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Эксперт прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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11:25 04.07.2024 (обновлено: 11:42 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957309216.html
Эксперт прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС
Эксперт прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Эксперт прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС
Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) повысит её статус на мировой арене, так как ШОС является одной из альтернатив крупным... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:25
2024-07-04T11:42
белоруссия
россия
шос
оон
саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) повысит её статус на мировой арене, так как ШОС является одной из альтернатив крупным западным организациям, тем более с учетом того, что центр мирового развития смещается в Азию, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите организации объявил, что Белоруссия официально принята в её члены. "Это повышает её (Белоруссии -ред.) уровень, её статус... Изначально ШОС создавался для безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но она постепенно выросла в альтернативу западным организациям. Поскольку сейчас развитие перемещается в регион Юго-Восточной Азии, многие страны стремятся вступить в эти организации", - сказал Безпалько в беседе с агентством. Он напомнил, что Минск долго добивался этого события. "Вступление Белоруссии в ШОС главным образом является важным для Белоруссии. Для ШОС это приобретение, для Китая это приближение к Европе, к европейским рынкам, производства размещать ближе к Европейскому союзу", - подчеркнул эксперт. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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белоруссия, россия, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
Белоруссия, Россия, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
Эксперт прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Политолог Безпалько: вступление Белоруссии в ШОС повысит ее статус

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) повысит её статус на мировой арене, так как ШОС является одной из альтернатив крупным западным организациям, тем более с учетом того, что центр мирового развития смещается в Азию, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите организации объявил, что Белоруссия официально принята в её члены.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
«
"Это повышает её (Белоруссии -ред.) уровень, её статус... Изначально ШОС создавался для безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но она постепенно выросла в альтернативу западным организациям. Поскольку сейчас развитие перемещается в регион Юго-Восточной Азии, многие страны стремятся вступить в эти организации", - сказал Безпалько в беседе с агентством.
Он напомнил, что Минск долго добивался этого события. "Вступление Белоруссии в ШОС главным образом является важным для Белоруссии. Для ШОС это приобретение, для Китая это приближение к Европе, к европейским рынкам, производства размещать ближе к Европейскому союзу", - подчеркнул эксперт.
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
 
БелоруссияРоссияШОСООНСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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