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Британский парламент будет распущен - РИА Новости, 30.05.2024
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00:57 30.05.2024 (обновлено: 01:15 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/britaniya-1949246061.html
Британский парламент будет распущен
Британский парламент будет распущен - РИА Новости, 30.05.2024
Британский парламент будет распущен
Британский парламент будет распущен в четверг, 30 мая, после объявления премьер-министром Великобритании Риши Сунаком даты проведения всеобщих выборов 4 июля... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:57
2024-05-30T01:15
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Британский парламент будет распущен в четверг, 30 мая, после объявления премьер-министром Великобритании Риши Сунаком даты проведения всеобщих выборов 4 июля 2024 года. Британский премьер, выступая 22 мая с обращением к нации у здания своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщил, что получил королевскую санкцию на роспуск парламента и проведение выборов 4 июля. Это формальный шаг, связанный с тем, что официально право на это принадлежит монарху Карлу III. В соответствии с британским законодательством, парламент должен быть распущен за 25 будних дней до утвержденной даты проведения голосования. Таким образом, дата роспуска выпала на 30 мая, тогда как парламентская сессия уже завершилась на прошлой неделе - 24 мая. После роспуска парламента все кресла в Палате общин (нижней палате парламента) освобождаются, депутаты перестают быть членами парламента, а законодательный орган и его комитеты прекращают свою деятельность. Члены Палаты лордов (верхняя палата) при этом сохраняют за собой места, но не могут вести дела. До формирования нового состава парламента премьер-министр и действующий кабмин остаются на своих должностях, хотя и перестают быть членами парламента, а их полномочия ограничены в "чувствительный" период предвыборной кампании. Ожидается, что результаты голосования станут известны 5 июля. На 9 июля запланировано первое заседание нового парламента, в рамках которого Палата общин избирает спикера, а депутаты приносят присягу. Торжественная Церемония открытия парламента с выступлением монарха, знаменующая начало парламентской сессии, состоится 17 июля. Согласно мартовскому опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 20%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 27 п.п.
https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html
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в мире, великобритания, риши сунак, карл iii
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Карл III
Британский парламент будет распущен

Британский парламент будет распущен 30 мая в связи с назначением даты выборов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Британский парламент будет распущен в четверг, 30 мая, после объявления премьер-министром Великобритании Риши Сунаком даты проведения всеобщих выборов 4 июля 2024 года.
Британский премьер, выступая 22 мая с обращением к нации у здания своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщил, что получил королевскую санкцию на роспуск парламента и проведение выборов 4 июля. Это формальный шаг, связанный с тем, что официально право на это принадлежит монарху Карлу III.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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В соответствии с британским законодательством, парламент должен быть распущен за 25 будних дней до утвержденной даты проведения голосования. Таким образом, дата роспуска выпала на 30 мая, тогда как парламентская сессия уже завершилась на прошлой неделе - 24 мая.
После роспуска парламента все кресла в Палате общин (нижней палате парламента) освобождаются, депутаты перестают быть членами парламента, а законодательный орган и его комитеты прекращают свою деятельность. Члены Палаты лордов (верхняя палата) при этом сохраняют за собой места, но не могут вести дела.
До формирования нового состава парламента премьер-министр и действующий кабмин остаются на своих должностях, хотя и перестают быть членами парламента, а их полномочия ограничены в "чувствительный" период предвыборной кампании.
Ожидается, что результаты голосования станут известны 5 июля. На 9 июля запланировано первое заседание нового парламента, в рамках которого Палата общин избирает спикера, а депутаты приносят присягу. Торжественная Церемония открытия парламента с выступлением монарха, знаменующая начало парламентской сессии, состоится 17 июля.
Согласно мартовскому опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 20%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 27 п.п.
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