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Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах - РИА Новости, 04.07.2024
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13:54 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/tsindao-1957368369.html
Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах
Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах - РИА Новости, 04.07.2024
Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах
Город Циндао, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая, объявлен туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:54
2024-07-04T13:54
в мире
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циндао
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саммит шос в астане – 2024
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Город Циндао, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая, объявлен туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024–2025 годах, следует из Астанинской декларации совета глав государств–членов организации. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". В декларации отмечается, что государства-члены ШОС высоко оценили мероприятия, проведенные Казахстаном в рамках проекта "Алматы – туристическая и культурная столица ШОС в 2023–2024 годах". Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период. "(Государства-члены) считают, что объявление города Циндао туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах также будет способствовать раскрытию туристического потенциала региона и дальнейшему укреплению сотрудничества в области культуры", - говорится в документе. Циндао - крупный портовый город, расположенный на побережье Желтого моря. Население города превышает 10,3 миллиона человек. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240704/deklaratsiya-1957291979.html
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в мире, китай, циндао, казахстан, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Китай, Циндао, Казахстан, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах

Китайский Циндао стал туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКитайский город Циндао
Китайский город Циндао - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Китайский город Циндао. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Город Циндао, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая, объявлен туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024–2025 годах, следует из Астанинской декларации совета глав государств–членов организации.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". В декларации отмечается, что государства-члены ШОС высоко оценили мероприятия, проведенные Казахстаном в рамках проекта "Алматы – туристическая и культурная столица ШОС в 2023–2024 годах".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период.
"(Государства-члены) считают, что объявление города Циндао туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах также будет способствовать раскрытию туристического потенциала региона и дальнейшему укреплению сотрудничества в области культуры", - говорится в документе.
Совместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций в Астане. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
10:50
Циндао - крупный портовый город, расположенный на побережье Желтого моря. Население города превышает 10,3 миллиона человек.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
НАТО определилась со своим противником в третьей мировой
08:00
 
В миреКитайЦиндаоКазахстанШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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