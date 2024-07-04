https://ria.ru/20240704/tsindao-1957368369.html

Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах

Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах - РИА Новости, 04.07.2024

Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах

Город Циндао, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая, объявлен туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:54

2024-07-04T13:54

2024-07-04T13:54

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китай

циндао

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шос

саммит шос в астане – 2024

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Город Циндао, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая, объявлен туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024–2025 годах, следует из Астанинской декларации совета глав государств–членов организации. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". В декларации отмечается, что государства-члены ШОС высоко оценили мероприятия, проведенные Казахстаном в рамках проекта "Алматы – туристическая и культурная столица ШОС в 2023–2024 годах". Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период. "(Государства-члены) считают, что объявление города Циндао туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах также будет способствовать раскрытию туристического потенциала региона и дальнейшему укреплению сотрудничества в области культуры", - говорится в документе. Циндао - крупный портовый город, расположенный на побережье Желтого моря. Население города превышает 10,3 миллиона человек. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240704/deklaratsiya-1957291979.html

https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

китай

циндао

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в мире, китай, циндао, казахстан, шос, саммит шос в астане – 2024