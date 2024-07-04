https://ria.ru/20240704/shos-1957309216.html

Эксперт прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Эксперт прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Эксперт прокомментировал вступление Белоруссии в ШОС

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) повысит её статус на мировой арене, так как ШОС является одной из альтернатив крупным... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:25

2024-07-04T11:25

2024-07-04T11:42

белоруссия

россия

шос

оон

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957291683_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_de21f94081c67d2e155a95f5dd3ca741.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) повысит её статус на мировой арене, так как ШОС является одной из альтернатив крупным западным организациям, тем более с учетом того, что центр мирового развития смещается в Азию, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите организации объявил, что Белоруссия официально принята в её члены. "Это повышает её (Белоруссии -ред.) уровень, её статус... Изначально ШОС создавался для безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но она постепенно выросла в альтернативу западным организациям. Поскольку сейчас развитие перемещается в регион Юго-Восточной Азии, многие страны стремятся вступить в эти организации", - сказал Безпалько в беседе с агентством. Он напомнил, что Минск долго добивался этого события. "Вступление Белоруссии в ШОС главным образом является важным для Белоруссии. Для ШОС это приобретение, для Китая это приближение к Европе, к европейским рынкам, производства размещать ближе к Европейскому союзу", - подчеркнул эксперт. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, шос, оон, саммит шос в астане – 2024