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Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
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11:19 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/putin-1957307066.html
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине
РФ всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:19
2024-07-04T11:19
россия
украина
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. РФ всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Астане. "Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами ", - сказал Путин.
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россия, украина, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Украина, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине

Путин: Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. РФ всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Астане.
«
"Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами ", - сказал Путин.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Страны ШОС не стали упоминать Украину в декларации
4 июля 2023, 13:32
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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