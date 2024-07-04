Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов
Муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев объявил о временном запрете ношения никабов
© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 4 июл — РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ, который вводит временный запрет на ношение никаба на территории республики, документ опубликован в Telegram-канале религиозной организации.
"Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", — говорится в тексте.
Отмечается, что указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев КЦМСК.
Никаб — традиционный женский головной убор в исламе, закрывающий лицо, за исключением глаз.
Ранее муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России, отметив, что его ношение приносит практический вред мусульманам, поскольку угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая 29 июня на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране.
На следующий день после заявления председателя СК стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медобследовании. По его словам, этот человек из субъективных фактов угрожал женщине, которая выполняла свою работу.
Накануне муфтий Дагестана на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов на территории республики "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".