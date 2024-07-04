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В Иране предложили создать совместный банк ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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11:34 04.07.2024 (обновлено: 11:47 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957314615.html
В Иране предложили создать совместный банк ШОС
В Иране предложили создать совместный банк ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
В Иране предложили создать совместный банк ШОС
Создание совместного банка стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может повысить уровень экономического и финансового сотрудничества между... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:34
2024-07-04T11:47
в мире
иран
белоруссия
казахстан
мохаммад мохбер
чжан мин
антониу гутерреш
шос
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Создание совместного банка стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может повысить уровень экономического и финансового сотрудничества между этими государствами, заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов ШОС в Казахстане. "Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации (ШОС - ред.), по нашему мнению, создание совместного банка ШОС может повысить уровень сотрудничества стран-членов в финансовой и экономической сферах", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. В четверг, 4 июля Белоруссия была официально принята в состав организации, заседание началось с церемонии подписания соответствующих документов.
https://ria.ru/20240704/shos-1957313189.html
https://ria.ru/20231102/shos-1907016603.html
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в мире, иран, белоруссия, казахстан, мохаммад мохбер, чжан мин, антониу гутерреш, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
В мире, Иран, Белоруссия, Казахстан, Мохаммад Мохбер, Чжан Мин, Антониу Гутерреш, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
В Иране предложили создать совместный банк ШОС

И.о. президента Ирана Мохбер предложил создать совместный банк ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Создание совместного банка стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может повысить уровень экономического и финансового сотрудничества между этими государствами, заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов ШОС в Казахстане.
"Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации (ШОС - ред.), по нашему мнению, создание совместного банка ШОС может повысить уровень сотрудничества стран-членов в финансовой и экономической сферах", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Главы ШОС договорились о сотрудничестве в экономике и экологии
11:33
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. В четверг, 4 июля Белоруссия была официально принята в состав организации, заседание началось с церемонии подписания соответствующих документов.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить пакт о ненападении
2 ноября 2023, 17:49
 
В миреИранБелоруссияКазахстанМохаммад МохберЧжан МинАнтониу ГутеррешШОСООНСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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