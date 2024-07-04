Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах
Китайский Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах
Китайский город Циндао. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Город Циндао, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая, объявлен туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024–2025 годах, следует из Астанинской декларации совета глав государств–членов организации.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". В декларации отмечается, что государства-члены ШОС высоко оценили мероприятия, проведенные Казахстаном в рамках проекта "Алматы – туристическая и культурная столица ШОС в 2023–2024 годах".
Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период.
"(Государства-члены) считают, что объявление города Циндао туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах также будет способствовать раскрытию туристического потенциала региона и дальнейшему укреплению сотрудничества в области культуры", - говорится в документе.
Циндао - крупный портовый город, расположенный на побережье Желтого моря. Население города превышает 10,3 миллиона человек.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.