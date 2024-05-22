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Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля - РИА Новости, 22.05.2024
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19:22 22.05.2024 (обновлено: 22:12 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/vybory-1947746221.html
Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля
Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля - РИА Новости, 22.05.2024
Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после совещания кабинета министров подтвердил, что всеобщие выборы в стране состоятся 4 июля. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:22
2024-05-22T22:12
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после совещания кабинета министров подтвердил, что всеобщие выборы в стране состоятся 4 июля."Всеобщие выборы пройдут 4 июля", — заявил он во время выступления на Даунинг-стрит, трансляцию вел телеканал Sky News.Как сообщила газета Telegraph, парламент Великобритании распустят 30 мая, а новый после голосования созовут 9 июля. Церемония открытия, которая ознаменует начало парламентской сессии, состоится 17 июля.Отмечается, что выступление Сунака сопровождалось акцией протеста. Еще до выхода премьер-министра к прессе на Даунинг-стрит стали слышны речовки недовольных активистов, собравшихся у ворот резиденции. Группа демонстрантов скандировала в мегафон "тори — прочь!", выражая таким образом негодование по поводу действий находящейся у власти Консервативной партии.После начала выступления Сунака протестующие включили громкую музыку, которая сильно заглушала его речь. Позднее музыка стихла.В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.Согласно последнему опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
https://ria.ru/20240521/udar-1947515787.html
https://ria.ru/20240314/sunak-1932984945.html
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в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
Сунак подтвердил, что выборы в Великобритании состоятся 4 июля

Премьер Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Великобритании состоятся 4 июля

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после совещания кабинета министров подтвердил, что всеобщие выборы в стране состоятся 4 июля.
«
"Всеобщие выборы пройдут 4 июля", — заявил он во время выступления на Даунинг-стрит, трансляцию вел телеканал Sky News.
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Как сообщила газета Telegraph, парламент Великобритании распустят 30 мая, а новый после голосования созовут 9 июля. Церемония открытия, которая ознаменует начало парламентской сессии, состоится 17 июля.
Отмечается, что выступление Сунака сопровождалось акцией протеста. Еще до выхода премьер-министра к прессе на Даунинг-стрит стали слышны речовки недовольных активистов, собравшихся у ворот резиденции. Группа демонстрантов скандировала в мегафон "тори — прочь!", выражая таким образом негодование по поводу действий находящейся у власти Консервативной партии.
После начала выступления Сунака протестующие включили громкую музыку, которая сильно заглушала его речь. Позднее музыка стихла.
В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
Согласно последнему опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Британии обсудили возможную замену Сунака на посту премьера, пишут СМИ
14 марта, 15:55
 
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