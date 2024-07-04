Белоруссия выполнила все процедуры для членства в ШОС, заявил Токаев
Токаев: Белоруссия выполнила все процедуры для полноценного членства в ШОС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия за короткое время выполнила все необходимые процедуры для полноценного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«
"Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Токаев в начале заседания Совета глав государств-членов ШОС.
В саммите участвуют главы государств и члены правительств России, Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Туркменистана.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00