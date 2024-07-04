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Минздрав не планирует разрешать почтальонам оказывать медпомощь - РИА Новости, 04.07.2024
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14:33 04.07.2024 (обновлено: 14:35 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/pochta-1957386491.html
Минздрав не планирует разрешать почтальонам оказывать медпомощь
Минздрав не планирует разрешать почтальонам оказывать медпомощь - РИА Новости, 04.07.2024
Минздрав не планирует разрешать почтальонам оказывать медпомощь
Минздрав России не планирует разрешать почтальонам оказывать медицинскую помощь, это могут делать только медики, имеющие высшее или среднее медобразование,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:33
2024-07-04T14:35
общество
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россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минздрав России не планирует разрешать почтальонам оказывать медицинскую помощь, это могут делать только медики, имеющие высшее или среднее медобразование, которые прошли процедуру аккредитации, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее "Парламентская газета" сообщила, что для большего заработка почтальонам в сельских отделениях связи могут предложить взять на себя дополнительные функции - так, например, пройдя специальную подготовку, они смогут диагностировать заболевания и проводить несложные медицинские манипуляции. "Никаких планов по делегированию прав и обязанности оказывать медицинскую помощь лицам, не имеющим соответствующего образования и квалификации, например, почтальонам, нет", - сказал Кузнецов. Он пояснил, что медицинскую помощь вправе оказывать только медицинские работники, имеющие высшее или среднее медобразование и прошедшие процедуру первичной или периодической аккредитации. Для оказания первичной медико-санитарной помощи в России функционирует сеть медучреждений – фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник и больниц, экстренную и неотложную помощь оказывают специалисты службы скорой помощи, уточнил Кузнецов. При этом, по его словам, в регионах есть положительный опыт привлечения немедицинского персонала, например, к доставке лекарств льготным категориям граждан с обратной доставкой анкет о самочувствии пациентов врачу медорганизации, выписавшему рецепт.
https://ria.ru/20231214/putin-1915756508.html
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Минздрав не планирует разрешать почтальонам оказывать медпомощь

Минздрав не планирует разрешать почтальонам оказывать медпомощь

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минздрав России не планирует разрешать почтальонам оказывать медицинскую помощь, это могут делать только медики, имеющие высшее или среднее медобразование, которые прошли процедуру аккредитации, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее "Парламентская газета" сообщила, что для большего заработка почтальонам в сельских отделениях связи могут предложить взять на себя дополнительные функции - так, например, пройдя специальную подготовку, они смогут диагностировать заболевания и проводить несложные медицинские манипуляции.
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"Никаких планов по делегированию прав и обязанности оказывать медицинскую помощь лицам, не имеющим соответствующего образования и квалификации, например, почтальонам, нет", - сказал Кузнецов.
Он пояснил, что медицинскую помощь вправе оказывать только медицинские работники, имеющие высшее или среднее медобразование и прошедшие процедуру первичной или периодической аккредитации.
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Для оказания первичной медико-санитарной помощи в России функционирует сеть медучреждений – фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник и больниц, экстренную и неотложную помощь оказывают специалисты службы скорой помощи, уточнил Кузнецов.
При этом, по его словам, в регионах есть положительный опыт привлечения немедицинского персонала, например, к доставке лекарств льготным категориям граждан с обратной доставкой анкет о самочувствии пациентов врачу медорганизации, выписавшему рецепт.
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