https://ria.ru/20240704/putin-1957307066.html
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине
РФ всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:19
2024-07-04T11:19
2024-07-04T11:19
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. РФ всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Астане. "Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882133093.html
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россия, украина, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Украина, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине
Путин: Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине