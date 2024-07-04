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Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов - РИА Новости, 04.07.2024
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22:50 04.07.2024 (обновлено: 23:56 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/nikab-1957520547.html
Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов
Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов - РИА Новости, 04.07.2024
Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ, который вводит временный запрет на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T22:50
2024-07-04T23:56
россия
северный кавказ
общество
александр бастрыкин
сергей меликов
санкт-петербург
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 4 июл — РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ, который вводит временный запрет на ношение никаба на территории республики, документ опубликован в Telegram-канале религиозной организации."Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", — говорится в тексте.Отмечается, что указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев КЦМСК.Ранее муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России, отметив, что его ношение приносит практический вред мусульманам, поскольку угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая 29 июня на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. На следующий день после заявления председателя СК стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медобследовании. По его словам, этот человек из субъективных фактов угрожал женщине, которая выполняла свою работу.Накануне муфтий Дагестана на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов на территории республики "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".
https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html
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россия, северный кавказ, общество, александр бастрыкин, сергей меликов, санкт-петербург, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Северный Кавказ, Общество, Александр Бастрыкин, Сергей Меликов, Санкт-Петербург, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов

Муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев объявил о временном запрете ношения никабов

© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 июл — РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ, который вводит временный запрет на ношение никаба на территории республики, документ опубликован в Telegram-канале религиозной организации.
"Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", — говорится в тексте.
Отмечается, что указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев КЦМСК.

Никаб — традиционный женский головной убор в исламе, закрывающий лицо, за исключением глаз.

Ранее муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России, отметив, что его ношение приносит практический вред мусульманам, поскольку угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая 29 июня на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране.
На следующий день после заявления председателя СК стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медобследовании. По его словам, этот человек из субъективных фактов угрожал женщине, которая выполняла свою работу.
Накануне муфтий Дагестана на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов на территории республики "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".
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