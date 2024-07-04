https://ria.ru/20240704/shos-1957264590.html

Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев

Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев - РИА Новости, 04.07.2024

Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев

Белоруссия за короткое время выполнила все необходимые процедуры для полноценного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в четверг... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:01

2024-07-04T09:01

2024-07-04T10:19

белоруссия

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

шос

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия за короткое время выполнила все необходимые процедуры для полноценного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Токаев в начале заседания Совета глав государств-членов ШОС. В саммите участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

белоруссия

казахстан

россия

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белоруссия, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, шос