https://ria.ru/20240704/putin-1957307066.html

Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине

Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине - РИА Новости, 04.07.2024

Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации на Украине

РФ всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:19

2024-07-04T11:19

2024-07-04T11:19

россия

украина

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. РФ всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Астане. "Россия всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США с их сателлитами ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882133093.html

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россия, украина, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024