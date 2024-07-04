https://ria.ru/20240704/shos-1957314615.html

В Иране предложили создать совместный банк ШОС

В Иране предложили создать совместный банк ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

В Иране предложили создать совместный банк ШОС

Создание совместного банка стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может повысить уровень экономического и финансового сотрудничества между... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:34

2024-07-04T11:34

2024-07-04T11:47

в мире

иран

белоруссия

казахстан

мохаммад мохбер

чжан мин

антониу гутерреш

шос

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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Создание совместного банка стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может повысить уровень экономического и финансового сотрудничества между этими государствами, заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов ШОС в Казахстане. "Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации (ШОС - ред.), по нашему мнению, создание совместного банка ШОС может повысить уровень сотрудничества стран-членов в финансовой и экономической сферах", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. В четверг, 4 июля Белоруссия была официально принята в состав организации, заседание началось с церемонии подписания соответствующих документов.

https://ria.ru/20240704/shos-1957313189.html

https://ria.ru/20231102/shos-1907016603.html

иран

белоруссия

казахстан

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в мире, иран, белоруссия, казахстан, мохаммад мохбер, чжан мин, антониу гутерреш, шос, оон, саммит шос в астане – 2024