до 22:00.Для избирателей, которые в день голосования не смогут быть на избирательном участке, возможно голосование по доверенности или голосование по почте.На парламентских выборах в Великобритании один человек может быть доверенным лицом только для двух лиц, проживающих в Великобритании. Если гражданин выступает в качестве доверенных лиц для людей, живущих за границей, он можете выступать в качестве доверенного лица для четырех человек, но только двое из них могут находиться в Великобритании. В день выборов доверенное лицо должно будет прийти на избирательный участок доверителя, чтобы проголосовать.В случае голосования по почте избирательный конверт с заполненным бюллетенем должен быть доставлен в избирательную комиссию местного совета к 22:00 в день голосования.На всеобщих выборах каждый человек имеет один голос.Избиратели ставят крестик напротив имени своего кандидата в бюллетене. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, побеждает. Кандидату не требуется абсолютное большинство голосов, достаточно набрать больше, чем любой другой кандидат. В свою очередь, на выборах побеждает партия, набравшая наибольшее количество депутатов. Если эта партия имеет больше депутатов, чем все остальные партии вместе взятые (так называемое большинство Палаты общин), она формирует правительство. Лидер партии автоматически становится премьер-министром.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, великобритания, карл iii, англия, уэльс, риши сунак, шотландская национальная партия