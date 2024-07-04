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Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев - РИА Новости, 04.07.2024
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09:01 04.07.2024 (обновлено: 10:19 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957264590.html
Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев
Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев - РИА Новости, 04.07.2024
Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев
Белоруссия за короткое время выполнила все необходимые процедуры для полноценного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в четверг... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:01
2024-07-04T10:19
белоруссия
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
шос
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия за короткое время выполнила все необходимые процедуры для полноценного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Токаев в начале заседания Совета глав государств-членов ШОС. В саммите участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана.
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белоруссия, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, шос
Белоруссия, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, ШОС
Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев

Токаев: Белоруссия выполнила все процедуры для полноценного членства в ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия за короткое время выполнила все необходимые процедуры для полноценного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«
"Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Токаев в начале заседания Совета глав государств-членов ШОС.
В саммите участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
 
БелоруссияКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевШОС
 
 
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